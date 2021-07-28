Правящая в Грузии партия вышла из договора, который продвигал ЕС

Правящая в Грузии с 2012 года партия "Грузинская мечта", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили, объявила в среду о выходе из так называемого "Соглашения Шарля Мишеля". Это итоговый документ, который был разработан в ходе длительных переговоров между властями и оппозицией при участии председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

Документ был подписан 19 апреля на торжественной церемонии в Авлабарском дворце президента Грузии, в ходе прямой линии с Брюсселем, в котором участвовал Мишель. Глава Евросовета дважды в течение апреля посещал Грузию – с целью, как отмечалось, сблизить позиции сторон. Примечательно, что "Грузинская мечта" объявила о выходе из соглашения почти сразу после третьего визита Мишеля, прибывшего в Батуми для участия в конференции "Европейский путь Грузии" и встречи лидеров Грузии, Украины и Молдовы. Будучи в столице Аджарии, Шарль Мишель в ходе пресс-конференции выразил разочарование тем, что не все оппозиционные силы присоединились к соглашению, явно имея в виду "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили.

Именно этим предлогом – отказом ЕНД подписать "Соглашение Мишеля" - председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе и пытался обосновать решение об аннулировании своей подписи под документом. По его словам, ЕНД, депутаты от которой составляют большинство "оппозиционного корпуса" парламента, отказалась присоединяться к соглашению, что свело на нет её основную идею о необходимости остановить политическую поляризацию в стране.

Кобахидзе утверждает, что осенью, когда в Грузии должны пройти муниципальные выборы, "Партия Саакашвили" готовит "очередной саботаж". Поэтому, по его словам, "Грузинская мечта" более не видит смысла в выполнении "Соглашения Шарля Мишеля", в том числе её главного пункта, обязывающего власти назначать внеочередные парламентские выборы в случае, если правящая сила не наберёт по результатам голосования 2 октября больше 43% по партийным спискам.

Лидер ЕНД Саакашвили назвал выход правящей партии из соглашения "официальным оформлением диктатуры олигарха" и призвал однопартийцев, а также все другие оппозиционные силы и международное сообщество оперативно отреагировать на ситуацию. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.