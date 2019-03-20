Елбасы устал

Доброе утро!

Польша не пригласила Путина на торжества по поводу 80-летия начала Второй мировой войны. Это ничего – главное позвать Германию, business before pleasure. В мире же произошел тектонический сдвиг:

Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана, но сохранил много других постов.

В России началась новая волна отставок губернаторов. Уже ушли главы Челябинской (официально) и Мурманской (по слухам) областей, сегодня это продолжится.

Полиция Нидерландов склоняется к тому, что стрельба в трамвае в Утрехте была терактом. Задержан предполагаемый сообщник стрелявшего.

Умер Марлен Хуциев, ему было 93 года.

Уйти, чтобы остаться

Сегодня в Астане состоится торжественная передача президентских полномочий от Нурсултана Назарбаева главе Сената парламента Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. О сложении с себя президентских полномочий Назарбаев объявил в телеобращении. При этом он остается руководителем правящей партии “Нур Отан”, главой Совета безопасности, членом Конституционного совета, а также “елбасы”, лидером нации. Назарбаеву 79 лет, и по слухам он тяжело болен.

Отставка Назарбаева тщательно планировалась: полномочия президента были урезаны в пользу парламента, а статус Совета безопасности, пожизненным главой которого назначен Назарбаев, значительно повышен.

Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев – профессиональный дипломат, работавший в ООН и на разных должностях в правительстве Казахстана. Он останется президентом до выборов, которые пройдут весной 2020 года, в этот период у него не будет полномочий инициировать поправки в Конституцию, в остальном он полноценный президент.

Тут спекуляции о том, кто может стать преемником Назарбаева по результатам выборов (наверное, следовало бы поставить это слово в кавычки за отсутствием в стране оппозиции), а здесь – хроника 29-летнего правления елбасы. После отставки Назарбаева самым долгоправящим лидером на постсоветском пространстве стал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Губернатор, как сладко пахнет дым

В России началась новая волна отставок глав регионов – во вторник в отставку ушли губернаторы Челябинской и Мурманской областей, далее ожидается уход главы Республики Алтай и еще нескольких региональных начальников. Все это делается под выборы, которые пройдут в сентябре в 18 регионах. Параллельно готовится серьезное сокращение числа федеральных служащих: планируется каждый год увольнять каждого двадцатого.

В Якутске после обещаний руководства начать массовую проверку мигрантов на маршруты не вышли от 80 до 90 автобусов, не открылись овощные лавки. В Ленобласти задержали студента, обещавшего устроить стрельбу в колледже.

Стрельба в Утрехте

Полиция Нидерландов склоняется к террористической версии стрельбы в Утрехте, жертвами которой стали три человека и пять человек получили ранения. В машине, на которой пытался скрыться подозреваемый, найдено письмо, содержание которого вкупе с другими уликами может свидетельствовать, что это был теракт. Задержан предполагаемый сообщник стрелявшего. Двое других мужчин, задержанных ранее, освобождены.

Культура и наука, песни и пляски

La Scala отказалась принимать 15 млн евро от Саудовской Аравии и предоставлять место в совете директоров министру культуры королевства. После убийства журналиста Хашогги это как-то нехорошо, да и раньше было не очень.

Суд в Москве признал законной блокировку клипа Хаски “Иуда”, потому что "в клипе осуществляется способ так называемой “закладки” наркотических веществ". В суде состоялся такой ученый диспут.

Российский Минфин отказался выделять Российской академии наук миллиард рублей на международные проекты и популяризацию знаний, потому что Минфину не понятно, как он будет распределяться.

Престижную математическую премию Абеля впервые получила женщина – профессор математики в Техасском университете в Остине Карен Уленбек. Пишут, она основательница современного геометрического анализа.

Сколько-то ссылок

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Семь Сорок