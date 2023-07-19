Сбежавший из Южной Кореи в КНДР солдат США, вероятно, задержан

Американский военнослужащий, сбежавший из Южной Кореи в КНДР, вероятно, задержан и находится на территории Северной Кореи. О том, что гражданин США пересёк границу подтвердило командование ООН, под контролем которого находится зона безопасности в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Задержанный – рядовой Трэвис Кинг. Он служил в Южной Корее и из-за дисциплинарных взысканий до недавнего времени находился в следственном изоляторе. Около недели назад его освободили и планировали вернуть в США.

После прохождения досмотра в аэропорту военнослужащий каким-то образом присоединился к группе, которая направлялась на экскурсию в пограничную с Северной Кореей демилитаризованную зону. По одного из очевидцев, солдат убегал в сторону КНДР, смеясь. Участники группы сначала подумали, что это шутка, но потом стало ясно, что американец не вернётся.

Пентагон подтвердил, что военнослужащий пересёк границу между Южной Кореей и КНДР "умышленно и без разрешения". Командование ООН заявило, что работает с северокорейской армией для урегулирования инцидента.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Южная Корея и КНДР технически остаются в состоянии войны, поскольку боевые действия в Корейской войне закончились в 1953 году соглашением о перемирии, а не полным мирным договором. С тех пор Соединённые Штаты сохраняют большое военное присутствие в Южной Корее.

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