Сага о Скиншейпе – 2. Артемий Троицкий – о посланиях Уильяма Дори

В двести девяносто первом выпуске подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе" – продолжение рассказа об англичанине Уильяме Дори, композиторе, гитаристе, мультиинструменталисте и певце, творящем с 2014 года под псевдонимом Skinshape.

Дори принадлежит к редкой породе музыкантов, которые определённо предпочитают работу в студии звукозаписи живым концертным выступлениям. Изредка он даёт диджей-сеты, где крутит редкие виниловые пластинки из своей коллекции. Судя по немногочисленным репликам в фейсбуке, более всего он ценит архивные раритеты с чёрного континента. И именно африканская музыка стала стержнем пятого альбома Skinshape, вышедшего в начале 2020 года. Называется он Umoja, что в переводе с суахили означает "Единение". Напористые нигерийские и южноамериканские ритмы, активный саксофон, вокалисты обоих полов и песни аж на пяти языках! Я, честно говоря, предпочитаю слушать такую музыку не в исполнении бледнолицых, но и в этом прочтении есть свой шарм – как, например, в душевной песне Sua alma, где запевает девушка D’Alma.

Нетрудно заметить, что каждый очередной альбом Skinshape отличается от предыдущего и имеет если не свою отчётливую тему, то, по крайней мере, своё настроение и стиль. Это в полной мере относится и к очередному релизу Дори, представленному публике в самом конце двадцатого года. Называется шестой альбом Arrogance is the death of men (“Высокомерие – это смерть мужчин”).

Запись была сделана в домашних условиях во время ковидного карантина, и, возможно, обстановка повлияла. Это, бесспорно, самый "текстовой" и месседж-ориентированный релиз Skinshape. Феминизм, расизм, социальная несправедливость – кажется, впервые У. Дори заговорил (точнее, запел) о неприятных вещах. Но, как это нередко бывает, смысловая нагруженность пошла в ущерб музыкальной раскрепощённости: в стилистическом отношении альбом по большей части следует клише поп- и соул-музыки. Но классные треки всё равно есть – например, Sound of your voice.

Ну вот мы и дошли до последнего на сегодняшний день послания Skinshape меломанскому сообществу. Альбом Nostalgia увидел свет в конце 2022 года. Название оказалось, что называется, misleading: никакой сладкой ретрухи и антикварных ноток. Пластинка очень крепкая и разноплановая. Открывается она великолепной Theme for Lazarus, представляющей самую сильную, на мой взгляд, сторону таланта Дори – мелодическую и "настроенческую". Большинство его сочинений идеально вписывается в контекст киномузыки, и хорошо, что не я один это заметил! Заказных саундтреков композитор (в силу своей относительно малой известности, я полагаю) ещё не писал, но около десятка треков с его альбомов уже были использованы в фильмах и сериалах: Summer и Left with a gun в сериале Netflix "Внешние берега"; Heartache в кинофильме "Кому нужны враги" и т. д. Вполне возможно, что это будущее Уильяма Дори – престижное и безбедное.

Но пока дела Skinshape складываются совсем по-другому: Дори объявил, что выпустит новый альбом к концу этого года и что он будет разительно отличаться от "Ностальгии". А главное – что он собирает концертную команду и в 2024 собирается впервые выехать со Skinshape на гастроли! Искренне желаю удачи во всех начинаниях, а чтобы не сглазить, под занавес запущу зловещую инструменталку Bad dreams .

Плейлист 291-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Pumajaw (UK)”Silky and tar” LP Scapa Foolscap (Bedevil)



2. Maxwell Farrington & Le Superhomard (Australia/France)”We, us the Pharaohs” LP Once (Talitres)



3. Boy Harsher (USA)”Lust” LP Lesser Man (Extended Version) (Nude Club)



4. Boy Harsher (USA)”Come closer” LP Careful (Nude Club)



5. Delčia (Lithuania)”Walzas” LP 20 Metu Kurybines Neveiklos (Delčia)



6. Skinshape (UK)”Sua alma” LP Umoja (Lewis)



7. Skinshape (UK)”Sound of your voice” LP Arrogance Is The Death Of Men (Lewis)



8. Skinshape (UK)”Theme for Lazarus” LP Nostalgia (Lewis)



9. Skinshape (UK)”Bad dreams” LP Nostalgia (Lewis)



10. Besarabia (Spain)”El gato rubato” LP Animal Republic (Segell Microscopi)



11. All Them Witches (USA)”Fishbelly 86 onions” LP All Them Witches (New West)



12. Marie Davidson (Canada)”La chambre interieure” LP Working Class Woman (Ninja Tune)



13. Noori & His Dorpa Band (Sudan)”Saagama” LP Beja Power! Electric Soul & Brass From Sudan’s Red Sea Coast” (Ostinato)