Рубио: США недовольны ударом по Дохе, но продолжат поддерживать Израиль

Государственный секретарь США Марко Рубио направился с визитом в Израиль на фоне роста напряженности отношений Вашингтона с его союзниками на Ближнем Востоке после удара Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре и решения о расширении еврейских поселений на оккупированном Западном берегу.

ХАМАС - радикальная палестинская группировка, признанная в США и ЕС террористической организацией.

Выступая перед журналистами перед вылетом в Израиль, Рубио подчеркнул, что президент Дональд Трамп "недоволен" ударами по территории Катара, но США продолжат поддерживать Израиль.

После нападения на Израиль 7 октября 2023 года ХАМАС всё ещё удерживает 48 израильских заложников, из них живы, по оценкам ЦАХАЛ, около двадцати. Катар, вместе с США, выступает посредником в попытках достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое включало бы освобождение заложников.

Во вторник Израиль нанес удар по дому в Дохе, где проходило совещание политического руководства ХАМАС. В Белом доме этот удар назвали "односторонней эскалацией, не отвечающей ни интересам США, ни интересам Израиля". Удар вызвал резкое осуждение со стороны арабских государств и сорвал переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, которые вёл Катар.

В пятницу Рубио встретился в Белом доме с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. Позже в тот же день президент США Дональд Трамп поужинал с катарским премьером в Нью-Йорке.

Поездка Рубио проходит накануне встреч на высоком уровне в ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Ожидается, что такие страны, как Франция и Великобритания, признают Палестинское государство. Вашингтон считает, что такое признание укрепит позиции ХАМАС и может подтолкнуть израильское правительство к аннексии Западного берега, чего добиваются радикально настроенные члены кабинета министров Израиля.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашение о продвижении плана расширения поселений, которые должны пройти через земли Западного берега, рассматриваемые палестинцами как территория будущего государства. На прошлой неделе Объединённые Арабские Эмираты предупредили, что такой шаг станет пересечением "красной линии" и подорвёт Авраамовы соглашения, нормализовавшие отношения между ОАЭ и Израилем в 2020 году.

После поездки в Израиль Рубио должен присоединиться к запланированному визиту Трампа в Великобританию на следующей неделе.