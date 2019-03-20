Елбасы устал

Доброе утро!
Польша не пригласила Путина на торжества по поводу 80-летия начала Второй мировой войны. Это ничего – главное позвать Германию, business before pleasure. В мире же произошел тектонический сдвиг:
- Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана, но сохранил много других постов.
- В России началась новая волна отставок губернаторов. Уже ушли главы Челябинской (официально) и Мурманской (по слухам) областей, сегодня это продолжится.
- Полиция Нидерландов склоняется к тому, что стрельба в трамвае в Утрехте была терактом. Задержан предполагаемый сообщник стрелявшего.
- Умер Марлен Хуциев, ему было 93 года.
Уйти, чтобы остаться
Сегодня в Астане состоится торжественная передача президентских полномочий от Нурсултана Назарбаева главе Сената парламента Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. О сложении с себя президентских полномочий Назарбаев объявил в телеобращении. При этом он остается руководителем правящей партии “Нур Отан”, главой Совета безопасности, членом Конституционного совета, а также “елбасы”, лидером нации. Назарбаеву 79 лет, и по слухам он тяжело болен.
Отставка Назарбаева тщательно планировалась: полномочия президента были урезаны в пользу парламента, а статус Совета безопасности, пожизненным главой которого назначен Назарбаев, значительно повышен.
Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев – профессиональный дипломат, работавший в ООН и на разных должностях в правительстве Казахстана. Он останется президентом до выборов, которые пройдут весной 2020 года, в этот период у него не будет полномочий инициировать поправки в Конституцию, в остальном он полноценный президент.
Тут спекуляции о том, кто может стать преемником Назарбаева по результатам выборов (наверное, следовало бы поставить это слово в кавычки за отсутствием в стране оппозиции), а здесь – хроника 29-летнего правления елбасы. После отставки Назарбаева самым долгоправящим лидером на постсоветском пространстве стал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Губернатор, как сладко пахнет дым
В России началась новая волна отставок глав регионов – во вторник в отставку ушли губернаторы Челябинской и Мурманской областей, далее ожидается уход главы Республики Алтай и еще нескольких региональных начальников. Все это делается под выборы, которые пройдут в сентябре в 18 регионах. Параллельно готовится серьезное сокращение числа федеральных служащих: планируется каждый год увольнять каждого двадцатого.
В Якутске после обещаний руководства начать массовую проверку мигрантов на маршруты не вышли от 80 до 90 автобусов, не открылись овощные лавки. В Ленобласти задержали студента, обещавшего устроить стрельбу в колледже.
Стрельба в Утрехте
Полиция Нидерландов склоняется к террористической версии стрельбы в Утрехте, жертвами которой стали три человека и пять человек получили ранения. В машине, на которой пытался скрыться подозреваемый, найдено письмо, содержание которого вкупе с другими уликами может свидетельствовать, что это был теракт. Задержан предполагаемый сообщник стрелявшего. Двое других мужчин, задержанных ранее, освобождены.
Культура и наука, песни и пляски
- La Scala отказалась принимать 15 млн евро от Саудовской Аравии и предоставлять место в совете директоров министру культуры королевства. После убийства журналиста Хашогги это как-то нехорошо, да и раньше было не очень.
- Суд в Москве признал законной блокировку клипа Хаски “Иуда”, потому что "в клипе осуществляется способ так называемой “закладки” наркотических веществ". В суде состоялся такой ученый диспут.
- Российский Минфин отказался выделять Российской академии наук миллиард рублей на международные проекты и популяризацию знаний, потому что Минфину не понятно, как он будет распределяться.
- Престижную математическую премию Абеля впервые получила женщина – профессор математики в Техасском университете в Остине Карен Уленбек. Пишут, она основательница современного геометрического анализа.
Сколько-то ссылок
- Хуциев. В Москве умер режиссер Марлен Хуциев. Ему было 93 года. Здесь хорошо и коротко рассказывается о его биографии, здесь – большая подборка самых разных материалов о нем (главное не стесняйтесь кликать).
- Российская журналистика. “Коммерсант” уволил корреспондента в Петербурге Марию Карпенко за то, что она критикует будущего губернатора Беглова в своем Telegram-канале (ну, формально за то, что она его ведет от своего лица, расходясь во мнениях с редакцией). Очень часто уволенные журналисты находят работу в “Новой газете”. О том, как устроена деятельность в этом последнем прибежище, документалист Аскольд Куров снял целый фильм “Новая”, и вот разговор с ним об этой картине.
- Птицы и паста. Отрывок из книги британского натуралиста и орнитолога Джеймса Эдмунда Хартинга (1841–1928) “Орнитология Шекспира” (1864) – о воронах (“Пристрастие ворона к уединению в период гнездования отражено Шекспиром в трагедии “Тит Андроник””). Или выдержки из манифеста Маринетти о футуристической кухне, с разъяснениями специалиста (“Прежде всего мы считаем необходимым отмену пасты, абсурдной гастрономической итальянской религии”).
- Химия и физика. Отрывок из книги Михаила Левицкого “Карнавал молекул: химия необычная и забавная” о забавном взаимодействии археологии и химии. Или разъяснение новой модели Вселенной с массивным фотоном и заодно рассказ о том, зачем все эти модели вообще нужны.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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