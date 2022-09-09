Конец елизаветинской эпохи

Доброе утро!

В замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она вступила на престол в 1952 году и правила дольше всех монархов в истории страны. Соболезнования по поводу кончины Елизаветы II выразили все, даже Путин и медвежонок Паддингтон. Вот жизнь королевы в фотографиях, а вот ответы на вопросы о будущем монархии. Новый король будет править под именем Карла III, его жена Камилла получит титул королевы-консорта. В Великобритании объявлен десятидневный траур, а прочие события таковы:

Украинская армия освободила город Балаклею в Харьковской области и, вероятно, развивает наступление.

В России разворачивается масштабное уголовное дело, как-то связанное с Ильей Пономаревым: в четверг обыски прошли у журналистов в разных регионах России.

Колония, где сидит Навальный, отказала ему в праве на адвокатскую тайну.

Петербургские муниципальные депутаты обратились к Госдуме с требованием выдвинуть против Путина обвинение в госизмене.

Россиянам стали массово отказывать во въезде в Грузию.

С 19 сентября страны Балтии и Польша закроют въезд для россиян с туристическими шенгенскими визами.

Военные сводки

После нескольких дней молчания украинские власти заявили об успехах наступления в Харьковской области: президент Зеленский объявил об освобождении Балаклеи (и тысячи квадратных километров украинской территории), а Генштаб ВСУ – об освобождении 20 населенных пунктов (здесь – подробнее). Если же верить сообщениям в российских “военкоров”, украинские войска продвинулись гораздо дальше и дошли почти до Купянска – это значит, что большой группировке российских войск грозит оперативное окружение. Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова говорит, что под оккупацией могут оставаться до 50 тысяч жителей области, и благодарит их за своевременное информирование украинских военных о местонахождении противника. Возвращаться домой уехавшим жителям освобожденных территорий пока не рекомендуется.

Украина не объявляет, как дальше будет развиваться наступление, но возможных направлений два: Изюм, откуда российская армия долгие месяцы пыталась наступать на Славянск, и Купянск – важный для россиян логистический центр недалеко от границы с Россией, куда все необходимые грузы доставляются железной дорогой. Российские агентства сообщают, что из Купянска начали эвакуировать женщин и детей; депутат городского совета Купянска Вадим Крохмаль говорит, что в городе началась паника, и намекает, что освобождение не за горами. Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов подтверждает, что наступление на Купянск началось; по его мнению, наступление в Харьковской области вовсе не означает, что контрнаступление украинской армии в Херсонской области уже закончилось (в отличие от российского на Донбассе). По мнению Михайлова, важнейшей задачей украинской армии является сейчас перехват и удержание инициативы.

Чтобы поспособствовать этому, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 675 млн долларов; дальнейшие совместные шаги в четверг обсуждались на встрече украинского руководства с госсекретарем США Энтони Блинкеном – это был его третий визит в Киев с начала войны. Норвегия утверждает, что передала Украине ракеты Hellfire; Bloomberg пишет, что США негласно передают Украине дорогостоящие уникальные снаряды Excalibur. Глава ЦРУ уже назвал российское вторжение в Украину провалом.

Что не отменяет пока постоянных обстрелов Харькова и Харьковской области российской армией (город и окрестности в четверг попали под обстрел дважды – утром и вечером) и вечных проблем в российских городах, расположенных у границы с Украиной (на этот раз Белгород постиг блэкаут). Вот интересный комментарий члена комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Сергея Рахманина к статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о дальнейшем ходе войны.

Оккупация, эмиграция, российские беды

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о насильственной смерти британца Пола Ури, умершего в плену в ДНР – его изуродованное тело не отдавали украинской стороне больше полутора месяцев.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что в Харьковской области российские военные или Росгвардия задерживают украинцев призывного возраста и отправляют их в "вербовочный центр" в Волчанске рядом с российской границей. Кроме того, по сведениям Генштаба, на всех оккупированных территориях российские военные призывают уехавших местных жителей вернуться к своим домам до 1 октября, иначе их жилье будет “национализировано”.

Вот материал, построенный на беседах с жителями оккупированного Мелитополя и украинским мэром этого города. По его данным, в российском плену сейчас остаются до ста местных жителей, но и оккупационные власти благодаря деятельности местных партизан не чувствуют себя в безопасности.

О последствиях российской оккупации можно составить представление из этого репортажа о фермере из Киевской области, который пытается восстановить свое хозяйство: свиней убило при обстреле, почти всех овец съели российские военные и даже собаку ранило.

Отъезд за границу тоже не означает решения всех проблем – вот репортаж Vice о том, с чем сталкиваются украинские беженки, пережившие изнасилование, в Польше, стране, где запрещены аборты.

О проблемах российской армии в Украине можно судить по вопросам, с которыми военные чаще всего обращаются к юристам (здесь о них рассказывает московский адвокат Максим Гребенюк), а можно – по тому, как ведут себя “ветераны” (вот мрачная история убийства, совершенного в Ялте).

В храме Минобороны РФ освятили витраж с воином Пересветом, созданный из осколков стекла, которые якобы были собраны на местах боев в Мариуполе. Теперь хотят подарить его одной из школ Мариуполя, потому что “Мариуполь – наше Куликово поле”.

О том, как живет Новгородская область, взявшая “шефство” над Васильевским районом Запорожской области, оккупированным российской армией, читайте тут. Местные жители считают, что у них уровень разрухи выше, чем в пострадавшей от войны Запорожской области.

Прокуратура Петербурга внезапно потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа, заявив, что Нюрнбергский процесс не дал должной правовой оценки этой трагедии. (Прокуратура забыла упомянуть, что советский прокурор на этом процессе вполне мог поднять этот вопрос, но руководство СССР в тот момент было занято уничтожением всего живого, что осталось в послевоенном Ленинграде).

Международное эхо войны

Украина ввела санкции против 606 россиян, среди которых депутаты Госдумы, члены Совфеда и Совбеза РФ, а также лишила гражданства лиц, находящихся под санкциями, у которых обнаружено второе гражданство – в частности, российское и румынское.

США ввели санкции против четырех иранских компаний и одного гражданина Ирана за производство и поставку беспилотников в Россию.

Журналисты проекта “Схемы” выяснили, как именно российские танкеры продолжают поставлять нефть в Евросоюз в обход санкций (они просто не заходят в порты, а прямо в море перекачивают нефть на другие суда).

Российский миллиардер Герман Хан вернулся в Россию после десяти лет жизни в Великобритании – вероятно, под воздействием санкций.

Чтобы санкции стали действеннее, “Важные истории” подготовили путеводитель по зарубежной недвижимости, принадлежащей российским парламентариям, их родным и близким.

Сейм Латвии в экстренном порядке принял внесенный президентом закон о независимости Латвийской православной церкви от Русской православной церкви Московского патриархата. С церковью, похоже, никто не советовался, а конституционность закона вызывает вопросы – здесь подробнее. Впрочем, и протестов со стороны церкви не наблюдается, и вот почему.

Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России. Российское подразделение будет передано местному руководству, но прав на каталог Sony Music Group у него не будет.

Страны Балтии и Польша с 19 сентября закрывают въезд для россиян с шенгенскими туристическими визами. Финляндия воздержалась от этого шага, но резко сократила количество выдаваемых виз.

Россиянам стали массово отказывать во въезде в Грузию – вот лишь несколько историй и возможные объяснения.

Европейский Центробанк впервые в истории повысил базовую ставку по кредитам сразу на 75 пунктов. Это делается ради борьбы с инфляцией, которая вызвана войной в Украине и связанным с этой войной энергетическим кризисом. Вот разбор последствий полного отключения “Северного потока” (спойлер: если для Европы это создает серьезные проблемы на ближайшие несколько лет, то для России это проблемы навсегда, и в России это тоже понимают).

Русская жизнь: война

Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против Путина из-за развязанной им войны в Украине. Одного из авторов обращения уже вызвали в полицию.

Компания "Альфа лояльность столица", заключившая с Минпросвещением контракт на подготовку методичек для патриотических уроков “Разговоры о важном”, срочно меняет содержание этих уроков, убирая оттуда упоминания об Украине. Возможно – из-за саботажа со стороны учителей, возможно – убоявшись чрезмерно ревностных исполнителей.

В России разворачивается огромное уголовное дело: рано утром в четверг силовики пришли с обысками к журналистам по всей России. Российские медиа утверждают, что обыски и допросы как-то связаны с Ильей Пономаревым – бывшим депутатом Госдумы, в 2014 году проголосовавшим против присоединения Крыма и уехавшим в Украину. Одни источники говорят, что задержанные были как-то причастны к телеграм-каналам, связанным с Пономаревым, другие – что обыски и допросы связаны с уголовным делом о “фейках”, возбужденным в отношении Пономарева.

Участницы московских антивоенных акций, над которыми в марте издевались в ОДВ “Братеево”, установили личность полицейского, который их пытал: его зовут Иван Рябов. Несмотря на то, что он удалил все свои соцсети и даже смог убрать упоминания о себе со станицы со сливом данных “Яндекс.Еды”, интернет сохранил достаточно его следов.

Группа БИ‑2, попавшая в список “запрещенных” исполнителей, отменила концерт в Томске. Здесь об отмене своего концерта рассуждает пианистка Полина Осетинская, тут о своем увольнении рефлексирует театровед Наталья Пивоварова, а вот яркий текст режиссера Волобуева о беззубости и беспринципности российских деятелей культуры.

Россия: выборы и знаменитые зеки

В некоторых регионах России “единый день голосования”, которым формально является 11 сентября, начался уже сегодня: регионы сами решали, прибегать ли им к трехдневке на пеньках, легализованной в ходе пандемийного голосования за поправки к конституции. Здесь – обзор региональных кампаний, а здесь – монологи независимых кандидатов, выдвинувшихся на муниципальных выборах в Москве, несмотря на войну, беспрецедентное давление и ожидаемые масштабные фальсификации.

Навальный сообщил, что администрация его новой колонии отказала ему в праве на адвокатскую тайну: теперь все его встречи с юристами будут проходить под наблюдением, а любые документы, которыми он с ними обменивается, будут просматриваться цензором. Причина – в совершении Навальным правонарушений прямо из места лишения свободы, но каких именно – не известно, потому что это секретная информация.

Приморский краевой суд отменил решение о продлении принудительного лечения в психиатрической больнице якутского шамана Габышева, но это не значит, что его отпустят: дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как бы не посадили.

Вот большое интервью Ксении Мироновой – невесты журналиста Ивана Сафронова, которого приговорили к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. (Спойлер: “Комментарии про то, что все досидят только до конца режима, меня дико раздражают… Ценность жизни и времени сводится к нулю”).

Вокруг света

В Беларуси признали "экстремистским формированием" созданный Светланой Тихановской Объединенный переходный кабинет; дали пять лет колонии усиленного режима за ведение YouTube-канала и три года – за комментарий об убийстве сотрудника КГБ, ворвавшегося в дом к минскому айтишнику Андрею Зельцеру.

Прошло два года с тех пор, как один из лидеров белорусских протестов Мария Колесникова не дала выдворить себя в Украину. Ее осудили на 11 лет, и вот рассказ о том, как ей сидится (спойлер: шьет форму для белорусских силовиков, но не унывает).

Бывший помощник Трампа Стив Бэннон сдался властям. Его обвиняют в мошенничестве со сбором денег на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее Трамп помиловал его в связи с этими обвинениями, но теперь они выдвинуты на уровне штата, на который президентское помилование не распространяется. Тем не менее, Бэннон, по-видимому, будет настаивать на своей невиновности.

Шесть ссылок

История русской эмиграции. Отрывок из книги Олега Будницкого “Другая Россия: Исследования по истории русской эмиграции” (изд-во “НЛО”), посвященный расколу внутри русской эмиграции во время Второй мировой войны. Или рассказ о маргинальном эмигрантском альманахе “Оккультизм и Iога”, один из номеров которого в 1976 году почти полностью написал Юрий Мамлеев.

Отрывок из книги Олега Будницкого “Другая Россия: Исследования по истории русской эмиграции” (изд-во “НЛО”), посвященный расколу внутри русской эмиграции во время Второй мировой войны. Или рассказ о маргинальном эмигрантском альманахе “Оккультизм и Iога”, один из номеров которого в 1976 году почти полностью написал Юрий Мамлеев. Кино. История “Еврея Зюсса” – антисемитского блокбастера из Третьего рейха. Или интервью с Сергеем Лозницей в связи с премьерой его архивного фильма "Киевский процесс" на Венецианском кинофестивале.

История “Еврея Зюсса” – антисемитского блокбастера из Третьего рейха. Или интервью с Сергеем Лозницей в связи с премьерой его архивного фильма "Киевский процесс" на Венецианском кинофестивале. Туфта и конспирология. Разговор с социологом Александром Давыдовым, соавтором книги “Этнография туфты: кто и как пишет заказные учебные работы в России” (изд-во Common Place), о том, как плагиат и фейковые научные работы приводят к катастрофам и к развалу армии. Или беседа с историком Антоном Первушиным о том, почему вера в “лунный заговор” подрывает развитие космонавтики.

Искренне Ваши,

Семь Сорок