Золото и серебро синти-попа. Артемий Троицкий в зените стиля

Хедлайнеры двести восемьдесят восьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – мастера электронной музыки, со страшной силой зажигавшие три десятилетия назад. Рок-критик Артемий Троицкий продолжает археологические раскопки проекта Musik Music Musique, охотясь за золотом и серебром синти-попа.

Сага об электро-синти-волновой поп-музыке Musik Music Musique продолжается. Вышел уже третий трёхдисковый том, имеет подзаголовок "Синти-поп в эфире" и посвящён целиком 1982 году. Пожалуй, именно в 1982–1983 годах электронная "новая волна" достигла максимума напора и популярности, из явления отчасти маргинального и экспериментального превратившись в модный мейнстрим. Это с одной стороны. А с другой – новооткрывшиеся компьютерные возможности привлекли в синти-лагерь некоторых музыкантов-нонконформистов, как молодых, так и ветеранов рока. Творчество некоторых из них представлено на MMM 3.



Лондонское трио Talk Talk давным-давно распалось, их лидер, певец-гитарист Марк Холлис, безвременно скончался в 2019 году, сама группа заслужила статус "культовой" и считается одной из основоположников стиля построк. Однако эксперименты с фри-джазом и камерной классикой случились позже, а дебютировали Talk Talk в феврале 1982 года синглом Mirror Man – типичным и очень изящным электро-поп-номером в духе лидеров жанра Duran Duran и Ultravox. Эта песня хитом не стала, зато все последующие релизы группы имели успех – и не только в Британии, но и в континентальной Европе и Австралии.



Совершенно неожиданный персонаж в синти-попсовой подборке – наш старый знакомый Артур Браун! Икона конца 1960-х, "Бог адского огня", один из столпов психоделики и прог-рока – и вдруг?! В 1981–1982 годах Браун, проживая временно в США, записал два электронных альбома с выдающимся нью-йоркским продюсером Крейгом Леоном, соавтором ранних альбомов Blondie, Talking Heads и Suicide. Это довольно странная смесь компьютерной психоделики и глубокого блюзового вокала. Трек "Разговоры" с альбома SpeakNoTech.



Кевин Койн – ещё одна легендарная личность и герой английского блюз-рока 1970-х. Прекрасный эмоциональный вокалист, своего рода "альтернативный Джо Кокер", Койн также увлекался живописью, писал книги и был (он умер в 2004 году в Германии) левым активистом. В 1982 году Койн выпустил едва ли не единственный свой электронный альбом под названием Politicz, с обложкой в духе советской революционной графики и сердитым сатирическим контентом, композиции с названиями вроде "Скажи правду".





Американское трио Moebius (вокалист Брюс Робби и электронщики-клавишники Дуг Линнер и Стив Роуч) просуществовало с 1979 по 1982 год и записало два альбома. На втором из них, "Видеосолдат в радиовойне", имеется симпатичный кавер на классическую песню Ская Саксона (The Seeds) Pushin’ Too Hard. Успеха группа не имела; в дальнейшем её участники пробовали себя на ниве инструментальной фоновой музыки.



Французский дуэт Mikado представляет популярнейший в то время формат (Soft Cell, Suicide) "вокалист + клавишник". Пела Паскаль Барель, электроникой манипулировал Грегори Черкински. Par hasard (октябрь 1982), их прелестный первый сингл неожиданно "выстрелил" в Японии, куда дуэт временно перебазировался и где записал свой единственный альбом с продюсером Харуоми Хосоно из Yellow Magic Orchestra. После распада Mikado в 1991 году и Барель, и особенно Черкински стали довольно успешными во Франции сольными артистами.



Бельгийский электронный проект Telex хорошо помнят и его альбомы активно переиздают по сей день; не так давно они были и главными героями одной из наших программ. Тем не менее, не могу отказать себе в удовольствии напомнить забавную песенку "Вечеринка у Зигмунда Фрейда" – плод сотрудничества Марка Мулена сотоварищи и братского американского дуэта Sparks. Альбом Sex (в Британии по соображениям цензуры был переименован в "Птички и пчёлки"), весна 1982 года.

Плейлист 288-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Thiago Nassif (Brazil). Plastico, LP Mente (Gearbox)



2. Virginia Wing (UK). World Contact, LP Measures of Joy (Fire)



3. Green Hog Band (USA/Russia). Dark Territory, LP Devil's Luck (The Swamp)



4. Green Hog Band (USA/Russia). Sweet Tea, Banana Bread, LP Crypt of Doom (The Swamp)



5. Aulaga Folk (Spain). El roal del Bolindri, LP El roal del Bolindre (Armando)



6. Talk Talk (UK). Mirror Man, LP Musik Music Musique Vol. 3 (Cherry Red)



7. Arthur Brown (UK). Conversations, LP Musik Music Musique Vol. 3 (Cherry Red)



8. Kevin Coyne (UK). Tell The Truth, LP Musik Music Musique Vol. 3 (Cherry Red)



9. Moebius (USA). Pushing Too Hard. LP Musik Music Musique Vol. 3 (Cherry Red)



10. Mikado (France). Par hasard, LP Musik Music Musique Vol. 3 (Cherry Red)



11. Telex & Sparks (France/Belgium/USA). Sigmund Freud’s Party, LP Musik Music Musique Vol. 3 (Cherry Red)



12. Joji Hirota (Japan/UK). Daichi no Ota, LP Prayer's Tale (ARC)

