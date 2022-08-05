Туда не ходи, здесь не стой

Доброе утро!

В Нижнем Тагиле сторонники партии “Справедливая Россия” по просьбе местной епархии РПЦ выкупили в “Читай-городе” нераспроданные книги об однополой любви. Сначала сказали, что собираются сжечь их в крематории, но потом отозвали комментарий – видимо, решили сначала перечитать их все, одну за другой. В остальном так:

Россия снова обстреляла Николаев и Харьков; украинские войска отошли от Авдеевки, но вернули контроль над двумя деревнями на другом участке фронта.

Глава подконтрольной России администрации Херсонской области сообщил, что его госпитализировали. Областью будет руководить бывший сотрудник ФСБ.

Власти так называемой “ДНР” обвиняют Украину в обстреле центра Донецка, жертвами которого стали пять человек. При обстреле Торецка, находящегося под контролем Украины, погибли восемь человек.

Суд в Химках приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.

Учительнице английского из Пензы дали пять лет условно по статье о “фейках” за антивоенную речь.

Соратники Навального выпустили фильм о бывшей жене Путина. Там есть ссылка на ее ЖЖ, который до сих пор доступен в сети.

Военные сводки

Утром в четверг Россия снова обстреляла Николаев. Харьков попал под российский огонь дважды – рано утром и вечером, три человека получили ранения. Днем сразу в нескольких городах Украины, удаленных от фронта, эвакуировали вокзалы и рынки после сообщений о минировании. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук назвал волну сообщений о минированиях элементом гибридной информационной войны. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что украинские войска отступили к югу от Авдеевки Донецкой области, потому что российские войска начали проводить лобовые танковые атаки, но вернули контроль над двумя деревнями на других участках фронта.

Власти так называемой “ДНР” обвинили Украину в обстреле центра Донецка, в том числе здания драматического театра, где в тот момент должна была состояться церемония прощания с одной из создательниц “народной милиции” "ДНР" Ольгой Качурой (церемония состоялась позже, а Путин присвоил Качуре, заочно приговоренной в Украине к 12 годам колонии, звание Героя России). В “ДНР” утверждают, что жертвами обстрела стали пять человек. Украина отвергает свою причастность. Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщает о гибели восьми человек в результате артиллерийского обстрела Торецка: под огонь попали остановка общественного транспорта, церковь и несколько многоэтажек.

Новостей с херсонского направления нет. По данным британской военной разведки, российская армия разместила пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденных Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов через Днепр в оккупированном Херсоне, что усложняет украинцам задачу наведения ракет. Американский институт изучения войны, тем не менее, пишет, что Украина захватывает стратегическую инициативу в войне, вынуждая Россию перебрасывать войска в Херсонскую и Запорожскую области в ущерб своему наступлению на Донбассе.

Весь день в Украине обсуждали доклад Amnesty International, который критикует украинскую армию за размещение техники и вооружений в жилых районах. Президент Украины назвал доклад “аморальной выборкой” и попыткой “переложить ответственность с агрессора на жертву”. Руководство Amnesty настаивает на своей “беспристрастности”, однако к докладу есть и чисто содержательные претензии – о них рассказывает украинский военный эксперт Сергей Грабский.

Прокуратура Украины запросила 10,5 лет российскому танкисту Куликову, которого обвиняют в обстреле из танка жилого дома в Чернигове. Он полностью признал вину.

На оккупированных территориях

Дату “референдума” о присоединении к России в Херсонской области обещают назвать за месяц до его проведения. Вероятно, в связи с подготовкой к нему в области сменили подконтрольное России руководство: глава обладминистрации Владимир Сальдо (украинец, согласившийся сотрудничать с россиянами) написал в телеграме, что его госпитализировали прямо с совещания, и теперь руководить регионом будет Сергей Елисеев – бывший фсбшник, ранее работавший в правительстве Калининградской области. Украинская власть в Херсоне тоже сменилась: главой обладминистрации указом президента Украины назначен Ярослав Янушевич, ранее работавший советником "Украинского государственного центра радиочастот", – видимо, это сделано ради максимально быстрого восстановления инфраструктуры связи после освобождения региона.

Из оккупированной части Запорожской области выдворили первого “дискредитатора органов власти РФ”. Им оказался житель села Розовка. “Выдворение” жителей с проукраинской позицией глава оккупационной администрации Запорожья легализовал еще в июле, но до сих пор не ясно, куда их “выдворяют” – на подконтрольные Украине территории или прямиком в российские застенки.

Что дальше

Общие перспективы этой войны с украинской точки зрения ясно обрисовал в интервью “Би-би-си” бывший президент Украины Леонид Кучма, читайте. В ближайшей перспективе – налаживание регулярного экспорта зерна из украинских портов: на сегодня анонсирован выход еще трех судов с продовольствием.

С российской точки зрения понятна лишь ближайшая перспектива:

Прокремлевские медиа будут сравнивать войну в Украине с Первой мировой, потому что в обе войны “миролюбивую Россию втянул хищнический Запад”, а Россия “своих не бросает”: в 1914 году не бросила Сербию, а теперь – Украину: “Медуза” обнаружила новую кремлевскую методичку, написанную к годовщине вступления России в Первую мировую войну в Экспертном институте социальных исследований под руководством Олега Матвейчева.

Скрытая мобилизация будет продолжаться: ФСБ снизила образовательный ценз для новых контрактников, теперь в фсбшники можно пойти не только сразу после вуза, но и сразу после техникума.

Сотрудничество с “дружественными” государствами укрепится: как пишет Washington Post, Россия будет пользоваться для военных целей иранским спутником, запуск которого с Байконура намечен на 9 августа.

Для простых людей с обеих сторон перспективы печальны: будут вспоминать погибших (вот монолог вдовы украинского летчика, сбитого под Изюмом), тратить “гробовые” (тут несколько примеров, на что они уходят в семьях военнослужащих, убитых в Украине), искать пропавших без вести (“Верстка” рассказывает, как две бабушки из Мариуполя теряют и снова обретают надежду найти свою внучку в Украине, России и на оккупированных территориях).

Российская война с антивоенщиной

Учительницу английского языка из Пензы Ирину Ген приговорили к пяти годам условно по статье о "фейках" об армии за антивоенный разговор с ученицами, которые не понимали, почему их теперь не будут пускать на спортивные соревнования за границей.

Жителя Тюмени приговорили к полугоду исправительных работ по делу о “фейках”, возбужденному из-за комментариев в ВК.

Суд отправил в СИЗО двоих журналистов орловского интернет-издания “Орлец”, заблокированного за антивоенные публикации. Их обвиняют в вымогательстве ста тысяч рублей у бизнесмена.

Жителя Ярославля задержали за поврежденную букву Z на клумбе и заставили на камеру рассказать о “полной поддержке” войны.

Новосибирский депутат Хельга Пирогова, уехавшая из России после возбуждения против нее уголовного дела о “фейках”, объявлена в розыск. Разыскивается также ее бывший помощник Кирилл Левченко.

Политику Владимиру Кара-Мурзе, сидящему в СИЗО по уголовному делу о “фейках”, предъявили обвинение в участии в деятельности “нежелательной организации”. Под “нежелательной организацией” подразумевается Free Russia Foundation, объявленная таковой летом 2019 года. Кара-Мурза был ее вице-президентом, но оставил эту должность в августе 2021 года, чтобы продолжить политическую деятельность в России. “Участие” Кара-Мурзы в деятельности Free Russia Foundation выразилось, по версии следствия, в проведении круглого стола о политзаключенных в Сахаровском центре в октябре 2021 года: FRF якобы финансировал это мероприятие.

Шеф-редактор “нежелательного” издания The Insider Роман Доброхотов заочно арестован – но не за руководство “нежелательным” изданием, а по уголовному делу о незаконном пересечении границы, возбужденному год назад.

Новгородцу Роману Максимову, находившемуся под запретом определенных действия по делу движения “Весна”, удалось сбежать за границу. Действующих и бывших участников “Весны” обвиняют по “сектантской” статье об "организации, посягающей на личность и права граждан" (по той же статье обвиняют и бывшее руководство ФБК во главе с Навальным). Вот разговор с Максимовым и разъяснения директора центра “Сова” Александра Верховского по поводу этой странной статьи.

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за потушенный Вечный огонь. Подозреваемый задержан.

В Перми появилось трафаретное граффити, в котором в виде инструкции перечислены правила жизни в России: “Туда не ходи, здесь не стой, это не пой” и т.д. Творение художника Ffchw просуществовало почти сутки.

В Беларуси примерно то же самое: там строителя приговорили к двум годам колонии за “клевету” на Лукашенко в соцсетях. Сам он утверждает, что ничего не писал.

Российское невоенное

Соратники Навального выпустили расследование о бывшей жене Путина и ее новом муже Артуре Очеретном. После избрания Путина президентом в 2000 году его жену Людмилу назначили попечительницей “Центра развития русского языка”, под который отдали особняк Волконских на Воздвиженке. Через несколько лет учреждение превратилось в “Центр развития межличностных коммуникаций”, проводивший платные тренинги типа “Бегущая с волками” и “Найди богиню в себе”. Директор этого центра Артур Очеретный впоследствии женился на Путиной. Но особняк остался: он был тотально перестроен, несмотря на протесты градозащитников, и теперь сдается в аренду, деньги за которую получает структура Путиной-Очеретной. “Центр межличностных коммуникаций”, кроме того, щедро спонсируется госкомпаниями, а новая семья бывшей жены Путина скупает недвижимость по всей Европе. Вишенка на торте – ссылки на ЖЖ Людмилы Путиной, который она завела в 2006 году и который до сих пор доступен в сети. Смотрите сами.

Старые ЖЖисты наверняка помнят юзера shpilenok, который выкладывал замечательные фотографии медведей из Кроноцкого заповедника на Камчатке примерно в те же годы, когда Людмила Путина постила в ЖЖ результаты психологических тестов. Теперь Кроноцкий заповедник фактически уничтожен посредством уголовного дела против его покойного директора Петра Шпиленка, сына ЖЖ-юзера – почитайте.

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что не видит оснований снимать с выборов главы Удмуртии депутата Госдумы Белоусова, осужденного на 10 лет за трехмиллиардную взятку. Потому что будет же еще апелляция.

Суд в Химках приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Грайнер выступает за екатеринбургский клуб и после очередной поездки домой привезла с собой в Россию картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет – использовать этот препарат от болей в спине ей посоветовал врач. Грайнер, скорее всего, обменяют, но пока не ясно, когда и на кого именно.

Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова написала явку с повинной и попросила суд перевести ее под домашний арест, но суд оставил ее в СИЗО. Возможная подоплека этого дела изложена тут.

Адвокатская палата Чечни лишила статуса адвокатов Лилю Гемеджи, Рустема Кямилева и Назима Шейхмамбетова – они защищают крымских активистов.

Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева, которая долгие годы добивалась переселения из аварийного дома, на встрече с губернатором показала ботинок, заплесневевший в ее квартире, – и кинула его в мэра. Сначала Аникееву задержала полиция, но потом – после сочувственных постов губернатора и полпреда Путина на Дальнем Востоке – ей обещали помочь с квартирой.

Все остальное

В свете российской агрессии в Украине в Эстонии решили убрать с улиц все советские памятники, а YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова-Гоблина за разжигание ненависти (Гоблин родился в Украине, но сейчас поддерживает “спецоперацию”).

В рамках борьбы за “дегегемонизацию” международной политики Минобороны России обвинило Агентство по международному развитию США (USAID) в создании вируса COVID‑19 и искусственной “подпитке” пандемии.

В ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресс США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня.

Шесть ссылок

Альтернативы смерти. Рассказ о японском феномене “испаряющихся людей”. Или история о том, как конкистадор Хуан Понсе де Леон искал источник вечной молодости в болотах Флориды, но не особо преуспел.

Рассказ о японском феномене “испаряющихся людей”. Или история о том, как конкистадор Хуан Понсе де Леон искал источник вечной молодости в болотах Флориды, но не особо преуспел. Культурная география. Транс-гид по Берлину начала 1930-х годов, с картинками. Или отрывок из книги американского антрополога и социокультуролога Марка Лехти “Вдалеке: От контркультурных исканий к индустрии путешествий в Непале” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как битники и хиппи покорили Катманду.

Транс-гид по Берлину начала 1930-х годов, с картинками. Или отрывок из книги американского антрополога и социокультуролога Марка Лехти “Вдалеке: От контркультурных исканий к индустрии путешествий в Непале” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как битники и хиппи покорили Катманду. Кино. Рассказ о жизни и недолгой славе первой российской кинозвезды Веры Холодной. Или эссе Глеба Сегеды о кинематографе Андрея “Мертвого” Курмаярцева и некрореализме в целом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок