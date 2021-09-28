Экстремист-дискредитатор

Доброе утро!
Российский Минюст включил в реестр СМИ – “иностранных агентов” ООО “Важные иноагенты”, созданное сотрудниками “Важных историй”, ранее объявленными “иностранными агентами” (создания юрлица от “иностранных агентов” требует закон). Прочие новости тоже не лишены оттенка дурной бесконечности:
- Против Навального и его ближайших соратников возбуждено уголовное дело о создании “экстремистского сообщества”.
- В Москве полиция оцепила здание юрслужбы КПРФ, чтобы не дать коммунистам подать иск об отмене результатов электронного голосования в городе.
- В КГБ Беларуси рассказали о застреленном сотруднике. Подозреваемый в нападении убит, его жена задержана.
- В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 852 человека.
Опять Навальный
Российский следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова. Этих троих обвиняют в создании и руководстве “экстремистским сообществом”, деятельность которого была направлена на “дискредитацию органов власти и их политики” (имеется в виду ФБК) – это до 10 лет лишения свободы. Против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, отбывающего наказание из-за твитов оператора Павла Зеленского и уфимского активиста Рустема Мулюкова возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (до шести лет). Это третье уголовное дело, возбужденное против Навального после его возвращения в Россию.
Экс-главе штаба Навального в Хабаровске Алексею Ворсину дали три года условно по "дадинской" статье за “неоднократные нарушения правил проведения митингов”. Сам он называет этот приговор “маленькой победой”, потому что мог и сесть на пять лет.
Рэпер Face рассказал об отмене своих выступлений в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах из-за угроз властей организаторам концертов. Пермский зал, руководство которого отказалось отменять мероприятие, закрыли. Face связал эти действия со своими высказываниями в поддержку Навального.
Коммунисты в блокаде
Во вторник утром полиция оцепила здание юрслужбы КПРФ в Москве, а также пришла в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находился юрист КПРФ с судебными исками против результатов дистанционного электронного голосования. Подать иск оказалось невозможным, коммунисты попытаются сделать это сегодня. Вот главные вопросы к электронному голосованию, отсутствие ответов на которые заставляет думать, что система специально создавалась для подтасовок, а вот текст, в котором объясняется, зачем вообще нужны выборы, если они не приводят к смене власти.
Некоторых членов КПРФ полиция продолжает караулить у здания горкома партии – вот разговор с Павлом Ивановым, который сидит в осаде уже пять дней. На участников организованных коммунистами акций продолжают сыпаться наказания:
- Московского муниципального депутата Сергея Цукасова задержали на утренней пробежке, арестовали на 10 суток за организацию акций 20 и 25 сентября и оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в одной из них.
- В Москве 69-летниюю пенсионерку оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции 20 сентября (полиция пришла к ней домой; то, что пенсия у нее восемь тысяч рублей, судью не заинтересовало).
- Лидера "России Свободы" Григория Чудинова арестовали на пять суток за подготовку митинга о несогласии с результатами выборов в Пятигорске.
Прочее российское
- Жителя Абакана оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии про "Путлера" в ВК. Он утверждает, что не писал их.
- Суд в Чувашии назначил два штрафа по пять тысяч рублей главе правозащитного проекта “Апология протеста” Алексею Глухову по статье об участии в деятельности “нежелательной организации”. Всего на Глухова составили девять протоколов по этой статье из-за постов в фейсбуке и твита 2016-2017 годов со ссылками на сайт “Открытой России”.
- Суд в Екатеринбурге арестовал на 15 суток по статье о публичной демонстрации экстремистской символики троих нацболов. “Экстремистской символикой” судья сочла логотип незарегистрированной партии “Другая Россия Эдуарда Лимонова”.
- Глава некоммерческой организации помощи мигрантам "Тонг Жахони" ("Утро мира") Валентина Чупик, которая четыре дня провела в аэропорту Шереметьево, во вторник сообщила, что ее, вероятно, депортируют в Узбекистан в тот же день. После этого телефон правозащитницы отключился – возможно, она уже там, откуда бежала в 2006 году. Таким образом, попытка предотвратить ее депортацию через ЕСПЧ не удалась.
- ЕСПЧ назначил более 15 тысяч евро компенсации “Новой газете” в связи с иском изобретателя фильтров для воды Петрика, а также присудил 7,5 тысячи евро пенсионеру, которого оштрафовали за речь на митинге о главе Марий Эл Леониде Маркелове. Новым судьей ЕСПЧ от России избран Михаил Лобов, работающий в аппарате Совета Европы с 1997 года – его выбрали из трех предложенных Кремлем кандидатур.
- Минобрнауки собирается обязать сотрудников научных организаций и вузов отчитываться о зарубежных поездках.
В Беларуси
В Минске во время рейда по квартирам был смертельно ранен сотрудник КГБ. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили жильца квартиры. Видео рейда, выложенное силовиками в сети, больше похоже на постановочное. Убитым может быть сотрудник IT-компании Андрей Зельцер, его жена сейчас находится на Окрестина. Что произошло на самом деле, пока не очень ясно.
Двух жителей Могилева приговорили к пяти годам колонии за видео в инстаграме с призывом "бить ОМОН".
Лукашенко объявил, что референдум по поправкам к Конституции состоится не позднее февраля 2022 года. После принятия новой Конституции в стране, по его мысли, должны пройти новые выборы.
Россия на мировой арене
- YouTube заблокировал канал немецкой редакции RT. Глава RT Маргарита Симоньян назвала это "медийной войной" и потребовала запретить Deutsche Welle в России. МИД России пригрозил YouTube и немецким СМИ “ответными мерами”, Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с RT. Здесь взаимодействие мировых IT-гигантов с российскими властями комментирует Гарри Каспаров.
- Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1000 за тысячу кубометров. В Европарламенте в причастности к повышению цен заподозрили "Газпром", российская компания ответила, что стремится нарастить объемы поставок. Вслед за газом подорожала и нефть.
- Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко и российский политик Владимир Кара-Мурза призывают ПАСЕ не подтверждать полномочия российской делегации в январе 2022 года. Здесь они объясняют почему.
- В ближайшие три года Россия выделит на развитие так называемых “ДНР” и “ЛНР” более 900 млрд рублей (более $12 млрд), – говорится в "Программе ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы". К чему такие траты и на что, скорее всего, пойдут деньги, здесь объясняет главред онлайн-издания "Реальная газета" Андрей Дихтяренко.
- По данным Wall Street Journal, американских военных заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских военных баз в регионах, близких к Афганистану.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 21 559. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 465 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 205 531 человек (+852 за сутки – это рекорд за все время пандемии). Число госпитализаций в Москве и регионах тоже растет, бизнес готовится к ограничениям. В Чувашии уже запретили культурно-массовые мероприятия.
Шесть ссылок
- История. Отрывок из книги Дмитрия Бовыкина и Дмитрия Чудинова “Французская революция” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о крестьянских беспорядках, вспыхнувших на фоне установления власти Учредительным собранием, и последующей отмене сеньориальных привилегий дворянства. Или 13 вопросов об открытии Америки.
- Литература. Интервью Владимира Сорокина о связи его романов с историческим временем, в котором они писались. Или изящные рассуждения Кирилла Кобрина о жанре эссе.
- Спасение Земли. Рассказ о том, как ученые тренируют бактерии перерабатывать пластик, нефть и старую электронику. Или отрывок из книги немецкого экономиста Майи Гёпель “Мир после нас: Как не дать планете погибнуть” (изд-во “Альпина Паблишер”) – о том, почему рост благосостояния населения не поможет сократить вред, наносимый окружающей среде.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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