Суд взыскал с Олега Тинькова 20 миллионов рублей в пользу Дерипаски

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил взыскать с бизнесмена Олега Тинькова 20 миллионов рублей в пользу предпринимателя Олега Дерипаски по делу о защите чести и достоинства. Ранее Тиньков в инстаграме назвал Дерипаску "олигархом и вором".

В своём посте, опубликованном в апреле 2022 года, Тиньков призывал западные страны быть более разборчивыми в наложении санкций на российских бизнесменов, чтобы способствовать скорейшему прекращению войны в Украине. В комментарии к посту один из пользователей сравнил Тинькова с Дерипаской, подчеркнув близость обоих к Кремлю. На это Тиньков ответил, что Дерипаска - "олигарх и вор", а сам он - честный предприниматель.

Дерипаска подал иск против Тинькова и компании Meta, владелице социальной сети "Инстаграм". Он требовал от Тинькова компенсации морального ущерба в размере двух миллиардов рублей. Также он просил, чтобы Meta удалила порочащий его пост.

Суд признал высказывание Тинькова не соответствующим действительности. Помимо выплаты компенсации, он будет обязан опубликовать в своём инстаграме опровержение.

Деньги Дерипаска намерен пожертвовать на благотворительные цели.