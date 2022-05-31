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Десятки военных самолётов Китая зашли в зону ПВО Тайваня

Китайский J-11

Китай в понедельник отправил в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 30 боевых самолётов. На их перехват были направлены тайваньский истребители. Это крупнейший подобный инцидент с января 2022 года. Об этом пишет Би-би-си.

По заявлению министерства обороны Тайваня, китайские боевые самолеты пролетели в районе к северо-востоку от островов Пратас, но не вошли в воздушное пространство Тайваня. Это расценивалось бы как враждебный акт.

Зона опознавания ПВО - это территория за пределами территории страны и национального воздушного пространства, где иностранные самолеты идентифицируются, отслеживаются и контролируются в интересах национальной безопасности. Государство само устанавливает границы этой зоны.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня в случае агрессии КНР.

26 мая Китай заявил о намерении подписать масштабное соглашение со странами Океании. Особое внимание в документе уделяется участию КНР в обеспечении безопасности Тихоокеанского региона. Согласно проекту, Пекин мог бы размещать военных и технику в соседних государствах. Это усложнит оборонную стратегию США, особенно если Китай предпримет усилия по захвату Тайваня. По закону об отношениях с Тайванем, США могут поставлять острову оружие для самообороны, но не обязаны вмешиваться в конфликт.

По состоянию на 31 мая Китаю не удалось договориться со странами Океании по вопросу безопасности.

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