Саакашвили в суде пожаловался на лечение, "подорвавшее его здоровье"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в четверг на процессе в Тбилисском городском суде, что во время пребывания в военном госпитале в Гори он не получил необходимого лечения.

По словам Саакашвили, "фактический руководитель страны", миллиардер и экс-премьер Бидзина Иванишвили, а также власти Грузии в целом "решили его убить", так как лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще более подорвало его здоровье. "К сожалению, в Грузии невозможно получить полноценное лечение", - утверждает Саакашвили.

Бывший президент рассказал, что в результате заключения и отказа в лечении у него "развилось серьезное неврологическое заболевание", которое "невозможно лечить в Грузии". Одновременно, обратившись на украинском языке к своим киевским адвокатам, присутствовавшим в зале, Михаил Саакашвили напомнил, что согласно законодательству Украины, гражданином которой он является, Генпрокуратура обладает правом "экстерриториальности" в случае, если в какой-либо стране гражданин подвергся пыткам и бесчеловечному обращению. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Нынешнее судебное разбирательство связано с обвинениями в незаконном проникновении в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси, а потом в военный госпиталь Гори. 20 ноября он объявил о прекращении голодовки. В конце декабря его вновь перевели в тюрьму Рустави.

Политику грозит до пяти лет лишения свободы. Экс-глава государства вернулся на родину из Украины, спрятавшись на пароме, в контейнере с молочной продукцией.

По двум другим уголовным делам, за злостное использование и превышение служебных полномочий, Михаил Саакашвили был заочно приговорён к трём и шести годам лишения свободы.

В процессе рассмотрения также находятся уголовные дела о растрате государственных средств и разгоне митинга оппозиции 7 Ноября 2007 года.

Экс-президент, основатель находящейся в оппозиции партии "Единое национальное движение" не признавал и не признает себя виновным ни по одному из выдвинутых против него обвинений. Его сторонники настаивают, что преследование Саакашвили носит исключительно политический характер.