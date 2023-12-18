С Youtube начали массово удалять записи российских рэп-батлов

Российские музыкальные лейблы, занимающиеся рэп-батлами, массово удаляют их записи из своих каналов на Youtube. Это началось после того, как Следственный комитет возбудил уголовные дела против двух рэперов, обвинив их в разжигании межнациональной розни.

Пользователи сообщают, что записи батлов – как недавних, так и состоявшихся годы назад, – удалили с Youtube и других хостингов такие площадки, как Russian Battle League (RBL), Versus, Slovo SPb, Слово Екб, BRP и другие. Объяснений этому владельцы каналов не приводят. Поклонники рэпа подозревают, что хозяева площадок опасаются нежелательного внимания со стороны правоохранительных органов.

17 декабря Следственный комитет возбудил уголовные дела о разжигании межнациональной розни против рэперов Шерафгана Шарипова (творческий псевдоним Sheraph'gun) и Ислама Закирова (Рецидив). Выступая на батле, Sheraph'gun намекнул на инцидент в городе Электросталь, когда неизвестные сняли скальп с местного жителя, чью причёску сочли вызывающей. Рецидив на баттле зачитал строчки о том, что [бьёт] русскую беременную женщину – "это превентивный удар". Рецидив был задержан. После задержания он под видеозапись заявил, что "оскорбил русскую нацию и извиняется перед русским народом".

У обоих рэперов прошли обыски. Посвящённый рэп-музыке канал "Тот самый панч" утверждает, что обыски прошли и у некоторых посетителей концерта. Оба рэпера удалили свои аккаунты в соцсетях. Площадка BRP BATTLE, где они выступали, объявила о приостановке деятельности на неопределенный срок. На своей странице ВКонтакте BRP написали, что Рецидив "подставил как площадку, так и весь жанр".