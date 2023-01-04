Очевидец рассказал о гибели 200 российских военных в Макеевке

При атаке на казармы российских военных в Макеевке в новогоднюю ночь погибли около 200 человек, около 150 были ранены. Об этом изданию "Вёрстка" сообщил один из мобилизованных, участвующих в разборе завалов.

По словам источника издания, он сам видел около двухсот тел. Российское министерство обороны официально признаёт только 89 погибших. Украинская сторона сообщала о 400 убитых.

Официальная оценка числа погибших значительно ниже, чем сообщают источники с места событий. Российский провоенный канал "Царьград" сообщал со ссылкой на местные чаты, что число погибших оценивают "сотнями человек." Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) сообщал, что, по его информации, счёт погибших "идёт на многие сотни".

Казарма российских военных располагалась в здании ПТУ на улице Кремлёвская. Предположительно, в ней были расквартированы мобилизованные из Самарской области. Жители региона требуют от властей сообщить сведения о судьбе их родственников.

3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Как сообщает издание "Важные истории", жёны мобилизованных рассказали, что у них до сих пор нет информации, кто из их мужей жив, а кто погиб, и где сейчас находятся выжившие. Связи с ними нет. На сайте change.org появилась петиция с требованием опубликовать поимённые списки погибших и раненых в Макеевке и предоставить эти данные прессе. На момент публикации новости её подписали более 200 человек.

Даже официальная оценка в 89 погибших — максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны. Собеседник "Вёрстки" рассказал, что мобилизованным в Макеевке страшно находиться в городе. "Мы даже не понимаем, за что мы воюем, сказал он. Мы тут никому не нужны."