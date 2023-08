Новая история Франца Фердинанда. Артемий Троицкий любит FF

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнер двести восемьдесят девятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – участники британской группы Franz Ferdinand, мегапопулярные исполнители, в частности, определившие направление развития рок-музыки 2000-х годов. Рок-критик Артемий Троицкий особенно ценит Алекса Капраноса и его товарищей, еще и поскольку знаком с ним и продюсировал гастроли Franz Ferdinand в России.



Франц Фердинанд д'Эсте, австро-венгерский престолонаследник, застреленный в 1914 году в Сараево сербским студентом-националистом Гаврило Принципом, был неприятной личностью. Говорю об этом, поскольку побывал в замке эрцгерцога Конопиште неподалеку от Праги. Стены замковых залов и коридоров украшены охотничьими трофеями – рогами оленей и косуль, головами лисиц, кабанов и более экзотических животных, убитых этим азартным охотником. Охота, излюбленное развлечение европейских аристократов, была маниакальной страстью эрцгерцога: известно, что за 40 лет охотничьих упражнений он убил не менее 300 тысяч животных. Зачем было увековечивать его в рок-н-ролле, я не знаю; мог спросить, но забыл. Однако это не отменяет того, что британская группа Franz Ferdinand – прекрасная!



Я уже лет 30 дружу с Лоуренсом Беллом, основателем и бессменным шефом Domino Records – одного из главных и лучших в мире независимых рекорд-лейблов. Каждый раз, приезжая в Лондон, звоню ему: что нового? куда бы сходить? кого послушать? Так было и в мае или июне 2003 года, Лоуренс затащил меня на концерт только что рекрутированной им новой шотландской группы. В клубе было человек сто, а может, и меньше. Но принимали очень хорошо, а главное – музыка была отменная! Они играли постпанк, но очень элегантный, практически танцевальный и – что крайне редко попадается в этих музыкальных краях – отчётливо мелодичный. Обычно Franz Ferdinand сравнивают с Gang of Four и Wire, но мне в голову пришла более смелая аналогия – цоевское "Кино"! Не наивное раннее, не грустное позднее, а классическое, периода 1984–1987 годов… Два года спустя я выдал Алексу Капраносу "Группу крови" и ещё пару дисков, он послушал и со мной согласился. А Лоуренса я в тот вечер поздравил и посулил новичкам блестящее будущее.

Franz Ferdinand с ранней композицией Darts of Pleasure

Группа была из Глазго, и в первом составе числились: Алекс Капранос (солист, соло-гитара), Ник Маккарти (ритм-гитара, клавишные), Боб Харди (бас-гитара), Пол Томпсон (ударные). Фронтмен Алекс до Franz Ferdinand возглавлял симпатичную инди-группу Karelia, выпустившую один незамеченный альбом. Дебютный сингл Franz Ferdinand "Стрелы наслаждения" вышел в свет в сентябре 2003 года и добрался до 44-го места в британском топ-50. Что более важно, песня понравилась главному английскому радиодиджею Джону Пилу, который назвал Franz Ferdinand "спасителями рок-н-рола" и пригласил к себе в эфир. Однако настоящий прорыв произошёл чуть позже: в январе 2004-го второй сингл группы, "Выведи меня", стал всемирным хитом и одной из главных рок-песен нулевых годов, а затем первый альбом шотландцев ворвался в глобальные чарты.

Franz Ferdinand с ранней композицией Take Me Out



Группа Капраноса на удивление быстро застолбила себе место в числе главных рок-банд мира, собрав в первый же год своей карьеры множество призов и титулов. В мае 2005 года мне удалось пригласить Franz Ferdinand на гастроли в Москву, где я познакомился с музыкантами. Капранос напомнил мне Мика Джаггера: не только артист, но и эрудированный интеллигентный парень. В частности, фанатичный поклонник советского авангарда 1920-х годов – Владимира Маяковского, Казимира Малевича, Эль Лисицкого. Это проиллюстрировала и обложка второго альбома группы, "Всё у вас могло быть намного лучше", воспроизводившая плакат Александра Родченко с фотографией Лили Брик. Этот альбом вышел осенью 2005 года и утвердил статус Franz Ferdinand как суперзвёзд нового рока. Четыре песни с него стали хитами, но я выбрал заключительный трек – "Аутсайдеры".



Третий альбом (январь 2009-го) получил простое название – "Этой ночью: Франц Фердинанд". Если первые два диска были записаны в Швеции и Нью-Йорке, то этот – дома в Шотландии. По стилю и звучанию он слегка отличался от предыдущих: больше электроники и акцент на танцевальной теме. На мой вкус, альбом вышел довольно однообразным, но несколько треков, в частности первый, "Улисс", очень хороши.



Практически у всех рок-групп, в том числе и великих, случаются периоды застоя. Чаще всего эти периоды переходят в перманентную стагнацию, иногда ведут к распаду коллектива, но кое у кого случаются и новые взлёты. У Franz Ferdinand такой муторный период начался в десятые годы: альбом "Правильные мысли, правильные слова, правильные действия" (август 2013-го), несмотря на позитивный настрой, получился маловыразительным и монотонным в музыкальном отношении. В поисках выхода из творческого тупика группа сделала неожиданный ход, записав в 2015 году совместный проект с известным американским глэм-дуэтом Sparks и блестящим продюсером Джоном Конглтоном. Ожидания были большие, но результат скорее разочаровал, несмотря на похвалы многих критиков.

Franz Ferdinand с ранней композицией Glimpse of Love



Как это часто бывает в рок-коммуналке, кризис привёл к изменениям в составе: группу покинул "второй человек", гитарист Ник Маккарти, так что пятый альбом Franz Ferdinand, "Всегда на подъёме" (февраль 2018-го), записали уже без него. Несколько треков – в том числе "Проблеск любви" – очень милых, но в целом без особых новостей. Шумиху вызвала песня "Демагог", посвящённая Дональду Трампу, но в альбом не вошедшая. Весной 2017 года было официально объявлено об изменениях в составе Franz Ferdinand: место Маккарти заняли гитарист Дино Бардо (до этого играл в Yummy Fur и The 1990s) и клавишник Джулиан Корри. Ещё через три года барабанщика Пола Томпсона сменила Одри Тейт.

Franz Ferdinand с композицией Curious

Franz Ferdinand – прекрасная "живая" группа, билеты на её концерты всегда нарасхват, гастрольный график плотный. Помимо обычных коммерческих выступлений Капранос и компания всегда рады участию в благотворительных и гуманитарных акциях. В начале марта 2022 года группа сыграла на "Украинской ночи" в лондонском Раундхаусе в поддержку украинских беженцев. Кстати, концерты в России весной того же года они отменили в знак протеста против "специальной военной агрессии". Новых альбомов у Franz Ferdinand в последние годы не выходило, к сожалению, только пара синглов, в том числе песня "Любопытный", вошедшая в недавнюю антологию группы Hits To the Head. Верю, что "этот огонь" Franz Ferdinand (This Fire – пожалуй, моя любимая их песня) разгорится по новой!

Плейлист 289-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Leron Thomas ft. Iggy Pop (USA). In The City, LP More Elevator Music (Lewis)



2. Barrie (USA). Concrete, LP Barbara (Winspear)



3. Sonido Verde De Moyobamba (Peru). La Cervecita! LP Peru Selvatico: Sonic Expedition Into The Peruvian Amazon(Analog Africa)



4. Los Invasores De Progreso (Peru). La bola buchel, LP Peru Selvatico: Sonic Expedition Into The Peruvian Amazon(Analog Africa)



5. Franz Ferdinand (UK). Darts of Pleasure, LP Franz Ferdinand (Domino)



6. Franz Ferdinand (UK). Outsiders, LP You Could Have It So Much Better (Domino)



7. Franz Ferdinand (UK). Ulysses, LP Tonight: Franz Ferdinand (Domino)



8. Franz Ferdinand (UK). Glimpse of Love, LP Always Ascending (Domino)



9. Franz Ferdinand (UK). Curious, LP Hits To The Head (Domino)



10. Dota (Germany). Bademeister in, LP Wir rufen dich, galaktika (Kleingeld-Prinzessin)



11. Ty Segall (USA). Johnny, LP Lemons (Goner)



12. Total Hip Replacement (Denmark/Ghana). Midnight Driver, LP Anyankofo (Z-Production)



13. Pati na svete (Czechia). Proportion, LP Jupiter carousel (Poli5)



14. Ibrahima Cissokho & Mandingue Foly (Senegal/France/Vietnam). Ware, LP Liberte mom sa bop (Narrator)

