Богатейший россиянин Мельниченко назвал войну преступлением

Самый богатый предприниматель России Андрей Мельниченко высказался против войны России в Украине. При этом он считает, что к войне привели ошибки многих сторон - руководства Украины, России и стран Запада. Мельниченко заявил, что санкции, наложенные Западом на него и ряд других крупных российских предпринимателей, неоправданны.

В своём интервью изданию The Financial Times Мельниченко ответил "да" на вопрос корреспондента, считает ли он действия России в Украине преступными. Однако он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский также несёт ответственность за войну, поскольку "своими непрофессиональными действиями провоцировал сильного и агрессивного соседа", а США и конкретно ЦРУ, зная о готовящемся вторжении, не смогли его предотвратить. The Financial Times добавляет, что уже после интервью Мельниченко обратился в редакцию с уточнением, что его "да" относилось к действиям российских войск против мирного населения Украины.

Мельниченко негативно высказался об экономических санкциях, которые западные страны после начала войны в Украине наложили на крупных российских бизнесменов, включая его самого. Он считает санкции несправделивым в отношении тех предпринимателей, которые не финансировали военные действия напрямую. "Я не произвожу оружие. Я даю людям еду и энергию. Я не способствую войне и не занимаюсь политикой. В чём смысл?" - спросил Мельниченко. После начала военного вторжения России в Украину из-за санкций ему пришлось покинуть Швейцарию, где он жил уже 14 лет, и переехать в Объединённые Арабские Эмираты.

Санкционную политику в отношении российского крупного бизнеса предприниматель назвал преступной и сравнил со сбросом атомной бомбы на Хиросиму. "Она не поразила крупных военных целей, но принесла огромные страдания", - сказал он. - "Если вы приносите вред миллионам, которые не имеют отношения к конфликту, вы - военный преступник".