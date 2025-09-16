Семья Лемкина требует от Института геноцида не использовать его имя

Адвокаты семьи Рафаэля Лемкина — автора термина "геноцид" — потребовали от властей американского штата Пенсильвания лишить Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина права использовать его имя.

В письме юристы и представители Европейской еврейской ассоциации заявили, что институт "вводит общественность в заблуждение и искажает наследие Лемкина", продвигая позиции, противоречащие его взглядам.

Поводом для претензий стало то, что институт, основанный в Пенсильвании в 2021 году, по мнению семьи и юристов, использует имя Лемкина для антиизраильских нападок, радикально изменяя и переписывая его наследие.

Как отмечается в обращении юристов, спустя 10 дней после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Институт обвинил Израиль в геноциде палестинцев — применив термин, созданный самим Лемкиным. При этом организация сначала признала "геноцидные черты" в действиях группировки ХАМАС (признана террористической в США и Евросоюзе), но позже отказалась от этой формулировки и назвала нападение "беспрецедентной военной операцией".

Семья Лемкина утверждает, что такие заявления радикально противоречат его убеждениям. "Когда мы видим, что имя используется в контексте, противоположном тому, за что он боролся, это позорит его память", — заявил Джозеф Лемкин, родственник юриста. Он подчеркнул, что Институт не обращался к семье с запросом по поводу использования имени эксперта.

Рафаэль Лемкин (1900–1959) — польско-американский юрист еврейского происхождения, автор термина "геноцид" и один из главных инициаторов Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида.

Лемкин известен исследованием Голодомора 1932–1933 годов и одним из первых назвал его актом геноцида украинского народа. Лемкин подчеркивал попытку сталинского режима уничтожить украинцев как нацию — физически и культурно. В ноябре 2015 статью Лемкина "Советский геноцид в Украине" в России включили в федеральный список экстремистских материалов.