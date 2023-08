Холмы, рощи и другие отклонения. Vol. 2. Артемий Троицкий гуляет по улице Девиантов

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом



Хедлайнеры двести восемьдесят шестого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – вновь исполнители с лондонского "Среднего Запада", из кварталов британской столицы, в которых в золотые времена рок-н-ролла крутилась и бурлила творческая жизнь. Рок-критик Артемий Троицкий, как и неделю назад, продолжает работу по территориальному принципу, вспоминая тех, кто были первыми, и тех, кто пришли вторыми.

В этом эпизоде подкаста продолжим и завершим знакомство с историческим сборником Deviation Street: High times in Ladbroke Grove 1967–1975. Напомню, что здесь, на западе английской столицы, в районе Ноттинг-Хилл – Портобелло-Роуд – Лэдброук-Гроув концентрировалась почти вся лондонская "подпольная" рок-сцена конца 1960-х и начала 1970-х годов. Хипповые сквоты, маленькие клубы, подвальные и гаражные репетиционные базы обеспечили питательную среду для сотен "неформальных" групп, многие из которых, впрочем, вскоре добились национальной и даже мировой известности.



Марк Болан, автор песен и солист Tyrannosaurus Rex, обосновался на полукруглой улице Blenheim Crescent. Бывший лидер John's Children затеял свой новый проект имени ископаемого ящера и сделал первые демозаписи в августе 1967 года. Среди них – песня "Кольца судьбы". Дальнейшее, как говорится, история. В 1970-м название группы сократили до более практичного T.Rex – и началась пятилетка всемирной славы на ниве модного в ту пору глэм-рока. Нелишне будет напомнить, что Болан был одним из любимейших артистов столпов Ленинградского рок-клуба Бориса Гребенщикова и Майка Науменко, вообще очень популярным в советской меломанской тусовке. Но закончилось всё, к сожалению, довольно скоро и трагически: в сентябре 1977-го Болан погиб в автомобильной аварии в пригороде Лондона незадолго до своего тридцатилетия.



Квинтет Trees однажды я уже представлял в тематической части "Музыки на Свободе". Все участники группы жили в районе Ноттинг-Хилл, познакомились в одном из местных кафе и дали первый концерт в полузаброшенной церкви Всех Святых на одноимённой улице в 1969 году. В следующем году вышел дебютный альбом "Сад Джейн Делоуни", в который включена замечательная песня "Ничего особенного". В 1971-м увидел свет их второй лонг-плей, "На берегу", а в 1972-м группа распалась, так и не получив всенародного признания. Играли "Деревья" фолк-рок, но очень своеобразный и загадочный, отчего, вероятно, среди коллег-музыкантов всегда имели больший успех, чем у простой публики. Клавишник группы Биас Бошелл впоследствии присоединился к знаменитым Moody Blues, гитарист Дэвид Коста стал известнейшим арт-дизайнером и работал с Элтоном Джоном, Эриком Клаптоном и Rolling Stones, а вокалистка Селия Хэмфрис уехала во Францию, где умерла в 2021 году.



Конечно, ноттинг-хиллская сцена ассоциируется, в первую очередь, с психоделией, прог-роком и фолком, однако она стала трамплином и для музыкантов, игравших совсем иную музыку: хард-рок (Motorhead), глэм-рок (T.Rex), африканский и азиатский рок-фьюжн (Quintessence, African Messengers) и даже панк (The 101’ers, где верховодил будущий фронтмен Clash Джо Страммер). Единственной успешной поп-группой, вышедшей из этого питомника, стали Roxy Music! Брайан Ферри тогда жил чуть южнее и богаче, в Кенсингтоне, но репетировала группа в сквоте на Портобелло-Роуд. Тогда же, в мае 1971 года, были сделаны первые демозаписи, в частности замечательная версия песни 2НВ ("чистовой" вариант вышел на первом альбоме RM в 1972-м). Саксофонист Энди Маккей и электронщик Брайан Ино в студии уже присутствовали!



Время было славное, анархо-хипповое, поэтому никаких лидеров и начальников в Лэдброук-Гроув, конечно, не было. Но если попробовать назвать одно имя, которое тогдашнюю движуху точно символизировало, то это, несомненно, имя Мика Фаррена. Он жил на Клифтон-Гарденс, работал журналистом в контркультурной и левополитической газете International Times и музыкальном еженедельнике New Musical Express, был активистом "Белых пантер", организатором фестивалей, вышибалой в подпольном клубе UFO и солистом рок-группы The Deviants. Собственно, песню "Улица Отклонения" (Deviation Street) он и написал, она вышла на дебютном альбоме "девиантов" в июне 1968 года. В дальнейшем Фаррен стал писателем, опубликовал около двух десятков книг, нон-фикшн и романов, но музыку не бросил. Он умер в 2013 году в возрасте 69 лет на сцене во время концерта The Deviants от сердечного приступа. Идеальная биография!

