Warner Bros. запретила российским телеканалам трансляцию своих фильмов

Голливудская киностудия Warner Bros. запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в "Национальную медиагруппу". Это СТС, РЕН-ТВ, "Пятый канал" и "Домашний", а также видеосервис more.tv. Warner Bros. ввела запрет несмотря на то, что её лицензионные соглашения с российским прокатчиком действуют ещё как минимум полтора года.

Warner Bros. - одна из крупнейших мировых кинокомпаний. В числе её наиболее популярных проектов - восемь фильмов из саги о Гарри Поттере, "Годзилла 2: король монстров", кинокомиксы "Аквамен", "Чудо-женщина", "Лига справеливости" и многие другие. Эти фильмы набирали высокие рейтинги, в частности, на канале СТС - особенно во время новогодних каникул.

Как отмечает "Бюллетень кинопрокатчика", по итогам третьего квартала 2022 года в топ-50 самых популярных среди россиян кинокартин продукция Warner Bros. не вошла, хотя в предыдущие годы стабильно занимала ведущие места. Возможно, это связано с тем, что после начала военного вторжения в Украину российские телеканалы резко уменьшили долю развлекательного контента, заменив его новостным и пропагандистским.