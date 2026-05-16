Руки нарасхват. Россия и Украина ввозят мигрантов из Южной Азии

Трудовые мигранты из Индии, Бангладеш и других стран Южной Азии устраиваются на тяжелую физическую работу в России и Украине – так воюющие страны пытаются компенсировать нехватку рабочей силы.

Обитатели жилого комплекса в Ивано-Франковске на западе Украины недавно прочитали необычное объявление.

"Начиная с понедельника, 4 мая, территорию вашего жилого комплекса будут убирать трудовые мигранты из Индии, – сообщила управляющая компания. – Мы были вынуждены пойти на этот шаг из-за критической нехватки рабочих".

Объявление быстро распространилось в соцсетях, и реакция была в основном негативной. "Наши ребята погибают на фронте, страну целенаправленно разрушают, а этих [граждан Индии] привозят к нам", – написала женщина в комментарии под постом об индийских рабочих.

Подобные ситуации возникают по всей Украине. В Закарпатской области, например, деревообрабатывающий завод недавно нанял 150 рабочих из Бангладеш. В Черкассах иностранцы приступят к проекту строительства дороги.

Рабочие на стройке в Киеве

"Вопрос привлечения иностранных рабочих постепенно переходит из теоретического обсуждения в практическое", – заявил глава управления миграционной политики Украины Василий Воскобойник в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что до войны, которая вызвала отток рабочей силы, в Украине трудилось около 22 тысяч иностранных рабочих, сейчас показатель ниже. По оценкам Воскобойника, примерно 30 процентов рабочих мест по всей стране остаются незаполненными.

В условиях продолжающейся войны женщины в Украине заняли многие позиции, которые традиционно считались мужскими, но некоторые профессии, предусматривающие физически тяжелый труд, трудно предложить женщинам.

Трудовой кризис в Украине начался с массового исхода миллионов людей после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Экономическое опустошение страны усугубилось растущей мобилизацией и принятым в 2025 году законом, разрешающим выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Двое индийцев с флагом своей страны во Львове в марте 2022 года перед отъездом из Украины. До вторжения в Украине было зарегистрировано около 22 тысяч иностранных рабочих

Воскобойник призывает к созданию "четкой и контролируемой системы" для привлечения рабочей силы.

"Если Украина всерьез хочет привлечь в будущем рабочих из Азии, Африки или Латинской Америки, миграционные процедуры должны стать быстрее и проще, оставаясь при этом регулируемыми и контролируемыми", – говорит он.

Помимо разрешений на работу и проживание, мигрантам, которые ищут работу в Украине, нужно получить транзитные визы через соседние страны, поскольку аэропорты в стране остаются закрытыми и воздушного сообщения нет.

При этом Василий Воскобойник признает беспокойство в обществе по поводу растущего числа иностранных рабочих.

"Многим людям кажется неестественным, что украинцы воюют и умирают, в то время как другие приезжают работать и строить здесь свою жизнь, – говорит Воскобойник. – В то же время нехватка рабочей силы в критически важных отраслях втягивает страну в сложный диалог между эмоциональным восприятием и экономической реальностью".

В России аналогичный дефицит неквалифицированных рабочих на фоне войны привел к резкому увеличению числа прибывающих из стран Южной Азии рабочих.

Российские СМИ сообщают, что в 2025 году гражданам Бангладеш было выдано 9300 разрешений на работу, это более чем в три раза больше, чем в 2024-м. Граждане Индии в прошлом году получили около 56 500 разрешений, что на 56 процентов выше показателя позапрошлого года.

Мигранты из Индии на текстильной фабрике в подмосковной Балашихе

Трудовые мигранты из Центральной Азии, которые долгое время были опорой российского рынка труда, все чаще избегают поездок в Россию из-за опасений быть отправленными на войну.

После теракта в концертном зале "Крокус-Сити" в Москве в марте 2024 года, в результате которого погибло 151 человек, тренд на сокращение числа рабочих из Центральной Азии усилился. В исполнении атаки обвинили четверых граждан Таджикистана. Правозащитные организации сообщили о волне нападений на выходцев из Центральной Азии.

В сентябре 2024 года Кыргызстан предостерег своих граждан от поездок в Россию.

Для индийских трудовых мигрантов Россия остается относительно привлекательным вариантом среди сокращающегося числа направлений.

"На фоне роста иммиграционных ограничений в США и на Западе, а также войны на Ближнем Востоке, Россия предлагает новые возможности для работников, занятых на временной работе", – говорит Раджан Кумар, эксперт по индийско-российским отношениям из Университета Джавахарлала Неру в Дели.

Индийские рабочие на ферме под Москвой

По словам Кумара, увеличение числа индийских рабочих – это "выгодное решение" для обеих стран, учитывая, что Россия за последние годы накопила миллиарды рупий, продавая Дели нефть. Москва ранее испытывала трудности с поиском применения этой валюты.

"Накопленные рупии можно использовать для оплаты труда этих мигрантов", – отмечает Кумар. Это сделает денежные переводы от рабочих из России их семьям в Индии относительно беспроблемными. По сообщениям, индийские рабочие на низкоквалифицированной работе получают в России около 660 долларов в месяц, что более чем в три раза превышает зарплату на аналогичной позиции в Индии.

Многие потенциальные работники по-прежнему опасаются быть обманутыми и вовлеченными в войну на стороне России, и эта тема стала "серьезной проблемой внутри Индии", говорит Кумар. Недавно появилось несколько сообщений о том, что индийцы, устроившиеся на стройку в России, в итоге оказались с винтовками в руках в Украине.

Инженер сельскохозяйственного завода в Московской области, который начал нанимать индийцев и кубинцев в 2024 году, сообщил Reuters, что ситуация с занятостью внутри России "серьезная". По его словам, местные не хотят работать за несколько сотен долларов в месяц, а рабочих из Центральной Азии, которые когда-то приезжали на завод на заработки, всё труднее найти.

Непальские рабочие-мигранты в Катманду стоят в очереди за документами для выезда из страны

В Украине в соцсетях разворачиваются ожесточенные дебаты: пользователи предполагают, что страна может столкнуться с масштабными демографическими переменами в ближайшие годы.

"Если мы сами не научимся быть умнее, мы будем импортировать не десятки тысяч, а миллионы" рабочих, предупредил в недавнем интервью украинский экономист Тимофей Милованов.

"Рассчитайте соотношение между работающими и вышедшими на пенсию. Это крайне важно. Низкооплачиваемые мигранты заполнят эти пробелы", – говорит Милованов.

Глава Киевской школы экономики назвал образование в области инженерии и технологий искусственного интеллекта "ключом к выживанию" страны:

"Мы либо сами определим будущее, либо это сделают за нас".

