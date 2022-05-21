Ряд делегаций покинули встречу АТЭС во время российского выступления

Представители Соединённых Штатов и ряда других стран в субботу, 21 мая, в Бангкоке покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в знак протеста против российского военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов. По словам двух членов тайского руководства и двух зарубежных дипломатов, члены делегаций Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии присоединились к американским коллегам и вышли из зала во время выступления представителя России.

Другой дипломат в комментарии Reuters отметил, что пять государств, устроивших протест, настаивают на более жёстких формулировках в отношении Москвы в итоговом заявлении участников встречи в столице Таиланда. Заседание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества продлится два дня. В АТЭС входит 21 страна.

Российское информагентство ТАСС в субботу, в свою очередь, сообщило, что делегация России покинула встречу министров АТЭС в Бангкоке во время выступления представителя США. Это следует из сообщения в Telegram-канале российского Минэкономразвития. Ведомство разместило фотографию с пустующим креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции американского доклада.

Многие мировые лидеры резко осудили нападение России на Украину, начавшееся в конце февраля. Вторжение было названо ими неспровоцированным. За последние недели Евросоюз, США и ряд других западных союзников ввели жёсткие санкции против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения.