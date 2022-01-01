Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сторонники экс-президента Грузии прекратили голодовку

Михаил Саакашвили

В Грузии сторонники Михаила Саакашвили прекратили голодовку после его просьбы. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Ранее около 150 человек перестали принимать пищу с требованием освободить Саакашвили. Среди них были как члены оппозиционной партии, так и активисты. Мелия заявил, что экс-президент переживает за здоровье своих сторонников, и просит прекратить голодовку. Саакашвили сказал, что в противном случае он будет вынужден присоединиться к протестующим.

"Начало голодовки Михаила Саакашвили будет фатальным и поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует политическая справедливость", - подчеркнул Мелия.

В конце декабря Саакашвили тайно вернули из больницы в тюрьму. Его адвокаты считают, что власти действовали незаконно, так как политик не восстановился после голодовки, а в момент перевода был под действием снотворного.

Грузинские власти настаивают, что перевод был законным, и Саакашвили здоров.

Михаил Саакашвили – гражданин Украины. В конце сентября, незадолго до местных выборов, он тайно прибыл в Грузию, в которой не был 8 лет. 1 октября Саакашвили был арестован в Тбилиси, после чего помещён в тюрьму в городе Рустави. После ареста он объявил голодовку и держал её 50 дней.

На родине политик был заочно осуждён по двум делам о превышении полномочий. По уже вынесенным приговорам Саакашвили должен провести в тюрьме шесть лет. Оппозиция настаивает, что преследование политика носит исключительно политический характер.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG