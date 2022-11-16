Warner Bros. запретила российским телеканалам трансляцию своих фильмов

Голливудская киностудия Warner Bros. запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в "Национальную медиагруппу". Это СТС, РЕН-ТВ, "Пятый канал" и "Домашний", а также видеосервис more.tv. Warner Bros. ввела запрет несмотря на то, что её лицензионные соглашения с российским прокатчиком действуют ещё как минимум полтора года.
Warner Bros. - одна из крупнейших мировых кинокомпаний. В числе её наиболее популярных проектов - восемь фильмов из саги о Гарри Поттере, "Годзилла 2: король монстров", кинокомиксы "Аквамен", "Чудо-женщина", "Лига справеливости" и многие другие. Эти фильмы набирали высокие рейтинги, в частности, на канале СТС - особенно во время новогодних каникул.
Как отмечает "Бюллетень кинопрокатчика", по итогам третьего квартала 2022 года в топ-50 самых популярных среди россиян кинокартин продукция Warner Bros. не вошла, хотя в предыдущие годы стабильно занимала ведущие места. Возможно, это связано с тем, что после начала военного вторжения в Украину российские телеканалы резко уменьшили долю развлекательного контента, заменив его новостным и пропагандистским.
- После начала войны России в Украине основные голливудские кинопроизводители - Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony - приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка.
- Ассоциация владельцев кинотеатров в августе 2022 года обратилась за помощью к Владимиру Путину. Прокатчики заявили, что показ китайских, корейских и советских фильмов смог компенсировать лишь пять процентов сборов, которые давали голливудские блокбастеры.
- В июле специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой выступил с предложением начать "параллельный прокат" голливудских фильмов - то есть фактически прокат без лицензии. По его мнению, иначе кинотеатрам по всей стране придётся обанкротиться. Правительство отклонило это предложение, пообещав поддержать кинотеатры иначе.
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