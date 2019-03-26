В моей альтернативе есть логический блок

Доброе утро!

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым сказал, что "США не будут стоять в стороне, пока Россия усугубляет напряженность в Венесуэле". Это реакция на прибытие в Каракас российских военных и грузов. Как именно США не будут стоять в стороне, в заявлении Госдепа не говорится. События же такие:

В России назначен первый штраф за “вовлечение несовершеннолетних в митинги”.

Росмолодежь получила право блокировать опасные для несовершеннолетних сайты.

Президент США признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Британский парламент решил, что будет голосовать по разным вариантам брекзита, чтобы выяснить, какой из них имеет наибольшую поддержку среди депутатов.

Шел в комнату, попал в другую

Вчера самолет British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, благополучно приземлился в Эдинбурге. Просто пилотам дали не тот полетный план. С брекзитом происходит нечто похожее.

Бунт министров против премьера Терезы Мэй, слухи о котором распускали британские газеты, так и не состоялся – зато состоялся бунт парламента. После долгих дебатов о том, что альтернатив уже согласованному с ЕС договору о выходе нет, парламент проголосовал за то, что устроит голосование по разным альтернативам этому договору. Предложение, поддержанное большинством в 27 голосов, внес консерватор Оливер Летвин, действуя в рамках общей с лейбористами межпартийной группы. Какие варианты будут поставлены на голосование, еще не решено, но тут перечислены основные возможности (англ.). Тереза Мэй заявила, что решение парламента “нарушает баланс демократических институций и создает опасный, непредсказуемый прецедент на будущее”. Она не сказала, подчинится ли ее кабинет решению, которое будет принято в ходе этого голосования.

Россия молодая

В Калининграде вынесен первый штраф за “вовлечение несовершеннолетних в несанкционированную акцию”. Волонтер штаба Навального Иван Лузин заплатит 30 тысяч рублей. “Несанкционированная акция” состояла в том, что Лузин сфотографировался на главной площади с двумя девушками и плакатом.

Росмолодежь стала шестым российским ведомством, имеющим право выносить решения о блокировке сайтов. У них там разделение труда: Росмолодежь будет искать сайты с информацией, направленной “на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий”, МВД специализируется на наркотиках, Роспотребнадзор – на способах самоубийства, Федеральная налоговая служба – на азартных играх, Росалкогольрегулирование – на незаконной розничной продаже алкоголя, а Роскомнадзор – на запрещенной информации и детской порнографии.

За тюремной стеной

Московский окружной военный суд отказал обвиняемому по делу "Сети" Юлию Бояршинову в рассмотрении его дела в особом порядке. Бояршинов признал вину. Рассмотрение его дела начнется 8 апреля.

На теле охранника бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, найденного мертвым во владимирской колонии в начале марта, обнаружены следы побоев, а в самом теле – отсутствие почек и легких. В колонии сказали, что Тунтуев покончил с собой.

Один год

В Кемерове прошла акция памяти погибших при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня”. Речей не говорили. Родственники ждут наказания виновных.

Не год, но полгода. Житель Ингушетии Мурад Хазбиев, который участвовал в октябрьских протестах против изменения границы республики с Чечней, подал иск к ФСБ и МВД из-за отключения интернета в дни акций. Сегодня, как ожидается, протесты возобновятся.

Минобороны России не стало выжидать год и наконец официально признало, что в феврале в Сирии погибли трое российских военных.

52 года. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Эта изначально сирийская территория была занята израильской армией в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает эту территорию аннексированной.

Полвека исполнилось знаменитому лежачему протесту Джона Леннона и Йоко Оно в амстердамском отеле “Хилтон”: на протяжении двух недель молодожены не вылезали из кровати ради мира во всем мире.

Прогресс неостановим, работать все равно ничего не будет

До 30 мая с ракетно-космического центра "Прогресс", где уже 60 лет собирают ракеты-носители для МКС, уволят 839 человек. Об этом сообщают сотрудники предприятия.

Российские книгоиздатели обратились в ЮНЕСКО и другие международные организации с просьбой убедить украинские власти снять санкции, которые на прошлой неделе были наложены на несколько крупных российских издательств и книжных интернет-магазинов.

Власти России и Турции обсуждают возможность открыть взаимный въезд по внутренним паспортам. Давно пора, у России и Турции много общего: например, Эрдоган предложил вернуть Святую Софию церкви – в смысле переделать ее из музея в мечеть.

В Великобритании умер Скотт Уокер – одна из самых загадочных и влиятельных фигур в истории рока.

Шесть ссылок

Музыкально-театральное. За находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренников вступились сразу и телеведущий Киселев, и режиссер-орденоносец Бондарчук. Вероятно, это что-то значит, но Серебренников, даже находясь под арестом, умудряется ставить новые спектакли – в этой рецензии на серебренниковскую постановку “Набукко” в Гамбургской опере говорится в том числе и о том, как у него это получается. Здесь разговор с композитором и пианистом Антоном Батаговым – в том числе о его музыке для театра.

Отрывки из книжек. К 80-летию поэта Леонида Аронзона в издательстве “Барбарис” вышла книга с письмами его жены “Письма Риты. Письма Маргариты Пуришинской к Леониду Аронзону”. Здесь фрагмент с необходимыми пояснениями. Или вот отрывок из книги культуролога Михаила Эпштейна “Будущее гуманитарных наук. Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века” (изд-во “РИПОЛ Классик”).

Странное. Лингвист Александр Пиперски выбрал 11 основных для немецкой культуры слов и написал о каждом из них небольшое эссе (от ангста до вельтшмерца). Эссе польской феминистки Ирены Кшивицкой (1899–1994) “Сумерки мужской цивилизации”, написанное в 1932 году.

Искренне Ваши,

Семь Сорок