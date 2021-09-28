Экстремист-дискредитатор

Доброе утро!

Российский Минюст включил в реестр СМИ – “иностранных агентов” ООО “Важные иноагенты”, созданное сотрудниками “Важных историй”, ранее объявленными “иностранными агентами” (создания юрлица от “иностранных агентов” требует закон). Прочие новости тоже не лишены оттенка дурной бесконечности:

Против Навального и его ближайших соратников возбуждено уголовное дело о создании “экстремистского сообщества”.

В Москве полиция оцепила здание юрслужбы КПРФ, чтобы не дать коммунистам подать иск об отмене результатов электронного голосования в городе.

В КГБ Беларуси рассказали о застреленном сотруднике. Подозреваемый в нападении убит, его жена задержана.

В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 852 человека.

Опять Навальный

Российский следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова. Этих троих обвиняют в создании и руководстве “экстремистским сообществом”, деятельность которого была направлена на “дискредитацию органов власти и их политики” (имеется в виду ФБК) – это до 10 лет лишения свободы. Против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, отбывающего наказание из-за твитов оператора Павла Зеленского и уфимского активиста Рустема Мулюкова возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (до шести лет). Это третье уголовное дело, возбужденное против Навального после его возвращения в Россию.

Экс-главе штаба Навального в Хабаровске Алексею Ворсину дали три года условно по "дадинской" статье за “неоднократные нарушения правил проведения митингов”. Сам он называет этот приговор “маленькой победой”, потому что мог и сесть на пять лет.

Рэпер Face рассказал об отмене своих выступлений в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах из-за угроз властей организаторам концертов. Пермский зал, руководство которого отказалось отменять мероприятие, закрыли. Face связал эти действия со своими высказываниями в поддержку Навального.

Коммунисты в блокаде

Во вторник утром полиция оцепила здание юрслужбы КПРФ в Москве, а также пришла в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находился юрист КПРФ с судебными исками против результатов дистанционного электронного голосования. Подать иск оказалось невозможным, коммунисты попытаются сделать это сегодня. Вот главные вопросы к электронному голосованию, отсутствие ответов на которые заставляет думать, что система специально создавалась для подтасовок, а вот текст, в котором объясняется, зачем вообще нужны выборы, если они не приводят к смене власти.

Некоторых членов КПРФ полиция продолжает караулить у здания горкома партии – вот разговор с Павлом Ивановым, который сидит в осаде уже пять дней. На участников организованных коммунистами акций продолжают сыпаться наказания:

Московского муниципального депутата Сергея Цукасова задержали на утренней пробежке, арестовали на 10 суток за организацию акций 20 и 25 сентября и оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в одной из них.

В Москве 69-летниюю пенсионерку оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции 20 сентября (полиция пришла к ней домой; то, что пенсия у нее восемь тысяч рублей, судью не заинтересовало).

Лидера "России Свободы" Григория Чудинова арестовали на пять суток за подготовку митинга о несогласии с результатами выборов в Пятигорске.

Прочее российское

Жителя Абакана оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии про "Путлера" в ВК. Он утверждает, что не писал их.

Суд в Чувашии назначил два штрафа по пять тысяч рублей главе правозащитного проекта “Апология протеста” Алексею Глухову по статье об участии в деятельности “нежелательной организации”. Всего на Глухова составили девять протоколов по этой статье из-за постов в фейсбуке и твита 2016-2017 годов со ссылками на сайт “Открытой России”.

Суд в Екатеринбурге арестовал на 15 суток по статье о публичной демонстрации экстремистской символики троих нацболов. “Экстремистской символикой” судья сочла логотип незарегистрированной партии “Другая Россия Эдуарда Лимонова”.

Глава некоммерческой организации помощи мигрантам "Тонг Жахони" ("Утро мира") Валентина Чупик, которая четыре дня провела в аэропорту Шереметьево, во вторник сообщила, что ее, вероятно, депортируют в Узбекистан в тот же день. После этого телефон правозащитницы отключился – возможно, она уже там, откуда бежала в 2006 году. Таким образом, попытка предотвратить ее депортацию через ЕСПЧ не удалась.

ЕСПЧ назначил более 15 тысяч евро компенсации “Новой газете” в связи с иском изобретателя фильтров для воды Петрика, а также присудил 7,5 тысячи евро пенсионеру, которого оштрафовали за речь на митинге о главе Марий Эл Леониде Маркелове. Новым судьей ЕСПЧ от России избран Михаил Лобов, работающий в аппарате Совета Европы с 1997 года – его выбрали из трех предложенных Кремлем кандидатур.

Минобрнауки собирается обязать сотрудников научных организаций и вузов отчитываться о зарубежных поездках.

В Беларуси

В Минске во время рейда по квартирам был смертельно ранен сотрудник КГБ. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили жильца квартиры. Видео рейда, выложенное силовиками в сети, больше похоже на постановочное. Убитым может быть сотрудник IT-компании Андрей Зельцер, его жена сейчас находится на Окрестина. Что произошло на самом деле, пока не очень ясно.

Двух жителей Могилева приговорили к пяти годам колонии за видео в инстаграме с призывом "бить ОМОН".

Лукашенко объявил, что референдум по поправкам к Конституции состоится не позднее февраля 2022 года. После принятия новой Конституции в стране, по его мысли, должны пройти новые выборы.

Россия на мировой арене

YouTube заблокировал канал немецкой редакции RT. Глава RT Маргарита Симоньян назвала это "медийной войной" и потребовала запретить Deutsche Welle в России. МИД России пригрозил YouTube и немецким СМИ “ответными мерами”, Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с RT. Здесь взаимодействие мировых IT-гигантов с российскими властями комментирует Гарри Каспаров.

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1000 за тысячу кубометров. В Европарламенте в причастности к повышению цен заподозрили "Газпром", российская компания ответила, что стремится нарастить объемы поставок. Вслед за газом подорожала и нефть.

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко и российский политик Владимир Кара-Мурза призывают ПАСЕ не подтверждать полномочия российской делегации в январе 2022 года. Здесь они объясняют почему.

В ближайшие три года Россия выделит на развитие так называемых “ДНР” и “ЛНР” более 900 млрд рублей (более $12 млрд), – говорится в "Программе ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы". К чему такие траты и на что, скорее всего, пойдут деньги, здесь объясняет главред онлайн-издания "Реальная газета" Андрей Дихтяренко.

По данным Wall Street Journal, американских военных заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских военных баз в регионах, близких к Афганистану.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 21 559. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 465 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 205 531 человек (+852 за сутки – это рекорд за все время пандемии). Число госпитализаций в Москве и регионах тоже растет, бизнес готовится к ограничениям. В Чувашии уже запретили культурно-массовые мероприятия.

Шесть ссылок

История. Отрывок из книги Дмитрия Бовыкина и Дмитрия Чудинова “Французская революция” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о крестьянских беспорядках, вспыхнувших на фоне установления власти Учредительным собранием, и последующей отмене сеньориальных привилегий дворянства. Или 13 вопросов об открытии Америки.

Отрывок из книги Дмитрия Бовыкина и Дмитрия Чудинова “Французская революция” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о крестьянских беспорядках, вспыхнувших на фоне установления власти Учредительным собранием, и последующей отмене сеньориальных привилегий дворянства. Или 13 вопросов об открытии Америки. Литература. Интервью Владимира Сорокина о связи его романов с историческим временем, в котором они писались. Или изящные рассуждения Кирилла Кобрина о жанре эссе.

Интервью Владимира Сорокина о связи его романов с историческим временем, в котором они писались. Или изящные рассуждения Кирилла Кобрина о жанре эссе. Спасение Земли. Рассказ о том, как ученые тренируют бактерии перерабатывать пластик, нефть и старую электронику. Или отрывок из книги немецкого экономиста Майи Гёпель “Мир после нас: Как не дать планете погибнуть” (изд-во “Альпина Паблишер”) – о том, почему рост благосостояния населения не поможет сократить вред, наносимый окружающей среде.

Рассказ о том, как ученые тренируют бактерии перерабатывать пластик, нефть и старую электронику. Или отрывок из книги немецкого экономиста Майи Гёпель “Мир после нас: Как не дать планете погибнуть” (изд-во “Альпина Паблишер”) – о том, почему рост благосостояния населения не поможет сократить вред, наносимый окружающей среде. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок