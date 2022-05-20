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Лицом к событию

Когда встретятся Путин и русский военный корабль?

Путин и Шойгу на морском военном параде в Санкт-Петербурге в 2021 году

Почему все видели, что Россия готовится к агрессии, но мало кто верил, что она случится? Откуда Павел Фельгенгауэр знал, что Россия наверняка нападет? Можно ли строить прогнозы на окончание этой войны? Верно ли, что физический уход Путина может развязать все узлы? Обсуждают: автор книги "Чужой в Кремле. Покушение" Андрей Остальский, военный аналитик Игорь Раевс и публицист Виталий Портников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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Когда наступит мир между Россией и Украиной?
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Когда наступит мир между Россией и Украиной?

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