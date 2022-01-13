Саакашвили в суде пожаловался на лечение, "подорвавшее его здоровье"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в четверг на процессе в Тбилисском городском суде, что во время пребывания в военном госпитале в Гори он не получил необходимого лечения.
По словам Саакашвили, "фактический руководитель страны", миллиардер и экс-премьер Бидзина Иванишвили, а также власти Грузии в целом "решили его убить", так как лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще более подорвало его здоровье. "К сожалению, в Грузии невозможно получить полноценное лечение", - утверждает Саакашвили.
Бывший президент рассказал, что в результате заключения и отказа в лечении у него "развилось серьезное неврологическое заболевание", которое "невозможно лечить в Грузии". Одновременно, обратившись на украинском языке к своим киевским адвокатам, присутствовавшим в зале, Михаил Саакашвили напомнил, что согласно законодательству Украины, гражданином которой он является, Генпрокуратура обладает правом "экстерриториальности" в случае, если в какой-либо стране гражданин подвергся пыткам и бесчеловечному обращению. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.
В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Нынешнее судебное разбирательство связано с обвинениями в незаконном проникновении в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси, а потом в военный госпиталь Гори. 20 ноября он объявил о прекращении голодовки. В конце декабря его вновь перевели в тюрьму Рустави.
Политику грозит до пяти лет лишения свободы. Экс-глава государства вернулся на родину из Украины, спрятавшись на пароме, в контейнере с молочной продукцией.
По двум другим уголовным делам, за злостное использование и превышение служебных полномочий, Михаил Саакашвили был заочно приговорён к трём и шести годам лишения свободы.
В процессе рассмотрения также находятся уголовные дела о растрате государственных средств и разгоне митинга оппозиции 7 Ноября 2007 года.
Экс-президент, основатель находящейся в оппозиции партии "Единое национальное движение" не признавал и не признает себя виновным ни по одному из выдвинутых против него обвинений. Его сторонники настаивают, что преследование Саакашвили носит исключительно политический характер.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.