Доброе утро!
В парламенте Эстонии прошли безальтернативные выборы президента республики: им стал директор Эстонского национального музея биолог Алар Карис. Новости о безальтернативных выборах приходят не только из Эстонии:
- Московский муниципальный депутат рассказала, что с ней не стали продлевать договор в музее после ее отказа от принудительной регистрации в электронном голосовании.
- Путин и Лукашенко подпишут дорожные карты по интеграции России и Беларуси на встрече в Москве 9 сентября.
- В связи с выводом американских войск из Афганистана президент США заявил, что эпоха “переустройства других стран” военными методами окончена.
- Сегодня состоится встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Навстречу выборам
Навальный, рассказывая о 30 выговорах, полученных им за полгода пребывания в колонии, процитировал один из протоколов: “При входе в кабинет, куда был вызван для объявления выговора, осужденный Навальный не представился по форме, употребил некультурные слова (Б…ть), при этом демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет". Предлагая подписчикам расшифровать “некультурное слово” (“безблагодатность”? “Богобоязненность?”), он в конце концов призывает их не “бездельничать”, а принять участие в “Умном голосовании”. Здесь о шансах стратегии Навального потеснить “Единую Россию” в Госдуме и региональных парламентах рассуждает политолог Дмитрий Орешкин (шансы всегда есть, но сейчас они минимальны).
Путин тем временем подписал указ о 15-тысячных выплатах военным и сотрудникам МВД (деньги придут в сентябре), а независимый политик Роман Юнеман объявил о запуске сайта “Ваш выбор”, на котором можно оставить жалобу на принуждение к электронному голосованию (оно считается одним из методов фальсификации, потому что проконтролировать его невозможно). Депутат московского района Черемушки от КПРФ Елена Селькова уже рассказала – не на этом сайте, а в фейсбуке, – что ее уволили из музея современной истории России после отказа зарегистрироваться по требованию директора музея на электронное голосование.
Фестиваль издевательств
- Участники шоу в честь 20-летия ярославского патриотического клуба “Десантник” разбили кувалдой декорацию с надписью “Смерть пидорам”. Основатель клуба пояснил: “Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. Пидорам вообще в России делать нечего”.
- В Тульской области отменен литературный фестиваль “Хомяков home”, который должен был пройти 3-4 сентября в усадьбе славянофила Алексея Хомякова “Богучарово”. Причиной стало участие в мероприятии открытой лесбиянки, писательницы Оксаны Васякиной. Жалобы на “извращенку” (так Васякину стали массово называть в соцсетях в последние дни) отправили в ФСБ и министерство культуры.
- Корреспондентка “Би-би-си” Сара Рейнсфорд, проработавшая в России больше 20 лет, уехала из страны после того, как была объявлена “угрозой национальной безопасности”. Вот ее рассказ о том, что произошло.
- На “иноагенстких” фронтах пока затишье, но можно почитать рассуждения главредов – “иностранных агентов” о том, как их издания собираются работать дальше.
- В Курганской области – после требования ЕСПЧ – отпустили из СИЗО двух последователей Свидетелей Иеговы. У одного – рак крови, требующий срочной химиотерапии, а у другого – аутоиммунное заболевание, при котором необходимо каждый день получать увлажненный кислород. Оба провели в СИЗО около месяца.
Прочее российское
- ЕСПЧ не нашел доказательств причастности российских властей к убийству чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой, однако признал расследование неэффективным, обязал Россию выплатить 20 тысяч евро компенсации ее сестре и призвал довести расследование до конца. Наталью Эстемирову похитили и убили летом 2009 года, однако дело до сих пор не дошло до суда. Ее коллеги обвиняют в организации убийства нынешнее руководство Чечни.
- В Москве возле здания ФСБ на Лубянке и на Манежной площади задержали пикетчиков, вышедших в поддержку подмосковных блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова. Дорогова и Кателевского обвиняют в повреждении машины знакомого инспектора ДПС, Кателевскому также вменяют вымогательство. Блогеры снимали видео о нарушениях силовиков.
- В Красноярске коллегия присяжных признала местного бизнесмена Анатолия Быкова виновным в организации двойного убийства в 90-е годы. Сам Быков называет дело сфабрикованным по заказу губернатора Красноярского края Александра Усса, которому он мог бы составить конкуренцию на выборах.
- По данным доклада, подготовленного “Комитетом против пыток”, почти половина российских силовиков, осужденных по делам о пытках, получили условные сроки.
В Афганистане
Президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу в связи с окончательным выводом войск из Афганистана. Он назвал эвакуацию из Кабула “выдающимся успехом” и объявил, что эпоха “переустройств других стран” военными методами ушла в прошлое. Как расценивают спешную эвакуацию из Афганистана в США, рассказано здесь.
По данным CNN, “Талибан” собирается создать в Афганистане нечто вроде иранской коллегиальной системы правления. Верховным лидером станет нынешний глава “Талибана” Хайбатулла Ахундзада. Здесь эксперты объясняют, почему талибам будет непросто удержать власть в стране: к власти также стремятся ИГИЛ и полевые командиры в Панджере, а поддержка со стороны населения у талибов невысока. Бои в Панджерском ущелье уже возобновились.
Отдельный сюжет – громадные штрафы (по 200 тысяч рублей) участницам пикета у посольства Афганистана в Москве в поддержу афганских женщин. Вот разговор с одной из оштрафованных активисток Ксенией Безденежных – он скорее о России, чем об Афганистане, но отчаяние активных российских феминисток уже можно сравнить с отчаянием афганских женщин.
Вокруг света
- Сегодня в Вашингтоне состоится встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне Зеленский обсудил "Северный поток – 2" с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Военные вопросы поднимались на встрече с министром обороны и еще будут обсуждаться с Байденом. В Украине считают, что обстрел Авдеевки со стороны так называемой “ДНР” незадолго до украино-американской встречи в верхах – своего рода предупреждение США, что невыгодных для России шагов предпринимать не стоит.
- Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве, чтобы подписать “дорожные карты” по интеграции России и Беларуси. В плане политических преследований интеграцию уже можно считать глубокой: минчанке дали два года "домашней химии" за "оскорбительный комментарий" в адрес помощницы прокурора Касьянчик (“оскорбительный комментарий” в виде слов “Не забудем! Не простим!” был вызван тем, что женщина, отказавшая Касьянчик от квартиры была приговорена к двум годам “домашней химии”). В то же время генпрокуратура Беларуси закрыла дело "Пресc-клуба" в связи с возмещением ущерба (обвинявшиеся провели в СИЗО полгода). Для одного из лидеров белорусских протестов Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака обвинение требует по 12 лет колонии (процесс проходит в закрытом режиме, приговор ожидается 6 сентября).
- Грузия отказалась от льготного кредита ЕС в 75 млн евро, не дожидаясь, пока ЕС отзовет этот кредит в связи с невыполнением условий его предоставления со стороны Тбилиси (в обмен на деньги Грузия взяла на себя обязательство провести судебную реформу).
- В Кыргызстане суд разрешил МВД прослушивать около сотни граждан. Активисты требуют отставки начальников силовых ведомств.
- Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушел в отставку после взрывов на военных складах на юге страны, жертвами которых стали 15 человек.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 17 813. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 919 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 183 224 человек (+795 за сутки). Российские олимпийцы сейчас сидят в недельном одиночном карантине перед встречей с Путиным – за неделю им предстоит сделать три ПЦР-теста.
Евросоюз сообщил о полной вакцинации 70% взрослого населения. В Грузии собираются вводить обязательное предъявление сертификата о вакцинации или отрицательного теста для посещения кафе и ресторанов – таким образом власти планируют подстегнуть вакцинацию (пока в стране привиты лишь 11% населения).
Шесть ссылок
- Вторая мировая война. Грустная история любви участника арктических конвоев британского телеграфиста Эрика Гэммела и архангельской библиотекарши Елены Ивановой. Или рассказ о пребывании в Палестине армии Андерса (созданных на территории СССР польских военных формирований), закончившемся дезертирством почти трех тысячи солдат еврейского происхождения – позднее они сыграли важную роль в становлении Израиля.
- Разговоры с литераторами. Лев Рубинштейн рассказывает, как с исчезновением СССР трансформировался литературный быт неофициальных поэтов и писателей. Или беседа с историком литературы Андреем Немзером о его пути в науке и о том, как распад СССР превратил его из историка в литературного критика.
- Общественное. Фрагмент из книги Татьяны Яковлевой “Торговля по правилам и без. Власть и торговцы в Енисейской губернии во второй половине XIX – начале XX века” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как торговцы подкупали представителей власти в ходе проверок. Или попытка построения антропологии полицейского документа.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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