Туда не ходи, здесь не стой

Доброе утро!
В Нижнем Тагиле сторонники партии “Справедливая Россия” по просьбе местной епархии РПЦ выкупили в “Читай-городе” нераспроданные книги об однополой любви. Сначала сказали, что собираются сжечь их в крематории, но потом отозвали комментарий – видимо, решили сначала перечитать их все, одну за другой. В остальном так:
- Россия снова обстреляла Николаев и Харьков; украинские войска отошли от Авдеевки, но вернули контроль над двумя деревнями на другом участке фронта.
- Глава подконтрольной России администрации Херсонской области сообщил, что его госпитализировали. Областью будет руководить бывший сотрудник ФСБ.
- Власти так называемой “ДНР” обвиняют Украину в обстреле центра Донецка, жертвами которого стали пять человек. При обстреле Торецка, находящегося под контролем Украины, погибли восемь человек.
- Суд в Химках приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.
- Учительнице английского из Пензы дали пять лет условно по статье о “фейках” за антивоенную речь.
- Соратники Навального выпустили фильм о бывшей жене Путина. Там есть ссылка на ее ЖЖ, который до сих пор доступен в сети.
Военные сводки
Утром в четверг Россия снова обстреляла Николаев. Харьков попал под российский огонь дважды – рано утром и вечером, три человека получили ранения. Днем сразу в нескольких городах Украины, удаленных от фронта, эвакуировали вокзалы и рынки после сообщений о минировании. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук назвал волну сообщений о минированиях элементом гибридной информационной войны. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что украинские войска отступили к югу от Авдеевки Донецкой области, потому что российские войска начали проводить лобовые танковые атаки, но вернули контроль над двумя деревнями на других участках фронта.
Власти так называемой “ДНР” обвинили Украину в обстреле центра Донецка, в том числе здания драматического театра, где в тот момент должна была состояться церемония прощания с одной из создательниц “народной милиции” "ДНР" Ольгой Качурой (церемония состоялась позже, а Путин присвоил Качуре, заочно приговоренной в Украине к 12 годам колонии, звание Героя России). В “ДНР” утверждают, что жертвами обстрела стали пять человек. Украина отвергает свою причастность. Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщает о гибели восьми человек в результате артиллерийского обстрела Торецка: под огонь попали остановка общественного транспорта, церковь и несколько многоэтажек.
Новостей с херсонского направления нет. По данным британской военной разведки, российская армия разместила пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденных Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов через Днепр в оккупированном Херсоне, что усложняет украинцам задачу наведения ракет. Американский институт изучения войны, тем не менее, пишет, что Украина захватывает стратегическую инициативу в войне, вынуждая Россию перебрасывать войска в Херсонскую и Запорожскую области в ущерб своему наступлению на Донбассе.
Весь день в Украине обсуждали доклад Amnesty International, который критикует украинскую армию за размещение техники и вооружений в жилых районах. Президент Украины назвал доклад “аморальной выборкой” и попыткой “переложить ответственность с агрессора на жертву”. Руководство Amnesty настаивает на своей “беспристрастности”, однако к докладу есть и чисто содержательные претензии – о них рассказывает украинский военный эксперт Сергей Грабский.
Прокуратура Украины запросила 10,5 лет российскому танкисту Куликову, которого обвиняют в обстреле из танка жилого дома в Чернигове. Он полностью признал вину.
На оккупированных территориях
Дату “референдума” о присоединении к России в Херсонской области обещают назвать за месяц до его проведения. Вероятно, в связи с подготовкой к нему в области сменили подконтрольное России руководство: глава обладминистрации Владимир Сальдо (украинец, согласившийся сотрудничать с россиянами) написал в телеграме, что его госпитализировали прямо с совещания, и теперь руководить регионом будет Сергей Елисеев – бывший фсбшник, ранее работавший в правительстве Калининградской области. Украинская власть в Херсоне тоже сменилась: главой обладминистрации указом президента Украины назначен Ярослав Янушевич, ранее работавший советником "Украинского государственного центра радиочастот", – видимо, это сделано ради максимально быстрого восстановления инфраструктуры связи после освобождения региона.
Из оккупированной части Запорожской области выдворили первого “дискредитатора органов власти РФ”. Им оказался житель села Розовка. “Выдворение” жителей с проукраинской позицией глава оккупационной администрации Запорожья легализовал еще в июле, но до сих пор не ясно, куда их “выдворяют” – на подконтрольные Украине территории или прямиком в российские застенки.
Что дальше
Общие перспективы этой войны с украинской точки зрения ясно обрисовал в интервью “Би-би-си” бывший президент Украины Леонид Кучма, читайте. В ближайшей перспективе – налаживание регулярного экспорта зерна из украинских портов: на сегодня анонсирован выход еще трех судов с продовольствием.
С российской точки зрения понятна лишь ближайшая перспектива:
- Прокремлевские медиа будут сравнивать войну в Украине с Первой мировой, потому что в обе войны “миролюбивую Россию втянул хищнический Запад”, а Россия “своих не бросает”: в 1914 году не бросила Сербию, а теперь – Украину: “Медуза” обнаружила новую кремлевскую методичку, написанную к годовщине вступления России в Первую мировую войну в Экспертном институте социальных исследований под руководством Олега Матвейчева.
- Скрытая мобилизация будет продолжаться: ФСБ снизила образовательный ценз для новых контрактников, теперь в фсбшники можно пойти не только сразу после вуза, но и сразу после техникума.
- Сотрудничество с “дружественными” государствами укрепится: как пишет Washington Post, Россия будет пользоваться для военных целей иранским спутником, запуск которого с Байконура намечен на 9 августа.
Для простых людей с обеих сторон перспективы печальны: будут вспоминать погибших (вот монолог вдовы украинского летчика, сбитого под Изюмом), тратить “гробовые” (тут несколько примеров, на что они уходят в семьях военнослужащих, убитых в Украине), искать пропавших без вести (“Верстка” рассказывает, как две бабушки из Мариуполя теряют и снова обретают надежду найти свою внучку в Украине, России и на оккупированных территориях).
Российская война с антивоенщиной
- Учительницу английского языка из Пензы Ирину Ген приговорили к пяти годам условно по статье о "фейках" об армии за антивоенный разговор с ученицами, которые не понимали, почему их теперь не будут пускать на спортивные соревнования за границей.
- Жителя Тюмени приговорили к полугоду исправительных работ по делу о “фейках”, возбужденному из-за комментариев в ВК.
- Суд отправил в СИЗО двоих журналистов орловского интернет-издания “Орлец”, заблокированного за антивоенные публикации. Их обвиняют в вымогательстве ста тысяч рублей у бизнесмена.
- Жителя Ярославля задержали за поврежденную букву Z на клумбе и заставили на камеру рассказать о “полной поддержке” войны.
- Новосибирский депутат Хельга Пирогова, уехавшая из России после возбуждения против нее уголовного дела о “фейках”, объявлена в розыск. Разыскивается также ее бывший помощник Кирилл Левченко.
- Политику Владимиру Кара-Мурзе, сидящему в СИЗО по уголовному делу о “фейках”, предъявили обвинение в участии в деятельности “нежелательной организации”. Под “нежелательной организацией” подразумевается Free Russia Foundation, объявленная таковой летом 2019 года. Кара-Мурза был ее вице-президентом, но оставил эту должность в августе 2021 года, чтобы продолжить политическую деятельность в России. “Участие” Кара-Мурзы в деятельности Free Russia Foundation выразилось, по версии следствия, в проведении круглого стола о политзаключенных в Сахаровском центре в октябре 2021 года: FRF якобы финансировал это мероприятие.
- Шеф-редактор “нежелательного” издания The Insider Роман Доброхотов заочно арестован – но не за руководство “нежелательным” изданием, а по уголовному делу о незаконном пересечении границы, возбужденному год назад.
- Новгородцу Роману Максимову, находившемуся под запретом определенных действия по делу движения “Весна”, удалось сбежать за границу. Действующих и бывших участников “Весны” обвиняют по “сектантской” статье об "организации, посягающей на личность и права граждан" (по той же статье обвиняют и бывшее руководство ФБК во главе с Навальным). Вот разговор с Максимовым и разъяснения директора центра “Сова” Александра Верховского по поводу этой странной статьи.
- В Улан-Удэ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за потушенный Вечный огонь. Подозреваемый задержан.
- В Перми появилось трафаретное граффити, в котором в виде инструкции перечислены правила жизни в России: “Туда не ходи, здесь не стой, это не пой” и т.д. Творение художника Ffchw просуществовало почти сутки.
- В Беларуси примерно то же самое: там строителя приговорили к двум годам колонии за “клевету” на Лукашенко в соцсетях. Сам он утверждает, что ничего не писал.
Российское невоенное
- Соратники Навального выпустили расследование о бывшей жене Путина и ее новом муже Артуре Очеретном. После избрания Путина президентом в 2000 году его жену Людмилу назначили попечительницей “Центра развития русского языка”, под который отдали особняк Волконских на Воздвиженке. Через несколько лет учреждение превратилось в “Центр развития межличностных коммуникаций”, проводивший платные тренинги типа “Бегущая с волками” и “Найди богиню в себе”. Директор этого центра Артур Очеретный впоследствии женился на Путиной. Но особняк остался: он был тотально перестроен, несмотря на протесты градозащитников, и теперь сдается в аренду, деньги за которую получает структура Путиной-Очеретной. “Центр межличностных коммуникаций”, кроме того, щедро спонсируется госкомпаниями, а новая семья бывшей жены Путина скупает недвижимость по всей Европе. Вишенка на торте – ссылки на ЖЖ Людмилы Путиной, который она завела в 2006 году и который до сих пор доступен в сети. Смотрите сами.
- Старые ЖЖисты наверняка помнят юзера shpilenok, который выкладывал замечательные фотографии медведей из Кроноцкого заповедника на Камчатке примерно в те же годы, когда Людмила Путина постила в ЖЖ результаты психологических тестов. Теперь Кроноцкий заповедник фактически уничтожен посредством уголовного дела против его покойного директора Петра Шпиленка, сына ЖЖ-юзера – почитайте.
- Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что не видит оснований снимать с выборов главы Удмуртии депутата Госдумы Белоусова, осужденного на 10 лет за трехмиллиардную взятку. Потому что будет же еще апелляция.
- Суд в Химках приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Грайнер выступает за екатеринбургский клуб и после очередной поездки домой привезла с собой в Россию картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет – использовать этот препарат от болей в спине ей посоветовал врач. Грайнер, скорее всего, обменяют, но пока не ясно, когда и на кого именно.
- Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова написала явку с повинной и попросила суд перевести ее под домашний арест, но суд оставил ее в СИЗО. Возможная подоплека этого дела изложена тут.
- Адвокатская палата Чечни лишила статуса адвокатов Лилю Гемеджи, Рустема Кямилева и Назима Шейхмамбетова – они защищают крымских активистов.
- Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева, которая долгие годы добивалась переселения из аварийного дома, на встрече с губернатором показала ботинок, заплесневевший в ее квартире, – и кинула его в мэра. Сначала Аникееву задержала полиция, но потом – после сочувственных постов губернатора и полпреда Путина на Дальнем Востоке – ей обещали помочь с квартирой.
Все остальное
В свете российской агрессии в Украине в Эстонии решили убрать с улиц все советские памятники, а YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова-Гоблина за разжигание ненависти (Гоблин родился в Украине, но сейчас поддерживает “спецоперацию”).
В рамках борьбы за “дегегемонизацию” международной политики Минобороны России обвинило Агентство по международному развитию США (USAID) в создании вируса COVID‑19 и искусственной “подпитке” пандемии.
В ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресс США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня.
Шесть ссылок
- Альтернативы смерти. Рассказ о японском феномене “испаряющихся людей”. Или история о том, как конкистадор Хуан Понсе де Леон искал источник вечной молодости в болотах Флориды, но не особо преуспел.
- Культурная география. Транс-гид по Берлину начала 1930-х годов, с картинками. Или отрывок из книги американского антрополога и социокультуролога Марка Лехти “Вдалеке: От контркультурных исканий к индустрии путешествий в Непале” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как битники и хиппи покорили Катманду.
- Кино. Рассказ о жизни и недолгой славе первой российской кинозвезды Веры Холодной. Или эссе Глеба Сегеды о кинематографе Андрея “Мертвого” Курмаярцева и некрореализме в целом.
Искренне Ваши,
Семь Сорок