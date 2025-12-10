СБУ арестовала судно "теневого флота" в порту Одессы

Служба безопасности Украины задержала в Одесском порту иностранное грузовое судно, которое, как утверждает спецслужба, входит в состав так называемого теневого флота России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, владелец судна находится под санкциями Украины и, по данным следствия, регулярно менял название судна и формальных бенефициаров в третьих странах, чтобы обходить ограничения.

Сухогруз, название которого не сообщается, прибыл в Одессу под флагом неназванной африканской страны для загрузки партии стальных труб. По данным СБУ, ещё до полномасштабного российского вторжения в Украину судно не менее семи раз заходило в порт аннексированного Севастополя и в частности вывозило агропродукцию из аннексированного Крыма с Северную Африку.

Во время задержания, как утверждается, на борту находились капитан и 16 членов экипажа – граждане нескольких стран Ближнего Востока. Возбуждено уголовное дело, на судно наложен арест с перспективой конфискации.

Комментариев российской стороны или владельцев судна пока не было.

Украина и её партнёры ввели санкции уже против нескольких сот судов так называемого теневого флота. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в пятницу ЕС, по всей вероятности, включит в санкционный список ещё 43 судна.