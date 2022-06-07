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РПЦ подчинила себе приходы Украинской православной церкви в Крыму

Митрополит Лазарь поставлен РПЦ во главе приходов в Крыму

Русская православная церковь заявила о переходе крымских епархий Украинской православной церкви под управление московского патриархата. На аннексированном Россией полуострове создана новая митрополия. Решение принято на заседании Синода. Об этом говорится на сайте церкви.

В документах Синода говорится, что это сделано в ответ на обращение крымских епископов для "сохранения действенной связи с центральной церковной властью" и в связи с невозможностью их регулярного общения с Украинской церковью.

Епископы Украинской православной церкви в Крыму обратились с просьбой принять их в патриархат после того, как УПЦ заявила о независимости от РПЦ. С точки зрения Москвы, Украинская церковь входит в РПЦ на правах самоуправления.

Во главе Крымской митрополии поставлен 83-летний митрополит Лазарь (Швец). Он родился на Волыни, рукоположен в священники и епископы в Киеве, возглавлял приходы в Южной Америке, Тернопольской области, Одессе и Херсоне и в Симферополе.

  • Крымские приходы УПЦ находились в формальном подчинении Киеву всё время после аннексии полуострова в 2008 году. Лазарь входит в состав синода УПЦ, это по-прежнему указано на сайте церкви.
  • УПЦ переподчинение крымских епархий не комментировало.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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