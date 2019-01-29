Расследование спецпрокурора Мюллера завершается

Расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс, возглавляемое специальным прокурором Робертом Мюллером, близко к завершению. Об это заявил в понедельник исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтт Уитакер.

"Я ожидаю появления заключительного отчета Роберта Мюллера", - сказал, отвечая на вопросы репортеров Уитакер. По его словам, он получил полную информацию о ходе расследования. Уитакер также сообщил, что его ведомство "рассмотрит" решения, принятые специальным прокурором. Эти слова главы генпрокурора были встречены критикой со стороны ведущих законодателей-демократов, которые требуют обнародовать заключительный отчет специального прокурора Роберта Мюллера полностью. В понедельник в Сенат был внесен соответствующий законопроект. Согласно существующим правилам, решение о судьбе отчетов специальных прокуроров принимается руководством министерства юстиции.

Расследование, возглавляемое специальным прокурором Робертом Мюллером, началось в мае 2017 года. Его цель - оценить масштабы вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года и ответить на вопрос о существовании возможного сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими гражданами, связанными с российскими властями. Спецпрокурор предъявил обвинения пяти ближайшим сотрудникам Дональда Трампа, среди которых бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, и двадцати пяти российским гражданам, обвиняемым в основном в проведении кибеопераций с целью воздействия на американских избирателей. Обвинения в адрес американских граждан касаются препятствию работе правосудия, никто из американцев пока не обвинен в сговоре с российскими представителями.

Сам президент Трамп и его сторонники неоднократно призывали Роберта Мюллера завершить расследование, настаивая на том, что оно непомерно растянулось и не принесло реальных результатов, поскольку никакого сговора не существовало.

Если Роберт Мюллер завершит свое расследование в ближайшее время, то работа так называемого большого жюри, рассматривающего обвинения выдвинутые его группой, продолжится, по решению судьи, еще в течение полугода на случай, если спецпрокурор выдвинет новые обвинения до завершения своей работы.