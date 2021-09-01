Доброе утро!

В парламенте Эстонии прошли безальтернативные выборы президента республики: им стал директор Эстонского национального музея биолог Алар Карис. Новости о безальтернативных выборах приходят не только из Эстонии:

Московский муниципальный депутат рассказала, что с ней не стали продлевать договор в музее после ее отказа от принудительной регистрации в электронном голосовании.

Путин и Лукашенко подпишут дорожные карты по интеграции России и Беларуси на встрече в Москве 9 сентября.

В связи с выводом американских войск из Афганистана президент США заявил, что эпоха “переустройства других стран” военными методами окончена.

Сегодня состоится встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Навстречу выборам

Навальный, рассказывая о 30 выговорах, полученных им за полгода пребывания в колонии, процитировал один из протоколов: “При входе в кабинет, куда был вызван для объявления выговора, осужденный Навальный не представился по форме, употребил некультурные слова (Б…ть), при этом демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет". Предлагая подписчикам расшифровать “некультурное слово” (“безблагодатность”? “Богобоязненность?”), он в конце концов призывает их не “бездельничать”, а принять участие в “Умном голосовании”. Здесь о шансах стратегии Навального потеснить “Единую Россию” в Госдуме и региональных парламентах рассуждает политолог Дмитрий Орешкин (шансы всегда есть, но сейчас они минимальны).

Путин тем временем подписал указ о 15-тысячных выплатах военным и сотрудникам МВД (деньги придут в сентябре), а независимый политик Роман Юнеман объявил о запуске сайта “Ваш выбор”, на котором можно оставить жалобу на принуждение к электронному голосованию (оно считается одним из методов фальсификации, потому что проконтролировать его невозможно). Депутат московского района Черемушки от КПРФ Елена Селькова уже рассказала – не на этом сайте, а в фейсбуке, – что ее уволили из музея современной истории России после отказа зарегистрироваться по требованию директора музея на электронное голосование.

Фестиваль издевательств

Участники шоу в честь 20-летия ярославского патриотического клуба “Десантник” разбили кувалдой декорацию с надписью “Смерть пидорам”. Основатель клуба пояснил: “Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. Пидорам вообще в России делать нечего”.

В Тульской области отменен литературный фестиваль “Хомяков home”, который должен был пройти 3-4 сентября в усадьбе славянофила Алексея Хомякова “Богучарово”. Причиной стало участие в мероприятии открытой лесбиянки, писательницы Оксаны Васякиной. Жалобы на “извращенку” (так Васякину стали массово называть в соцсетях в последние дни) отправили в ФСБ и министерство культуры.

Корреспондентка “Би-би-си” Сара Рейнсфорд, проработавшая в России больше 20 лет, уехала из страны после того, как была объявлена “угрозой национальной безопасности”. Вот ее рассказ о том, что произошло.

На “иноагенстких” фронтах пока затишье, но можно почитать рассуждения главредов – “иностранных агентов” о том, как их издания собираются работать дальше.

В Курганской области – после требования ЕСПЧ – отпустили из СИЗО двух последователей Свидетелей Иеговы. У одного – рак крови, требующий срочной химиотерапии, а у другого – аутоиммунное заболевание, при котором необходимо каждый день получать увлажненный кислород. Оба провели в СИЗО около месяца.

Прочее российское

ЕСПЧ не нашел доказательств причастности российских властей к убийству чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой, однако признал расследование неэффективным, обязал Россию выплатить 20 тысяч евро компенсации ее сестре и призвал довести расследование до конца. Наталью Эстемирову похитили и убили летом 2009 года, однако дело до сих пор не дошло до суда. Ее коллеги обвиняют в организации убийства нынешнее руководство Чечни.

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке и на Манежной площади задержали пикетчиков, вышедших в поддержку подмосковных блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова. Дорогова и Кателевского обвиняют в повреждении машины знакомого инспектора ДПС, Кателевскому также вменяют вымогательство. Блогеры снимали видео о нарушениях силовиков.

В Красноярске коллегия присяжных признала местного бизнесмена Анатолия Быкова виновным в организации двойного убийства в 90-е годы. Сам Быков называет дело сфабрикованным по заказу губернатора Красноярского края Александра Усса, которому он мог бы составить конкуренцию на выборах.

По данным доклада, подготовленного “Комитетом против пыток”, почти половина российских силовиков, осужденных по делам о пытках, получили условные сроки.

В Афганистане

Президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу в связи с окончательным выводом войск из Афганистана. Он назвал эвакуацию из Кабула “выдающимся успехом” и объявил, что эпоха “переустройств других стран” военными методами ушла в прошлое. Как расценивают спешную эвакуацию из Афганистана в США, рассказано здесь.

По данным CNN, “Талибан” собирается создать в Афганистане нечто вроде иранской коллегиальной системы правления. Верховным лидером станет нынешний глава “Талибана” Хайбатулла Ахундзада. Здесь эксперты объясняют, почему талибам будет непросто удержать власть в стране: к власти также стремятся ИГИЛ и полевые командиры в Панджере, а поддержка со стороны населения у талибов невысока. Бои в Панджерском ущелье уже возобновились.

Отдельный сюжет – громадные штрафы (по 200 тысяч рублей) участницам пикета у посольства Афганистана в Москве в поддержу афганских женщин. Вот разговор с одной из оштрафованных активисток Ксенией Безденежных – он скорее о России, чем об Афганистане, но отчаяние активных российских феминисток уже можно сравнить с отчаянием афганских женщин.

Вокруг света

Сегодня в Вашингтоне состоится встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне Зеленский обсудил "Северный поток – 2" с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Военные вопросы поднимались на встрече с министром обороны и еще будут обсуждаться с Байденом. В Украине считают, что обстрел Авдеевки со стороны так называемой “ДНР” незадолго до украино-американской встречи в верхах – своего рода предупреждение США, что невыгодных для России шагов предпринимать не стоит.

Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве, чтобы подписать “дорожные карты” по интеграции России и Беларуси. В плане политических преследований интеграцию уже можно считать глубокой: минчанке дали два года "домашней химии" за "оскорбительный комментарий" в адрес помощницы прокурора Касьянчик (“оскорбительный комментарий” в виде слов “Не забудем! Не простим!” был вызван тем, что женщина, отказавшая Касьянчик от квартиры была приговорена к двум годам “домашней химии”). В то же время генпрокуратура Беларуси закрыла дело "Пресc-клуба" в связи с возмещением ущерба (обвинявшиеся провели в СИЗО полгода). Для одного из лидеров белорусских протестов Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака обвинение требует по 12 лет колонии (процесс проходит в закрытом режиме, приговор ожидается 6 сентября).

Грузия отказалась от льготного кредита ЕС в 75 млн евро, не дожидаясь, пока ЕС отзовет этот кредит в связи с невыполнением условий его предоставления со стороны Тбилиси (в обмен на деньги Грузия взяла на себя обязательство провести судебную реформу).

В Кыргызстане суд разрешил МВД прослушивать около сотни граждан. Активисты требуют отставки начальников силовых ведомств.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушел в отставку после взрывов на военных складах на юге страны, жертвами которых стали 15 человек.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 17 813. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 919 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 183 224 человек (+795 за сутки). Российские олимпийцы сейчас сидят в недельном одиночном карантине перед встречей с Путиным – за неделю им предстоит сделать три ПЦР-теста.

Евросоюз сообщил о полной вакцинации 70% взрослого населения. В Грузии собираются вводить обязательное предъявление сертификата о вакцинации или отрицательного теста для посещения кафе и ресторанов – таким образом власти планируют подстегнуть вакцинацию (пока в стране привиты лишь 11% населения).

Шесть ссылок

Вторая мировая война. Грустная история любви участника арктических конвоев британского телеграфиста Эрика Гэммела и архангельской библиотекарши Елены Ивановой. Или рассказ о пребывании в Палестине армии Андерса (созданных на территории СССР польских военных формирований), закончившемся дезертирством почти трех тысячи солдат еврейского происхождения – позднее они сыграли важную роль в становлении Израиля.

Грустная история любви участника арктических конвоев британского телеграфиста Эрика Гэммела и архангельской библиотекарши Елены Ивановой. Или рассказ о пребывании в Палестине армии Андерса (созданных на территории СССР польских военных формирований), закончившемся дезертирством почти трех тысячи солдат еврейского происхождения – позднее они сыграли важную роль в становлении Израиля. Разговоры с литераторами. Лев Рубинштейн рассказывает, как с исчезновением СССР трансформировался литературный быт неофициальных поэтов и писателей. Или беседа с историком литературы Андреем Немзером о его пути в науке и о том, как распад СССР превратил его из историка в литературного критика.

Лев Рубинштейн рассказывает, как с исчезновением СССР трансформировался литературный быт неофициальных поэтов и писателей. Или беседа с историком литературы Андреем Немзером о его пути в науке и о том, как распад СССР превратил его из историка в литературного критика. Общественное. Фрагмент из книги Татьяны Яковлевой “Торговля по правилам и без. Власть и торговцы в Енисейской губернии во второй половине XIX – начале XX века” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как торговцы подкупали представителей власти в ходе проверок. Или попытка построения антропологии полицейского документа.

Фрагмент из книги Татьяны Яковлевой “Торговля по правилам и без. Власть и торговцы в Енисейской губернии во второй половине XIX – начале XX века” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как торговцы подкупали представителей власти в ходе проверок. Или попытка построения антропологии полицейского документа. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок