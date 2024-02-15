СБУ заподозрила Дерипаску по семи уголовным статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно уведомила о статусе подозреваемого российского бизнесмена Олега Дерипаски по семи уголовным статьям, среди которых финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти, либо изменение государственной границы Украины.

Кроме того, задержаны двое топ-менеджеров Дерипаски. Они, по данным следствия, помогли бизнесмену в 2012 году присвоить производственные мощности предприятия "Глуховский карьер кварцитов", несмотря на существующий запрет на их продажу.

По версии СБУ, с 2012 года и до начала вторжения российских войск на территорию Украины руководство карьера поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Это сырьё, как утверждается, компании Дерипаски продавали российским оборонным предприятиям, в том числе для производства ракетных комплексов "Искандер", беспилотников и радиолокационных систем.

Олег Дерипаска – бывший руководитель компании "Русский алюминий", ныне – председатель наблюдательного совета компании "Базовый элемент", основанной им самим. С апреля 2018 года он находится под санкциями США как лицо, приближённое к Владимиру Путину и финансирующее его проекты.

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Дерипаска попал также под санкции Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. В связи с этим миллиардер был лишён гражданства Кипра, которое он получил в 2017 году.

Год назад Украина национализировала активы Дерипаски на сумму более 200 миллионов долларов. Речь среди прочих шла о Николаевском глинозёмном заводе и "Глуховском карьере кварцитов".

Больше новостей Радио Свобода: