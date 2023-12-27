Русофобия, однако. Андрей Филимонов – о законопроекте Яровой

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесение в Уголовный кодекс РФ новой статьи – об "ответственности за русофобию". Как известно, это любимый конек Путина – жаловаться на то, как Запад нас не любит, отменяет русскую культуру, сносит памятники "нашим героям" и так далее по списку.

Короче говоря, царь сказал "русофобия", и холопы забегали в поисках состава преступления. В скором времени УК должен пополниться новой статьей (136.1) на радость прокурорским работникам и следственным комитетчикам, которые могут крутить новые дырки на погонах.

пока в стране есть такой "парламент" с таким вице-спикером, как Яровая, в Уголовном кодексе всегда найдется "закон", по которому любого человека можно будет посадить за что угодно

Правда, в данном случае нельзя сказать, что Путин фантазирует в полном одиночестве. Лично я не знаю другого народа, настолько озабоченного вопросом: как к нам относятся за границей? Любят нас "там" или не любят? На эту тему переживают и столичные интеллектуалы, и глубинный народ. Хотя сами россияне, особенно, "имперской закваски" к другим народностям относятся в лучшем случае пренебрежительно. Слова "азиат" и "азиатчина" всегда имели в русском языке негативный оттенок. В советское время жителей глобального Юга собирательно называли "чурками" и "чучмеками". Известный поэт-имперец Иосиф Бродский в "Стихах о зимней компании 1980 года "(то есть об Афганской войне) описывает "Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана", что звучит, согласитесь, ничуть не лучше "ниггерлэнда". И вот теперь эти люди собираются заставить весь мир "нас любить" под угрозой уголовного преследования. Автор законопроекта, вице-спикер ГД Ирина Яровая, как следует из её пояснительной записки, предлагает, среди прочего, судить зарубежных чиновников, которые примут решения о демонтаже советских военных памятников.

Что ж, за прошедшие два года российская армия достаточно "поработала" в Украине, чтобы вызвать у чиновников и общественности разных стран стойкое желание демонтировать советские военные памятники. Ну, окей, пусть правительство РФ считает это "русофобией". Но есть ведь и другой аспект проблемы. Лично я, как представитель (пусть и в статусе иноагента) титульной нации Российской федерации, не понимаю, почему остальные народы, населяющие Россию, до сих пор не защищены от "фобии" также надежно, как русский народ?

Например, мы все знаем, что написал Пушкин в "Сказке о мертвой царевне и 7 богатырях":

…Иль башку с широких плеч

У татарина отсечь.

А также, что сказано в учебниках по истории, где речь идет о так называемом "татаро-монгольском иге"?

Поэтому предлагаю дополнить Уголовный кодекс статьей "татарофобия" и оштрафовать всех причастных к вышеупомянутым публикациям, а потом и – посадить нескольких редакторов, историков и… ну… скажем, какого-нибудь директора магазина учебной литературы. Будет очень хорошо.

Поехали дальше. "Чеченофобия": "злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал". Тут я просто в недоумении, куда смотрит Рамзан Ахматович, почему до сих стоят памятники Лермонтову в Москве и других городах России, и никто за это не извиняется? Мог бы покаянно съездить в Грозный хотя бы префект Центрального округа г. Москва, на подведомственной территории которого (прямо на Садовом кольце) цинично расположен памятник автору "Казачьей колыбельной".

Про "юдофобию" как-то даже неудобно напоминать вице-спикеру Госдумы, после того как возбужденное мужское население Махачкалы в прямом эфире искало евреев в турбине самолета из Тель-Авива.

"Украинофобия" – борьба с предметами желто-голубого цвета и преследование за песни "на мове" наверняка оскорбляют украинцев, являющихся гражданами России. А таковых, по данным переписи 2021 года, в стране насчитывается 884 007 человек.

"Чукчефобия" – сейчас уже не та, что раньше, но сборники типа "Анекдоты про чукчу однако" до сих продаются, их составители обещают "немало веселых минут каждому, кто возьмет его (сборник) в руки".

Ладно, берем в руки и читаем вот такое: "Чукча купил таблетки для повышения интеллекта, но не смог открыть коробку". Смешно, однако. Особенно, если "чукча" заменить на "русский" и схлопотать судимость по новой статье.

А если уж речь зашла о юморе, то очень кстати будет старый еврейский анекдот: "в рубашке или без неё вас все равно поимеют…". Потому что, пока в стране есть такой "парламент" с таким вице-спикером, как Яровая, в Уголовном кодексе всегда найдется "закон", по которому любого человека можно будет посадить за что угодно. И вот это, я считаю, особенно вредно для страны и прямо-таки убийственно для её будущего. Потому что взбесившийся (больше десяти лет назад) принтер уничтожает сейчас последние основы правового, да и просто здравого мышления и дееспособности государства Российского. Именно это, на мой взгляд, и есть самая махровая русофобия, достойная сурового наказания.

Андрей Филимонов – писатель, журналист

Этот текст был впервые опубликован на странице проекта Сибирь. Реалии

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