Питер бока повытер

Доброе утро!

В Беларуси водитель автобуса получил 15 суток за то, что передал пассажирам по громкой связи привет от политзаключенных (его сына недавно приговорили к трем годам “химии” за участие в августовских протестах). В России примерно так же:

На акциях в поддержку Навального по всей России задержаны свыше 1700 человек, из них почти 800 – в Петербурге.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, находящаяся под домашним арестом, получила 10 суток административного ареста и переехала из дома в спецприемник.

В послании к Федеральному Собранию Путин пообещал немного денег малоимущим и опять вспомнил Киплинга.

Чехия оставит в Праге только пять российских дипломатов, если в Москву не вернут высланных ранее чешских дипработников.

Помножить на десять

Утром в среду российский омбудсмен Москалькова сообщила, что у Навального побывали сразу четыре врача “не из системы ФСИН” и ничего критического не нашли (подтверждения этой информации со стороны адвокатов Навального пока нет). Вечером по всей России прошли митинги с требованием допустить независимых врачей к Навальному. По данным МВД, в Москве в акции приняли участие шесть тысяч человек, в Петербурге – четыре с половиной. Сторонники Навального говорят, что эти цифры надо помножить на десять (фотографии). Кроме Москвы и СПб, крупные акции состоялись в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Челябинске (вот видео из нестоличных городов: раз, два).

В Москве полиция почти не мешала гуляющим (если не считать перекрытий всего и вся) – по данным ОВД-инфо, там задержали 29 человек. В Петербурге, напротив, всё было очень жестко: задержаны почти 800 человек, адвокатов к ним не пускают, передачи не принимают, ОВД переполнены. Дворцовая площадь, куда направлялись участники, была перекрыта (ее усиленно мыли), центральные станции метро ненадолго закрывали, движение по Невскому и другим центральным улицам тоже частично прекращали. Полиция задерживала участников шествия бессистемно, людей били (вот поразительное видео) и активно применяли электрошокеры (вот репортаж).

Вторым по числу задержанных городом России оказалась почему-то Уфа (119 человек), а в других городах, видимо, ставились другие цели:

Нижний Новгород особо заботился о науке, задержав за репост анонса акции академика РАН физика Ефима Хазанова (неудивительно, что, по данным РАН, с 2012 года число уезжающих из России ученых выросло в пять раз);

В подмосковных Люберцах силовики специально пригнали пожарную машину с пожарными к дому, где живет smm-редактор команды Навального Александр Шепелев. Пожарные должны были убедить его открыть дверь (но его все равно убедила только болгарка). Оказавшись в квартире, силовики начали избивать Шепелева, требуя от него пароли для разблокировки устройств. Тот пароли не выдал, и его увезли на допрос по “санитарному делу” (он проходит свидетелем). Где он сейчас, не очень понятно.

В Москве занимались превентивными задержаниями: юриста ФБК Любовь Соболь забрали из такси в десять утра и весь день продержали в неволе (вот интервью с ней, которое она дает прямо из автозака); пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержали возле дома, когда она вышла в магазин в выделенный ей следователем час для прогулок, и потом оперативно арестовали на 10 суток за призывы к митингам в интернете, хотя интернета у Ярмыш нет, потому что он запрещен ей по условиям домашнего ареста по “санитарному делу”.

Добрались даже до заграницы: в зарубежной студии “Навальный.Live” кто-то отключил свет, из-за чего трансляция прервалась на полчаса. В каком городе находится студия, соратники Навального не раскрывают, но они уже выяснили, что свет отключили через распределительный щиток на улице и запросили данные с камер видеонаблюдения.

Разговоры. Глава региональных штабов Навального Леонид Волков рассказывает, как штабы будут жить, когда их объявят экстремистскими (здесь об этом же рассуждают сотрудники штабов из разных городов); российские интеллигенты делятся ощущением бессилия и гнева; политтехнолог Аббас Галлямов уверяет, что стратегия Путина обречена на поражение, и объясняет почему. Что думают о протестах государственные мужи и жены, слушавшие послание Путина, смотрите здесь.

Опять об Киплинга

В послании Федеральному Собранию Путин рассказывал в основном о деньгах: 5650 рублей будут выдавать детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, родителям школьников в августе дадут единовременно по 10 тысяч, а беременным женщинам – 6350 рублей в месяц (но не всем беременным, а только “оказавшимся в сложных условиях”, и с какого месяца беременности будут платить, не сказано). Много денег дадут курортам (некоторые из которых связаны с Ротенбергом). Скоростную дорогу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга за три года.

Еще была тема воспитания подрастающего поколения: в школы направят политруков для идеологической работы с детьми (какую идеологию они будут внедрять, Путин не объяснил), а в учебники истории срочно вернут упоминание Сталинградской битвы, хотя учебников, в которых она не упоминается, не существует на свете.

Международная политика свелась к тезису и антитезису (и хорошо, что она к ним свелась, считает политолог Федор Крашенинников). Тезис: “коллективный Запад” перешел уже все границы, пытаясь организовать убийство Лукашенко руками литературоведа и юриста. Антитезис: "Организаторы любых провокаций против нас пожалеют о содеянном так, как никогда ни о чем не жалели. Надеюсь, ни у кого не хватит решимости перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходить, мы будем определять сами". “Коллективному Западу” остается только надеяться, что Россия оповестит, где эта черта проходит, а то можно же и по незнанию перейти. А это страшно, уверял Путин, потому что “Циркон”, “Авангард”, “Пересвет”…

И потом случился синтез на материале Киплинга (нет, на этот раз не бандерлоги): "Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена". Все медиа почему-то решили, что под Шерханом подразумевается Россия, а под Табаки – “коллективный Запад”. Но это как-то нескладно. Кажется, на самом деле под “Табаками” Путин подразумевал Чехию с Украиной, а под их “сувереном”, вероятно, “американских партнеров”.

На Карловом мосту ты улыбнешься

Президент Чехии Милош Земан (он большой друг России, но власти у него по конституции почти никакой) назначил нового министра иностранных дел. Сразу после назначения Якуб Кулганек взялся решать проблему паритета, давно и сильно беспокоящую Прагу. Проблема в том, что в российском посольстве в Праге работает гораздо больше дипломатов и технических сотрудников, чем в чешском посольстве в Москве, у российского посольства в Праге чрезвычайно раздутый автопарк с дипномерами и очень много недвижимости, закрепленной еще советским договором. Кулганек предложил российскому послу восстановить паритет: либо в Москву возвращаются высланные оттуда чешские дипломаты, доводя размер московского посольства Чехии до размеров российского посольства в Праге, либо Кулганек оставит в Праге пять российских дипломатов, а остальных выдворит. Сегодня в полдень российский посол должен дать ответ, но Песков с Захаровой уже заявили, что язык ультиматумов для России неприемлем.

Сенат Чехии принял резолюцию, в которой взрывы на оружейных складах в деревне Врбетице названы “актом государственного терроризма” (резолюция нужна, чтобы премьер Чехии Андрей Бабиш, лишенный твердых политических убеждений, не забывал, как правильно относиться к этим взрывам). Кроме того, Сенат призвал правительство расторгнуть договор о дружбе с Россией и оставить в Праге только одного российского дипломата. Ранее нижняя палата чешского парламента призвала правительство потребовать от России материальной компенсации ущерба, нанесенного взрывами.

На этом фоне полиция Чехии провела масштабные рейды против членов военизированных формирований, которые могли участвовать в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов и координироваться российской военной разведкой (в том числе через уже высланного из Праги сотрудника российского посольства).

Что же до Украины, то Песков сказал, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться на Донбассе, но он не уверен, что тот с ним ознакомился.

Все прочее

63-летний петербуржец получил год и два месяца условно за разглашение гостайны, якобы содержащейся в картах Генштаба 60-х годов. Человеку, которому он продал эти карты, пришлось бежать из России.

Россия выслала десять американских дипломатов, дав им целый месяц на отъезд.

У берегов Бали пропала индонезийская подлодка. На ней 53 человека.

Шесть ссылок

Философическое. Разговор с философом Николаем Плотниковым о понятии справедливости и его превращениях в русской мысли. Или фрагмент из книги социологов Люка Болтански и Арно Эскера “Обогащение. Критика товара” (изд-во Института Гайдара) – о феномене “лайольских ножей”, которые производятся только для того, чтобы их коллекционировали те, кому некуда девать деньги.

Разговор с философом Николаем Плотниковым о понятии справедливости и его превращениях в русской мысли. Или фрагмент из книги социологов Люка Болтански и Арно Эскера “Обогащение. Критика товара” (изд-во Института Гайдара) – о феномене “лайольских ножей”, которые производятся только для того, чтобы их коллекционировали те, кому некуда девать деньги. Кино. Тамильская “кинократия” – рассказ о том, почему одним из крупнейших индийских штатов полвека управляют актеры и сценаристы. Или путеводитель по творчеству Хаяо Миядзаки.

Тамильская “кинократия” – рассказ о том, почему одним из крупнейших индийских штатов полвека управляют актеры и сценаристы. Или путеводитель по творчеству Хаяо Миядзаки. Краеведение. Разговор с писателем из Владивостока Василием Авченко, который умудрился изложить в одной книге сразу всё о российском Дальнем Востоке: историю, географию и современную мифологию. Или рассказ польского писателя и дизайнера Марцина Вихи о русской Варшаве.

Разговор с писателем из Владивостока Василием Авченко, который умудрился изложить в одной книге сразу всё о российском Дальнем Востоке: историю, географию и современную мифологию. Или рассказ польского писателя и дизайнера Марцина Вихи о русской Варшаве. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок