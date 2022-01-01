Сторонники экс-президента Грузии прекратили голодовку

В Грузии сторонники Михаила Саакашвили прекратили голодовку после его просьбы. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Ранее около 150 человек перестали принимать пищу с требованием освободить Саакашвили. Среди них были как члены оппозиционной партии, так и активисты. Мелия заявил, что экс-президент переживает за здоровье своих сторонников, и просит прекратить голодовку. Саакашвили сказал, что в противном случае он будет вынужден присоединиться к протестующим.

"Начало голодовки Михаила Саакашвили будет фатальным и поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует политическая справедливость", - подчеркнул Мелия.

В конце декабря Саакашвили тайно вернули из больницы в тюрьму. Его адвокаты считают, что власти действовали незаконно, так как политик не восстановился после голодовки, а в момент перевода был под действием снотворного.

Грузинские власти настаивают, что перевод был законным, и Саакашвили здоров.

Михаил Саакашвили – гражданин Украины. В конце сентября, незадолго до местных выборов, он тайно прибыл в Грузию, в которой не был 8 лет. 1 октября Саакашвили был арестован в Тбилиси, после чего помещён в тюрьму в городе Рустави. После ареста он объявил голодовку и держал её 50 дней.

На родине политик был заочно осуждён по двум делам о превышении полномочий. По уже вынесенным приговорам Саакашвили должен провести в тюрьме шесть лет. Оппозиция настаивает, что преследование политика носит исключительно политический характер.