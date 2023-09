Сага о Скиншейпе. Артемий Троицкий прославляет Уильяма Дори

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнер двести девяностого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе" – англичанин Уильям Дори, 32 лет от роду, композитор, гитарист, мультиинструменталист и певец, творящий с 2014 года под псевдонимом Skinshape.

Любой современный музыкальный продукт, особенно (и целенаправленно) в области "поп", – изделие комплексное и многомерное. Имеется чисто музыкальная составляющая – мелодия (если она вообще прощупывается), гармония, ритм. Имеется содержание – текст песни. Имеется аранжировка и весь так называемый "саунд" – всевозможная звуковая отделка и продюсерские ухищрения. Имеется визуальная сторона – исполнитель со своим образом, видеоклипы. Имеется, наконец, маркетинговая тактика и стратегия продвижения данного продукта на рынке – медийная политика и прочие декорации. Об этом крайне редко говорят и пишут, но факт несомненный: собственно музыкальная сторона этого сложного конструкта за последние несколько десятилетий предельно обесценилась, превратившись из традиционно главного элемента в обязательный, но второстепенный довесок.



Традиционные классику, фольклор и джаз мы в этом контексте не рассматриваем, а в остальном – судите сами! В доминирующем сейчас рэпе и хип-хопе (аккурат 50 лет недавно отпраздновали) мелодия вообще не предусмотрена. Клубный транс-техно-хаус построен почти исключительно на компьютерном ритме. Даже в старомодных песенных жанрах – поп, рок, соул – мелодическая основа, как правило, запудрена трюками постпродакшн. Времена, когда яркие инструментальные темы из кинофильмов ("Хороший, плохой, злой", "Мужчина и женщина", Exodus) или зажигательные танцевальные мелодии (Тequila, Popcorn, El Bimbo, Magic fly) становились глобальными хитами, остались в 50–70-х. Тотальная ретромания и ностальгия по "старому доброму" правят бал, но… против тренда не попрёшь! Очаги сопротивления "обезмузыкаливанию" современной музыки, конечно, остались. Хотя их не так уж много, и это явно не мейнстрим.



Уильям Дори родился 20 июня 1991 года (Коза/Близнецы, совсем как я) в юго-западном английском графстве Дорсет, затем перебрался в Лондон. В подростковом возрасте пристрастился к Pink Floyd и прочей британской психоделии шестидесятых. Пробовал себя в качестве диджея. Играл на бас-гитаре в совсем неизвестной группе Palace и на соло-гитаре в чуть более востребованной Monophonics. В 2014-м Уильям Дори перезапустил себя в качестве сольного музыканта под ником Skinshape и выпустил одноимённый дебютный альбом. Эпитеты я бы ему адресовал такие (в порядке убывания): расслабленный, красивый, психоделичный, реггей. Мой любимый, хотя и не самый типичный трек – Surf Rider.



Процесс звукозаписи явно понравился Дори, и для записи Oracolo (2015) он выбрал студию с подходящим названием Kon-Tiki. Второй альбом, на мой взгляд, один из лучших в семичастной дискографии Skinshape. Как и почти все записи Дори, он минималистичен по звучанию, но по настроению очень разнообразен. Лучшие треки, на мой вкус, – великолепная психо-песенка Summer, будто вынырнувшая из 1966 года, грустный реггей Old days и инструментальный саспенс The man behind the mirror.



Третий альбом, Love & Life, вышел в 2017 году и стал, пожалуй, самым "попсовым" у Skinshape. Если на первых двух Дори помогали только барабанщик Айвен Корманак и органист Джон Муди, то на этот раз к записи была привлечена целая струнная группа (скрипки, виолончель) и вокалисты. Мне показалось, что это сработало, скорее, в минус, сделав звучание излишне суетливым. Впрочем, как певец, Уильям показал себя неплохо; проиллюстрирую песней The moment.



Первые три альбома Skinshape выпустил кустарным образом – на микроскопических лейблах и без всякой рекламной кампании. Ситуация в корне изменилась в 2018 году с релизом альбома Filoxiny ("радушие" в переводе на русский; новое для меня слово). С Уильямом Дори подписал долгосрочный контракт маленький, но с хорошей репутацией лондонский лейбл Lewis Recordings Майка Льюиса. Они переиздали все старые записи и запустили новый альбом. (Строго говоря, тогда я про Skinshape впервые и услышал.) Эта работа стоит особняком в каталоге музыканта: в ней гораздо больше электроники и девственная прозрачность ретрозвука замутнена компьютерными эффектами, местами напоминая то абстрактный ambient, то клубный downtempo. Для примера – задумчивая пьеса Metanoia.

(окончание следует)

Плейлист 290-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Gogol Bordello ft Kafka (USA/Ukraine) ”Take only what you can carry” LP Solidaritine (Cooking Vinyl)



2. Essential Logic (UK) ”Sky rocket” LP Land Of Kali (Hiss&Shake/Cargo)



3. Destination Lonely (France) ”In that time” LP Nervous Breakdown (Voodoo Rhythm)



4. Hanin Alijeh (Palestine) ”Shou mkhabili” LP Henna: Young Female Voices From Palestine (KKV)



5. Ehsan Saadeh (Palestine) ”Lao tarafi” LP Ibid



6. Skinshape (UK) ”Surf rider” LP Skinshape (Lewis)



7. Skinshape (UK) ”The man behind the mirror” LP Oracolo (Lewis)



8. Skinshape (UK) ”The moment” LP Life & Love(Lewis)



9. Skinshape (UK) ”Metanoia” LP Filoxiny (Lewis)



10. Derya Yildirim & Grup Simsek (Germany/Turkey) ”Yeni yürekle” LP Dost 2 (Bongo Joe)



11. Old Fire ft Bill Callaghan (USA) ”Corpus” LP Voids (Western Vinyl)



12. Morton Valence (UK) ”Together through the rain” LP Morton Valence (Cow Pie)

