Чтобы украинцы не плакали

Доброе утро!

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нащупал путь для разрешения конфликта с парламентом: предлагает провести досрочные выборы – угадайте какие, парламентские или президентские. Событий немного:

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, распустил Верховную Раду и призвал к отставкам в ключевых ведомствах. Они последовали.

Из “Коммерсанта” из-за статьи о Матвиенко уволили двоих журналистов, еще 11 ушли сами. Отдела политики в издании больше нет.

В сквере в центре Екатеринбурга демонтировали забор.

В Австрии ушли в отставку все министры от Партии свободы. Из-за этого чуть не сорвалась европейская сессия кремлевского дискуссионного клуба “Валдай”.

Шестой президент Украины

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он принес присягу, получил печать президента и булаву (здесь фотографии с хорошими пояснениями).

В первой официальной речи Зеленский говорил о личной ответственности каждого гражданина за свою страну (полный текст на русском). Главной задачей он назвал прекращение огня на Донбассе. Говоря о возвращении пленных, украинский президент перешел на русский. Второй раз Зеленский заговорил по-русски, обращаясь к жителям неподконтрольных Киеву территорий. В завершение бывший комик сказал, что раньше он смешил украинцев, а теперь сделает все, чтобы они не плакали.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады (на деле она будет работать еще два месяца, и сегодня президент должен провести на этот счет консультации с главами парламентских фракций) и призвал к отставкам с ключевых государственных должностей. Они последовали: об уходе с завтрашнего дня заявил премьер-министр Владимир Гройсман, в отставку подали глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак. Генпрокурор пока молчит.

Здесь первую речь Зеленского комментирует политолог Дмитрий Симанский.

Песков сказал, что Путин поздравлять Зеленского со вступлением в должность не будет, а поздравит только с первыми успехами по урегулированию конфликта на Донбассе. Но даже эти слова Пескова меркнут на фоне комментариев зампредседателя Госдумы России по международным делам Светланы Журовой: "До того, как Порошенко стал президентом, у нас были самые активные торговые, экономические связи”, – сказала она.

На встрече с американской делегацией, приехавшей на инаугурацию, Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский закон о языке, как того требовала Россия.

Что еще о Зеленском? Вот его декларация о доходах, а вот целый фильм о нем.

Валентина Ивановна и Алишер Бурханович

Из “Коммерсанта” уволили двух журналистов. Причиной конфликта послужила статья о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста главы Совета Федерации и замене ее Сергеем Нарышкиным. По слухам, публикация вызвала гнев Валентины Ивановны, который транслировали владельцу издания Алишеру Усманову.

При переходе от Усманова к председателю совета директоров “Коммерсанта” Ивану Стрешинскому и далее к гендиректору Владимиру Желонкину этот гнев преобразился в подозрение о том, что статья заказная. Руководство, не называя источников своих подозрений, попросило журналистов раскрыть имена их источников, и те отказались.

В итоге вместе с двумя уволенными авторами статьи уволился весь отдел политики, а сотрудники “Коммерсанта” опубликовали заявление, в котором говорят о прямом давлении на журналистов и разрушении одного из лучших российских медиа.

Забор пал

В Екатеринбурге под аплодисменты защитников сквера демонтировали забор, огораживавший строительную площадку храма св. Екатерины, и увезли строительные вагончики. Администрация города готовится проводить опрос (вот тут его уже провели журналисты, с впечатляющими результатами) и ждет от граждан предложений по альтернативным местам строительства.

В Челябинске от греха подальше заморозили проект строительства часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета.

Российская юстиция

В Петербурге участника митинга “Он нам не царь” 5 мая 2018 года Михаила Цакунова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о применении насилия к полицейскому (которому Цакунов якобы выбил зуб). Поскольку приговоренный провел год в СИЗО, от уплаты штрафа его освободили, но по другому, гражданскому иску, обязали возместить полицейскому стоимость услуг стоматолога. Цакунов утверждает (и это подтверждает видео его задержания), что никакого зуба он никому не выбивал.

В Москве задержан сопредседатель движения “Голос” Роман Удот. Он проходит подозреваемым по делу об угрозе убийством журналистке НТВ, очень странному.

Прочее списком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к тотальной проверке всех судей в республике. Он назвал это “хирургическим вмешательством”. Оппозиция обвинила его в давлении на судебную власть.

В Таджикистане произошел бунт в колонии. Убиты 32 человека, в том числе религиозные лидеры разного толка. Минюст утверждает, что бунт организовал сын сбежавшего в "ИГ" полковника.

Волнения по поводу отказа ведущих американских компаний от сотрудничества с Huawei можно отложить: министерство торговли США объявило о временном разрешении на ведение бизнеса с китайской корпорацией.

В Австрии по итогам “Ибица-гейта” ушли в отставку все министры от правопопулистской Партии свободы. В связи с чем выездное заседание кремлевского дискуссионного клуба “Валдай”, которое должно было проходить в здании Академии национальной обороны, чуть не сорвалось. Организаторам пришлось срочно передислоцироваться в отель. Высокопоставленных участников форум тоже не досчитается, потому что они уже не высокопоставленные.

Шесть ссылок

Визуальное. Рассказ Бориса Нелепо о главных на данный момент фильмах Каннского кинофестиваля или разговор с художницей Ириной Петраковой о пятнах, сектах, щелях и русском хтонизме (с картинками).

Устройство современности. Отрывок из книги британского политического теоретика Ника Срничека “Капитализм платформ” (изд-во ВШЭ) – о новом (монополистическом) устройстве экономики. Или рассказ о языковой регрессии или утрате первого языка – феномене достаточно частом в современном глобализованном мире.

О чувствах. Очередной выпуск “Новой этики” посвящен цивилизации обиженных, в которую мы все так или иначе включены. Или действительно о чувствах – подборка писем Петра Ильича Чайковского с комментариями Ады Айнбиндер.

Искренне Ваши,

Семь Сорок