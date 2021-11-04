Сбербанк уходит с рынков Центральной и Восточной Европы

Сбербанк Европа, дочерняя компания Группы Сбербанк, продаёт свои дочерние банки в Центральной и Восточной Европе. Речь идёт о дочерних банках в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами более семи миллиардов евро и клиентской базой около 600 тысяч человек.

Сбербанк Чехия продолжит работу по текущей бизнес-модели, говорится в сообщении банка.

Общая сумма соглашения составляет 500 миллионов евро. Согласно прогнозам, влияние сделки в финансовой отчётности банка будет минимальным.

О том, что Сбербанк будет сокращать присутствие в Европе, в начале июня сообщал первый зампредседателя правления банка Лев Хасис. Основной причиной для такого решения он назвал геополитическую ситуацию.

Сбербанк России находится под санкциями США и Евросоюза после аннексии Крыма. Доступ капитала банка на американский и европейский финансовые рынки ограничен.