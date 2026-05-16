Руки нарасхват. Россия и Украина ввозят мигрантов из Южной Азии

Трудовые мигранты из Индии, Бангладеш и других стран Южной Азии устраиваются на тяжелую физическую работу в России и Украине – так воюющие страны пытаются компенсировать нехватку рабочей силы. Обитатели жилого комплекса в Ивано-Франковске на западе Украины недавно прочитали необычное объявление. "Начиная с понедельника, 4 мая, территорию вашего жилого комплекса будут убирать трудовые мигранты из Индии, – сообщила управляющая компания. – Мы были вынуждены пойти на этот шаг из-за критической нехватки рабочих". Объявление быстро распространилось в соцсетях, и реакция была в основном негативной. "Наши ребята погибают на фронте, страну целенаправленно разрушают, а этих [граждан Индии] привозят к нам", – написала женщина в комментарии под постом об индийских рабочих. Подобные ситуации возникают по всей Украине. В Закарпатской области, например, деревообрабатывающий завод недавно нанял 150 рабочих из Бангладеш. В Черкассах иностранцы приступят к проекту строительства дороги.

"Вопрос привлечения иностранных рабочих постепенно переходит из теоретического обсуждения в практическое", – заявил глава управления миграционной политики Украины Василий Воскобойник в интервью Радио Свобода. Он подчеркнул, что до войны, которая вызвала отток рабочей силы, в Украине трудилось около 22 тысяч иностранных рабочих, сейчас показатель ниже. По оценкам Воскобойника, примерно 30 процентов рабочих мест по всей стране остаются незаполненными. В условиях продолжающейся войны женщины в Украине заняли многие позиции, которые традиционно считались мужскими, но некоторые профессии, предусматривающие физически тяжелый труд, трудно предложить женщинам. Трудовой кризис в Украине начался с массового исхода миллионов людей после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Экономическое опустошение страны усугубилось растущей мобилизацией и принятым в 2025 году законом, разрешающим выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Воскобойник призывает к созданию "четкой и контролируемой системы" для привлечения рабочей силы. "Если Украина всерьез хочет привлечь в будущем рабочих из Азии, Африки или Латинской Америки, миграционные процедуры должны стать быстрее и проще, оставаясь при этом регулируемыми и контролируемыми", – говорит он. Помимо разрешений на работу и проживание, мигрантам, которые ищут работу в Украине, нужно получить транзитные визы через соседние страны, поскольку аэропорты в стране остаются закрытыми и воздушного сообщения нет. При этом Василий Воскобойник признает беспокойство в обществе по поводу растущего числа иностранных рабочих. "Многим людям кажется неестественным, что украинцы воюют и умирают, в то время как другие приезжают работать и строить здесь свою жизнь, – говорит Воскобойник. – В то же время нехватка рабочей силы в критически важных отраслях втягивает страну в сложный диалог между эмоциональным восприятием и экономической реальностью". В России аналогичный дефицит неквалифицированных рабочих на фоне войны привел к резкому увеличению числа прибывающих из стран Южной Азии рабочих. Российские СМИ сообщают, что в 2025 году гражданам Бангладеш было выдано 9300 разрешений на работу, это более чем в три раза больше, чем в 2024-м. Граждане Индии в прошлом году получили около 56 500 разрешений, что на 56 процентов выше показателя позапрошлого года.

Трудовые мигранты из Центральной Азии, которые долгое время были опорой российского рынка труда, все чаще избегают поездок в Россию из-за опасений быть отправленными на войну. После теракта в концертном зале "Крокус-Сити" в Москве в марте 2024 года, в результате которого погибло 151 человек, тренд на сокращение числа рабочих из Центральной Азии усилился. В исполнении атаки обвинили четверых граждан Таджикистана. Правозащитные организации сообщили о волне нападений на выходцев из Центральной Азии. В сентябре 2024 года Кыргызстан предостерег своих граждан от поездок в Россию. Для индийских трудовых мигрантов Россия остается относительно привлекательным вариантом среди сокращающегося числа направлений. "На фоне роста иммиграционных ограничений в США и на Западе, а также войны на Ближнем Востоке, Россия предлагает новые возможности для работников, занятых на временной работе", – говорит Раджан Кумар, эксперт по индийско-российским отношениям из Университета Джавахарлала Неру в Дели.

По словам Кумара, увеличение числа индийских рабочих – это "выгодное решение" для обеих стран, учитывая, что Россия за последние годы накопила миллиарды рупий, продавая Дели нефть. Москва ранее испытывала трудности с поиском применения этой валюты. "Накопленные рупии можно использовать для оплаты труда этих мигрантов", – отмечает Кумар. Это сделает денежные переводы от рабочих из России их семьям в Индии относительно беспроблемными. По сообщениям, индийские рабочие на низкоквалифицированной работе получают в России около 660 долларов в месяц, что более чем в три раза превышает зарплату на аналогичной позиции в Индии. Многие потенциальные работники по-прежнему опасаются быть обманутыми и вовлеченными в войну на стороне России, и эта тема стала "серьезной проблемой внутри Индии", говорит Кумар. Недавно появилось несколько сообщений о том, что индийцы, устроившиеся на стройку в России, в итоге оказались с винтовками в руках в Украине. Инженер сельскохозяйственного завода в Московской области, который начал нанимать индийцев и кубинцев в 2024 году, сообщил Reuters, что ситуация с занятостью внутри России "серьезная". По его словам, местные не хотят работать за несколько сотен долларов в месяц, а рабочих из Центральной Азии, которые когда-то приезжали на завод на заработки, всё труднее найти.