СБУ проводит обыски в церквях в Полтавской области

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в Полтавской области. Речь идет о Мгарском Спасо-Преображенский мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии, а также епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

В сообщении СБУ в телеграме говорится, что что мероприятия проводятся совместно с национальной полицией в рамках противодействия деятельности российских спецслужб на территории Украины, в том числе для защиты населения от провокаций и терактов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обороту.

В ноябре СБУ начала проводить обыски в украинских церквях и монастырях. В частности, сотрудники спецслужб приходили в Киево-Печерскую лавру.

В украинский парламент внесён законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви.

На прошлой неделе Совет нацбезопасности и обороны Украины ввёл санкции против ряда деятелей, связанных с Украинской православной церковью Московского патриархата. В списке 10 человек. По данным украинских СМИ большинство из них находятся за границей или на территориях, занятых российской армией.

В мае Украинская православная церковь объявила о независимости от Русской православной, но многие украинские политики продолжают критиковать её за промосковскую, по их мнению, позицию.

Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.

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