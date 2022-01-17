Прогноз плохой погоды

Доброе утро!

В США освобождены четверо заложников, которые были захвачены гражданином Великобритании Маликом Файзалом Акрамом в синагоге города Колливилл в Техасе; сам Акрам убит. До сих пор не совсем ясно, чего он требовал. В остальном так:

Исполнился год со дня возращения Навального в Россию: штабы разгромлены, соратники объявлены экстремистами.

Украина заявила о причастности России к хакерской атаке на правительственные сайты.

По данным Генпрокуратуры Казахстана, в ходе протестов погибли 225 человек. Полиция Алматы говорит о 149 гражданских лицах, убитых в городе.

В разных городах Европы прошли демонстрации против ковидных ограничений; власти Австрии намерены ввести обязательную вакцинацию.

Первая невеселая годовщина

Прошел ровно год с тех пор, как Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после отравления Новичком и был задержан прямо на паспортном контроле в Шереметьеве, куда его самолет перенаправили из Внуково. На акциях в его поддержку по всей России были задержаны десятки тысяч человек, возбуждены более ста уголовных дел против их участников, десятки человек находятся под арестом, многие уже получили тюремные сроки. Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией объявлен “экстремистской организацией”, система региональных штабов уничтожена, почти все их руководители вынуждены были бежать из России, а экс-глава уфимского штаба Лилия Чанышева находится в СИЗО по обвинению в участии в деятельности “экстремистской организации”.

Здесь бывший директор ФБК юрист Иван Жданов объясняет, почему он и его соратники – не экстремисты, здесь о настроениях бывших штабных работников говорит экс-глава штаба Навального в Костроме Александр Зыков. Как живется людям, внесенным в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, рассказано тут. В воскресенье российские политэмигранты провели акции в поддержку Навального и других политзаключенных в Варне и Праге.

Совершенно неожиданно у Навального появился влиятельный подражатель в Украине: бывший президент Петр Порошенко возвращается в Киев 17 января, чтобы присутствовать в суде об избрании ему меры пресечения (пятого президента Украины обвиняют в госизмене в связи с причастностью к закупкам угля у пророссийских сепаратистов на Донбассе). На брифинге в Варшаве, откуда он летит в Киев, Порошенко не исключил, что власти Украины, зная, что в аэропорту Жуляны его будут встречать сторонники, перенаправят самолет в другой аэропорт.

Российское

На двери московской квартиры галериста Марата Гельмана кто-то написал красной краской “иноагент”. Надпись обнаружил сам Гельман, вернувшись в Москву из Черногории. В квартире с подписанной дверью живет его мать. Гельмана внесли в список “физлиц, выполняющих функции…” 30 декабря 2021 года.

Суд в Москве арестовал на два месяца восьмерых обвиняемых по делу о хакерской группировке REvil. В США REvil обвиняют в кибератаках на крупные компании с целью вымогательства. Там не исключают, что за группой могут стоять российские спецслужбы.

По данным источников “Коммерсанта” в следственных органах, бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в заказных убийствах, отсидевший 18 лет и полгода назад неожиданно перевезенный в “Лефортово”, ведет “деликатные переговоры” со следствием о смягчении приговора или помиловании в обмен на “помощь” с обнаружением заказчика убийств, за которые он осужден (хотя вину он не признал). Заказчиком, вероятно, окажется Михаил Ходорковский, объявленный в розыск по этому обвинению в 2020 году. Пичугин подписал письменный отказ от общения с членами Общественной наблюдательной комиссии.

В субботу вечером глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в ходе прямого эфира в инстаграме своего помощника, что за три дня ингуши не предъявили ему никаких претензий, так что ингуши и чеченцы остаются братьями, и “продажным шакалам-правозащитникам” не удастся “расчленить” эти народы. Потом выяснилось, что претензии ингуши как раз предъявили, но YouTube-канал, где они были выложены, кто-то взломал.

В Москве по материалам обмена мнениями между пассажирами автобуса возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды: общение началось требованием остановки в неположенном месте и закончилось утверждением, что дагестанцы будут бить русских, когда “придет время”.

Еще раз об украденных трупах

В субботу Генпрокуратура Казахстана объявила, что во время протестов в стране погибли 225 человек. Как производился этот подсчет, никому не понятно – здесь об этой проблеме рассказывает глава казахстанского Бюро по правам человека Евгений Жовтис. В воскресенье начальник полиции Алматы объявил, что в городе в ходе “беспорядков” погибли 149 гражданских лиц и 11 представителей правоохранительных органов. Позже пресс-служба департамента полиции Алматы пояснила, что большая часть из 149 погибших – “террористы”. Кроме того, алматинская полиция сообщила о похищении из морга 41 тела, но не объяснила, как этот 41 труп соотносится с 149 погибшими.

По делу о повышении цен на газ, протесты против которого переросли в массовые демонстрации, а потом в беспорядки, задержан бывший замминистра энергетики. Два зятя Нурсултана Назарбаева покинули руководящие посты в крупных компаниях Казахстана.

“Искандеры” из Биробиджана

Украина заявила о причастности России к хакерской атаке на свои правительственные сайты, не приведя конкретных доказательств. Россия в лице Пескова успела ответить раньше, чем это заявление было сделано: “Мы почти что привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде у себя дома”, – сказал он. В интервью, которое вышло в программе Фарида Закарии на американском телеканале CNN, Песков объяснил, что Россия не собирается отводить войска, расположенные на российской территории вдоль украинской границы. Более того, по данным Conflict Intelligence Team, туда подтягиваются “Искандеры” из Биробиджана и Улан-Удэ.

В интервью телеканалу CBS советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обещал, что в ближайшие дни США расскажут о своих следующих дипломатических шагах в связи с напряженностью у границ Украины и в ответ на требования России предоставить ей “гарантии безопасности”. На Западе серия переговоров с Россией, состоявшаяся на прошлой неделе, продолжает вызывать недоумение. Редактор журнала The Economist Аркадий Островский называет эти встречи частями большого шоу, предназначенного исключительно для российской аудитории, которую надо сплотить вокруг Путина под флагом войны с Америкой. Впрочем, и он не исключает, что дело может дойти до реального военного противостояния.

Стихийные бедствия

В Петербурге случились сначала мороз и снегопады, а потом оттепель, резкое похолодание и жуткий гололед. Травмпункты с трудом справляются с пострадавшими – и все это на фоне мусорного коллапса.

В Саратове из-за снегопада встали трамваи. Граждане жалуются Володину.

В Тихом океане произошло извержение подземного вулкана. Ожидали цунами, но его не случилось.

В Беларуси на свободу вышел панк-музыкант и перформер Игорь Банцер. Он отсидел полтора года “химии” за танец в стрингах перед полицейской машиной. Вот интервью с ним – очень стихийное и духоподъемное.

Хроники пандемии

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вернулся к уровню середины декабря – 29 230 за сутки, но смертность продолжает снижаться – 686 человек в сутки. В смысле прироста инфицированных среди регионов лидирует Москва, но Петербурге выявлено рекордное количество новых случаев за всю пандемию. Данные оперативного штаба плохо коррелируют с реальностью – о соответствующей реальности статистике здесь рассказывают исследователь из Тюбингенского университета Дмитрий Кобак и демограф Илья Кашницкий.

Законопроект о QR-кодах, который российские власти боятся принимать по политическим соображениям, отправлен на доработку. Вот что известно о том, как именно его поправят.

В столицах многих европейских государств в субботу и воскресенье прошли мощные акции против дальнейших ковид-ограничений. Парламент Франции одобрил введение паспортов вакцинации для прохода в общественные места, поезда, рестораны и пр. (сейчас для попадания туда можно предъявить не только свидетельство о вакцинации, но и отрицательный ПЦР-тест). Ожидается, что на этой неделе парламент Австрии примет закон об обязательной вакцинации с высокими штрафами для уклоняющихся.

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию непривитого теннисиста Новака Джоковича на повторное аннулирование визы. Он улетел из страны. Первую ракетку ракетку мира на турнире Australian Open заменит 500-я ракетка мира Сальваторе Карузо.

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