Рязанца с плакатом "Задержи меня, если против войны" пытали в полиции

Рязанец Лев Соколов, которого задержали с плакатом "Задержи меня, если против войны", рассказал о пытках в отделе полиции.

По словам активиста, его несколько раз "хлопнули" по лицу и ударили кулаками по рёбрам. Также ему угрожали изнасилованием монтажной пеной и "проблемами", которые будут у него самого, его родителей и адвоката. Таким образом от Соколова добивались объяснительной и требовали показать аккаунт в телеграме.

В автозаке и в отделе полиции активиста продержали несколько часов. В частности, его спрашивали о военной службе и семье. Также к нему приезжал сотрудник Центра "Э", пишет "ОВД-Инфо".

На Соколова составили протокол о "дискредитации" российской армии и отпустили из полиции. После этого активист направился в травмпункт.