Зарубин, Губерниев и Рома Жиган могут попасть под новые санкции ЕС

Брюссель планирует расширить санкции в рамках регламента по борьбе с дестабилизирующей деятельностью России, действующего с 2024 года. Согласно предложению Верховного представителя ЕС по иностранным делам от 13 января 2026 года (копия есть в распоряжении "Системы"), под ограничения должны попасть популярные телеведущие и артисты, поддерживающие Кремль.

Формально санкции планируют ввести за действия, которые "угрожают демократии, верховенству права и безопасности в ЕС и Украине". В списке шесть человек:

Дмитрий Губерниев – спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала "Россия". Был доверенным лицом Путина на выборах 2024 года и ведущим пропагандистского митинга в Лужниках 18 марта 2022 года.

Екатерина Андреева – бессменная ведущая программы "Время" на Первом канале. Авторы проекта санкций отмечают, что Андреева сама пишет подводки к новостям и "верит всему, о чем сообщает".

Андреева действительно заявляла о том, что сама пишет эфирные подводки, в интервью в 2022 году (как утверждается, оно было записано до полномасштабного вторжения России в Украину). Нам не удалось найти прямой цитаты Андреевой о том, что она "верит всему", что говорит в новостях, но в том же интервью она заявила: "Я не считаю, что она [программа "Время"] однобокая. Посмотрите сегодня нашу программу – мы дали все точки зрения".

В 2025 году ФБК рассказал о том, что у Андреевой есть гражданства Гондураса и Черногории, и даже после начала полномасштабной войны она часто бывает за границей – в том числе в Европе.

Мария Ситтель – ведущая программы "Вести" и председатель Союза женщин России. Вела пропагандистские митинги в 2022-2025 годах, а также "Прямую линию" с Путиным. Одной из причин включения Ситтель в санкционный список ЕС называет то, что "Форум свободной России" упоминает ее в своем докладе "1500 поджигателей войны".

Павел Зарубин – автор программы "Москва. Кремль. Путин". В проекте санкций указано, что он имеет "эксклюзивный доступ" к президенту и стал первым журналистом, взявшим интервью у Путина после начала полномасштабного вторжения. Зарубин – один из героев расследования "Системы" о трех одинаковых рабочих кабинетах Владимира Путина.

Роман Чумаков (Рома Жиган) – рэпер и актер. Публично поддерживает российское вторжение в Украину и активно участвует в военной пропаганде. Среди его песен – "Русские идут", "Славянский раздор", "Россия", которые он исполняет как в воинских частях, так и на оккупированных Россией территориях Украины.

Сергей Полунин – российский артист балета, уроженец Украины. Он открыто поддержал полномасштабное вторжение России в Украину, был доверенным лицом Путина на выборах в 2024 году, собирал помощь российским военным и постил фото со своими татуировками с изображением Путина. В 2024 году переехал в Израиль, поскольку, по его словам, "выполнил свою миссию" в России. После этого он критиковал российских чиновников, обвиняя их в том, что они не давали ему реализовать проекты и "зевали ему в лицо", а также заявлял об "ошибках" России в войне с Украиной и об отсутствии компетентных переговорщиков, из-за чего, по его мнению, до сих пор не заключён мир.

Ожидается, что решение о введении санкций будет принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце января 2026 года. Новые санкции вступят в силу сразу после публикации в официальном журнале Европейского союза.