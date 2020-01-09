Самолет, ракеты, вентиль

Доброе утро!

Сегодня в Иране объявлен траур – сразу и по погибшим в давке на похоронах убитого американцами генерала Сулеймани, и по жертвам авиакатастрофы близ тегеранского аэропорта. Основные мировые новости тоже связаны с двумя этими событиями:

Украина направит в Иран специалистов для расследования причин крушения “Боинга” “Международных авиалиний Украины”. Жертвами авиакатастрофы утром 8 января стали 176 человек.

При ракетном обстреле авиабазы США в Ираке, по данным американских властей, никто не пострадал. Президент Трамп обещал ввести новые санкции против Ирана.

Путин и Эрдоган торжественно открыли “Турецкий поток” и призвали к миру в Ливии.

Принц Гарри и его жена отказываются от статуса высокопоставленных членов британской королевской семьи.

Крушение украинского “Боинга” в Иране

Утром 8 января сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины”. Находившиеся на борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Не менее десятка крупных авиакомпаний отказались от полетов над Ираном; США запретили своим авиакомпаниям летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, Росавиация это делать не рекомендует.

Среди погибших – граждане Ирана (82 человека), Канады (63), Украины (экипаж и два пассажира), Швеции (10 человек). Здесь рассказано о некоторых из них.

“Черные ящики” разбившегося самолета обнаружены, однако Иран не собирается передавать их компании “Боинг” – расшифровка будет производиться на месте под наблюдением украинских специалистов.

Сразу после катастрофы власти Ирана назвали ее причиной возгорание двигателей. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Посольство Украины в Иране выпустило сообщение, что теракт не рассматривается в качестве возможной версии крушения, однако затем его удалили. Представители Украины подчеркивают, что самолет был новым, а экипаж – опытным.

Бывший сотрудник конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич считает, что как раз версия теракта должна быть приоритетной. Здесь собраны еще несколько комментариев опытных летчиков. Агенство Reuters опросило свои источники в западных разведках – там склоняются к тому, что причиной катастрофы был технический сбой.

Иран, Ирак и США между ними

Сегодня ночью “зеленая зона” в столице Ирака Багдаде, где находятся иностранные представительства и иракские госучреждения, вновь подверглась ракетному обстрелу. Как Ирак за несколько дней оказался втянутым в давнее противостоянии Ирана и США, исчерпывающе объясняется здесь.

Президент США прокомментировал обстрел военных объектов США в Ираке в ночь на 8 января относительно спокойно. По его словам, при ракетном обстреле никто из американских военных не пострадал, ущерб оказался незначительным. (Есть сообщения, что власти Ирана проинформировали иракское руководство о готовящемся обстреле, а те, в свою очередь, поставили в известность американцев. Иранское государственное телевидение сообщило о “80 убитых американцах”, но это новость исключительно для внутреннего потребления).

Трамп в своей речи подчеркнул военную мощь США, указал на независимость Штатов от ближневосточной нефти, пообещал Ирану новые санкции и выдвинул условия для примирения с властями этой страны: отказ от разработки ядерного оружия и “спонсирования терроризма”.

Вот две подборки прогнозов о том, как ситуация будет развиваться дальше: одна, вторая. Обстановку в Иране можно оценить по собранным здесь репликам местных жителей. Здравый смысл подсказывает, что в дальнейшей эскалации конфликта никто не заинтересован, но что такое здравый смысл в таких вопросах и в этом регионе.

Определенно можно сказать одно: генерал Сулеймани, с убийства которого начался нынешний этап нарастания напряженности, похоронен на родине.

Поворот вентиля

Президенты России и Турции официально открыли газопровод "Турецкий поток". Вместе с Путиным и Эрдоганом в церемонии "поворачивания вентиля" в Стамбуле принимали участие премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Газопровод пойдет в обход Украины, "Газпром" заявляет, что по нему газ будет поставляться не только в Турцию, но и в страны Южной и Юго-Восточной Европы: Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Подробности здесь.

По итогам разговоров на другие темы Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня стороны конфликта в Ливии. Поскольку Россия и Турция поддерживают разные стороны: Россия – генерала Хафтара (через “вагнеровцев”), а Турция – правительство национального согласия (официально), это заявление должно свидетельствовать о согласовании позиций Москвы и Анкары. Глава ливийского правительства национального согласия Фаиз Сарадж и генерал Хафтар ведут переговоры в Риме при посредничестве итальянского премьера Конти.

Вокруг света

Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима.

Новый процесс над Гульнарой Каримовой в Узбекистане проходит в закрытом режиме.

Экс-глава Nissan Карлос Гон впервые появился на публике после побега из Токио, генпрокурор Ливана вызвал его на допрос.

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и собираются жить на два дома в Великобритании и Северной Америке и самостоятельно зарабатывать себе на хлеб.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отослала обратно в посольство России бутылку игристого крымского вина, презентованную ей по случаю 50-летия. Прилагавшиеся к бутылке шоколад и цветы она приняла.

Шесть ссылок

Советское. “Вера Дронова родилась в Магадане 13 июля 1955 года и первые шесть месяцев своей жизни была заключенной ГУЛАГа – такой же, как и ее родители. Отца в 1947 году осудили на 25 лет лагерей за государственную измену, мать отправили на каторгу на 10 лет” – история простой советской семьи. Или десять мифов о советских диссидентах – рассказывает журналист и правозащитник Виктор Давыдов.

“Вера Дронова родилась в Магадане 13 июля 1955 года и первые шесть месяцев своей жизни была заключенной ГУЛАГа – такой же, как и ее родители. Отца в 1947 году осудили на 25 лет лагерей за государственную измену, мать отправили на каторгу на 10 лет” – история простой советской семьи. Или десять мифов о советских диссидентах – рассказывает журналист и правозащитник Виктор Давыдов. Философическое. Старинный, 1985 года, разговор с Жилем Делезом о кризисе всего – литературы, романа, философии, левой повестки и т.д., симпатичный. Или интервью с поэтом, исследователем и критиком Павлом Арсеньевым об актуальном искусстве и тенденциях в современной поэзии.

Старинный, 1985 года, разговор с Жилем Делезом о кризисе всего – литературы, романа, философии, левой повестки и т.д., симпатичный. Или интервью с поэтом, исследователем и критиком Павлом Арсеньевым об актуальном искусстве и тенденциях в современной поэзии. Еще разговоры. Болгарский режиссер Симона Костова рассказывает о своем дебютном фильме “Тридцать”, рассуждает о Чехове, импровизации и терапии. Или беседа с рижским поэтом Сергеем Тимофеевым о раздвижении границ поэтического и позиции русскоязычного европейца.

Искренне Ваши,

Семь Сорок