В моей альтернативе есть логический блок

Доброе утро!
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым сказал, что "США не будут стоять в стороне, пока Россия усугубляет напряженность в Венесуэле". Это реакция на прибытие в Каракас российских военных и грузов. Как именно США не будут стоять в стороне, в заявлении Госдепа не говорится. События же такие:
- В России назначен первый штраф за “вовлечение несовершеннолетних в митинги”.
- Росмолодежь получила право блокировать опасные для несовершеннолетних сайты.
- Президент США признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
- Британский парламент решил, что будет голосовать по разным вариантам брекзита, чтобы выяснить, какой из них имеет наибольшую поддержку среди депутатов.
Шел в комнату, попал в другую
Вчера самолет British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, благополучно приземлился в Эдинбурге. Просто пилотам дали не тот полетный план. С брекзитом происходит нечто похожее.
Бунт министров против премьера Терезы Мэй, слухи о котором распускали британские газеты, так и не состоялся – зато состоялся бунт парламента. После долгих дебатов о том, что альтернатив уже согласованному с ЕС договору о выходе нет, парламент проголосовал за то, что устроит голосование по разным альтернативам этому договору. Предложение, поддержанное большинством в 27 голосов, внес консерватор Оливер Летвин, действуя в рамках общей с лейбористами межпартийной группы. Какие варианты будут поставлены на голосование, еще не решено, но тут перечислены основные возможности (англ.). Тереза Мэй заявила, что решение парламента “нарушает баланс демократических институций и создает опасный, непредсказуемый прецедент на будущее”. Она не сказала, подчинится ли ее кабинет решению, которое будет принято в ходе этого голосования.
Россия молодая
- В Калининграде вынесен первый штраф за “вовлечение несовершеннолетних в несанкционированную акцию”. Волонтер штаба Навального Иван Лузин заплатит 30 тысяч рублей. “Несанкционированная акция” состояла в том, что Лузин сфотографировался на главной площади с двумя девушками и плакатом.
- Росмолодежь стала шестым российским ведомством, имеющим право выносить решения о блокировке сайтов. У них там разделение труда: Росмолодежь будет искать сайты с информацией, направленной “на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий”, МВД специализируется на наркотиках, Роспотребнадзор – на способах самоубийства, Федеральная налоговая служба – на азартных играх, Росалкогольрегулирование – на незаконной розничной продаже алкоголя, а Роскомнадзор – на запрещенной информации и детской порнографии.
За тюремной стеной
- Московский окружной военный суд отказал обвиняемому по делу "Сети" Юлию Бояршинову в рассмотрении его дела в особом порядке. Бояршинов признал вину. Рассмотрение его дела начнется 8 апреля.
- На теле охранника бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, найденного мертвым во владимирской колонии в начале марта, обнаружены следы побоев, а в самом теле – отсутствие почек и легких. В колонии сказали, что Тунтуев покончил с собой.
Один год
- В Кемерове прошла акция памяти погибших при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня”. Речей не говорили. Родственники ждут наказания виновных.
- Не год, но полгода. Житель Ингушетии Мурад Хазбиев, который участвовал в октябрьских протестах против изменения границы республики с Чечней, подал иск к ФСБ и МВД из-за отключения интернета в дни акций. Сегодня, как ожидается, протесты возобновятся.
- Минобороны России не стало выжидать год и наконец официально признало, что в феврале в Сирии погибли трое российских военных.
- 52 года. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Эта изначально сирийская территория была занята израильской армией в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает эту территорию аннексированной.
- Полвека исполнилось знаменитому лежачему протесту Джона Леннона и Йоко Оно в амстердамском отеле “Хилтон”: на протяжении двух недель молодожены не вылезали из кровати ради мира во всем мире.
Прогресс неостановим, работать все равно ничего не будет
- До 30 мая с ракетно-космического центра "Прогресс", где уже 60 лет собирают ракеты-носители для МКС, уволят 839 человек. Об этом сообщают сотрудники предприятия.
- Российские книгоиздатели обратились в ЮНЕСКО и другие международные организации с просьбой убедить украинские власти снять санкции, которые на прошлой неделе были наложены на несколько крупных российских издательств и книжных интернет-магазинов.
- Власти России и Турции обсуждают возможность открыть взаимный въезд по внутренним паспортам. Давно пора, у России и Турции много общего: например, Эрдоган предложил вернуть Святую Софию церкви – в смысле переделать ее из музея в мечеть.
- В Великобритании умер Скотт Уокер – одна из самых загадочных и влиятельных фигур в истории рока.
Шесть ссылок
- Музыкально-театральное. За находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренников вступились сразу и телеведущий Киселев, и режиссер-орденоносец Бондарчук. Вероятно, это что-то значит, но Серебренников, даже находясь под арестом, умудряется ставить новые спектакли – в этой рецензии на серебренниковскую постановку “Набукко” в Гамбургской опере говорится в том числе и о том, как у него это получается. Здесь разговор с композитором и пианистом Антоном Батаговым – в том числе о его музыке для театра.
- Отрывки из книжек. К 80-летию поэта Леонида Аронзона в издательстве “Барбарис” вышла книга с письмами его жены “Письма Риты. Письма Маргариты Пуришинской к Леониду Аронзону”. Здесь фрагмент с необходимыми пояснениями. Или вот отрывок из книги культуролога Михаила Эпштейна “Будущее гуманитарных наук. Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века” (изд-во “РИПОЛ Классик”).
- Странное. Лингвист Александр Пиперски выбрал 11 основных для немецкой культуры слов и написал о каждом из них небольшое эссе (от ангста до вельтшмерца). Эссе польской феминистки Ирены Кшивицкой (1899–1994) “Сумерки мужской цивилизации”, написанное в 1932 году.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.