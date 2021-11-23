Драконовское

Доброе утро!

В Афганистане женщинам запретили сниматься в телесериалах, в Туркменистане родственников трудовых мигрантов, заключенных и лиц без гражданства лишили субсидий на покупку еды. В других местах так:

Российские власти объявили о спаде заболеваемости COVID-19.

В Москве начинаются судебные слушания о ликвидации “Мемориала”.

Роскомнадзор составил список иностранных IT-компаний, которые обязаны будут открыть филиал в России.

Лукашенко обвиняет Евросоюз в нежелании забрать себе две тысячи беженцев с территории Беларуси.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 35 681. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 367 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 265 336 человек (+1241 за сутки). Статистика оперативного штаба слабо согласуется с реальностью, поэтому чиновники из Роспотребнадзора ссылались на другие данные, объявляя об окончании четвертой волны эпидемии в стране (эксперты, впрочем, считают, что пятая может начаться уже в декабре). За все время пандемии Россия лишилась каждого четвертого ветерана Великой отечественной войны.

Спад заболеваемости наблюдается не во всех регионах: в отдельных городах ХМАО ввели локдаун для непривитых, а в столице Татарстана – вход в общественный транспорт по QR-кодам. Здесь политолог Дмитрий Михаличенко объясняет, почему в качестве полигона для подобных экспериментов избрали именно Казань.

Битва за историю

Сегодня Мосгорсуд проведет предварительное заседание по первому иску прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". Накануне участников одиночных пикетов в поддержку “Мемориала” Викторию Ивлеву и Юрия Самодурова оштрафовали на 150 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Оба провели в полиции все выходные – здесь об этом рассказывает сын Ивлевой Игнат. Послы государств ЕС в Москве выразили солидарность с "Мемориалом". По словам потомков репрессированных и глав старейших региональных отделений этой правозащитной организации, ее уничтожение приведет к окончательному оправданию сталинизма в России.

Роскомнадзор составил протокол о публичном распространении заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны на русскую службу Радио Свободы – за материал, в котором историк Борис Соколов называет “драконовской” шифрограмму Георгия Жукова, предписывающую информировать личный состав о том, что семьи сдавшихся в плен будут расстреляны. Издание попросило Роскомнадзор обратиться в архивы, чтобы удостовериться в верности всех цитат, которые приводит историк, но ведомство все равно передало материалы дела в суд.

Прочее российское

Роскомнадзор составил список из 13 иностранных IT-компаний, которые к 1 января должны открыть свои представительства в России. Среди них – Google, Meta, Apple, TikTok, Telegram, Zoom и другие.

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в прессе национальность и вероисповедание преступников.

Гепрокуратура попросила у Госдумы разрешения запросить у суда назначить депутату о КПРФ Валерию Рашкину запрет определенных действий в связи с убийством лося. Одновременно комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала парламенту дать согласие на снятие с Рашкина неприкосновенности.

Адвокатская палата по жалобе ФСБ начала производство против адвоката Евгения Смирнова, который участвует в защите журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Ранее из-за преследования в связи с участием в этом деле из России вынужден был уехать адвокат Иван Павлов.

В Екатеринбурге участника протестов против строительства церкви Святой Екатерины отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Иван Ноговицын был единственным фигурантом уголовного дела о “массовых беспорядках”, возбужденного по следам общественного возмущения уничтожением сквера ради новой церкви. РПЦ в итоге отказалась от планов возведения этой церкви.

Суд в Архангельске продолжает рассматривать уголовные дела, возбужденные против покойного правозащитника Сергея Мохнаткина. Вдова Мохнаткина решила не прекращать разбирательство после его смерти, чтобы доказать вину сотрудников ФСИН, сломавших Мохнаткину позвоночник, и наказать врачей ФСИН, которые его не лечили. Сейчас защите удалось получить экспертное заключение, подтверждающее, что причиной смерти Мохнаткина был именно запущенный перелом.

Военное

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов снова заявил, что "Курск" затонул от столкновения с подводной лодкой одной из стран НАТО. Песков сказал, что “это только гипотеза”.

Комментарии в связи с сообщениями международной прессы о готовящемся нападении России на Украину: бывший начальник аэромобильных войск украинской армии полковник Иван Якубец называет положение “действительно серьезным”, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар говорит о необходимости “превентивных действий” со стороны Запада – например, отключения России от SWIFT и закрытия “Северного потока – 2”. Госдепартамент США, словно бы услышав призывы Гончара, ввел санкции против кипрской компании Transadria Ltd. и ее судна, участвовавшего в строительстве газопровода и связанного с Россией.

Вокруг света

“Би-би-си” опубликовала интервью Лукашенко, в котором тот признает, что протестующих избивали, обещает “вырезать” все НКО и говорит, что сядет за стол переговоров с Тихановской, только когда Путин, недавно призвавший его к диалогу с оппозицией, начнет разговаривать с Навальным. Зачем репортеры западных медиа вообще разговаривают с Лукашенко, здесь объясняет журналист Дмитрий Гурневич (спойлер: чтобы показать, что тот не вполне соответствует западным представлениям о главе государства). Как бы подтверждая этот тезис, Лукашенко пригрозил закрыть въезд в страну “контактным лицам” от ЕС, которые якобы должны были забрать из Беларуси две тысячи мигрантов с Ближнего Востока (МИД Германии давно заявил, что Лукашенко никто ничего такого не обещал).

Суд в Берлине постановил выдать США российского диджея, обвиняемого в отмывании денег. Сам он вину не признает и предъявленных ему обвинений не понимает.

Продолжение саги о двух независимых процессах, посвященных кокаину в российском посольстве в Аргентине, читайте здесь. В России главным злодеем считается Андрей Ковальчук, которого сотрудники посольства считали “человеком от Центра” и который не смог объяснить суду, почему на фотографиях он запечатлен в форме полковника. Приговор ему и бывшему завхозу посольства могут вынести уже в этом году. В Буэнос-Айресе защите обвиняемых (двух выходцев из России) удалось добиться привлечения к процессу эксперта, которая теперь переслушивает многие часы записей их телефонных разговоров – особых трудов ей стоят реплики первого секретаря посольства Олега Воробьева, потому что они состоят почти исключительно из мата, который сложно интерпретировать.

Шесть ссылок

Советская история. Рассказ о взрыве парохода “Дальстрой”, который перевозил взрывчатку для освоения Колымы и едва не стер Находку с лица земли – к 75-летию события (до сих пор не известно, были ли на борту заключенные). Или воспоминания детей-блокадников об эвакуации из Ленинграда – к 80-летию открытия Дороги жизни.

Рассказ о взрыве парохода “Дальстрой”, который перевозил взрывчатку для освоения Колымы и едва не стер Находку с лица земли – к 75-летию события (до сих пор не известно, были ли на борту заключенные). Или воспоминания детей-блокадников об эвакуации из Ленинграда – к 80-летию открытия Дороги жизни. Поэты. Как получить удовольствие от чтения Ломоносова и прослушивания Мандельштама под музыку.

Как получить удовольствие от чтения Ломоносова и прослушивания Мандельштама под музыку. Злободневное. Фрагмент из новой книги Дмитрия Травина “Почему Россия отстала?” (изд-во ЕУ СПб). Или беседа с антропологом Дмитрием Громовым, который больше десяти лет изучал АУЕ и “ауешников”, а теперь написал об этом книгу.

Искренне Ваши,

Семь Сорок