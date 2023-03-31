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Рязанца с плакатом "Задержи меня, если против войны" пытали в полиции

Рязанец Лев Соколов, которого задержали с плакатом "Задержи меня, если против войны", рассказал о пытках в отделе полиции.

По словам активиста, его несколько раз "хлопнули" по лицу и ударили кулаками по рёбрам. Также ему угрожали изнасилованием монтажной пеной и "проблемами", которые будут у него самого, его родителей и адвоката. Таким образом от Соколова добивались объяснительной и требовали показать аккаунт в телеграме.

В автозаке и в отделе полиции активиста продержали несколько часов. В частности, его спрашивали о военной службе и семье. Также к нему приезжал сотрудник Центра "Э", пишет "ОВД-Инфо".

На Соколова составили протокол о "дискредитации" российской армии и отпустили из полиции. После этого активист направился в травмпункт.

  • Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о "дискредитации" российской армии, подсчитала "Медиазона".

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