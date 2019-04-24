Глобус в алмазах

Доброе утро!

Российский сенатор Елена Мизулина осталась недовольна реакцией прессы на свои упражнения в диалектике свободы и запрета и поручила юристам изучить цитаты из своих высказываний на предмет их законности (цитат, не высказываний). Поэтому цитировать главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который тоже пустился философствовать, мы не будем – читайте полностью, узнаете, каков он, мир по Бастрыкину. В реальном мире события такие:

В России вынесли первый штраф по закону об оскорблении властей – за фразу “Путин – сказочный *******” в ВК.

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в соседние страны из-за низкого качества российской нефти.

Петр Порошенко намерен участвовать в выборах в Верховную Раду Украины.

Партия Назарбаева “Нур-Отан” выдвинула в президенты Казахстана Токаева.

Высокие гости

Сегодня во Владивосток прибудет бронепоезд с северокорейским вождем Ким Чен Ыном. В связи с этим отменили электрички. Похоже, что лимузин он привезет с собой на поезде, на вокзале уже уложили асфальт под лимузин. Как Владивосток встречает Кима, рассказано тут. Историю отношений между СССР (и потом Россией) и КНДР в фотографиях смотрите тут.

Путин, для которого встреча с Ким Чен Ыном на острове Русский в четверг станет первой, сегодняшний день проведет на другом конце необъятной родины, в Петербурге. Накануне он эффективно разрешил градостроительный спор, который сам же и начал семь лет назад (здесь гениальное видео о том, какие метаморфозы пережил за эти годы самый масштабный пустырь в центре СПб), позанимался судостроением и подписал глобус в Русском географическом обществе (о загадочном прекращении одного из проектов РГО, ежегодного арктического лагеря "Барнео", читайте тут).

В отличие от Путина, американский президент уже встречался с Ким Чен Ыном, причем дважды – теперь он готовится ко второй встрече с британской королевой. Елизавета II примет Трампа с женой в начале июня в рамках его официального визита в Соединенное Королевство.

Россия: обыски, суды, пожары и алмазы

Суд в Новгородской области назначил, видимо, первый штраф в 30 тысяч рублей за “оскорбление властей в неприличной форме” за фразу “Путин – сказочный *******”, размещенную в ВК.

Суд в Петербурге отклонил иск сторонников Навального к ВК (соцсеть выдала их личные данные центру “Э”).

По делу отца и сына Арашуковых задержаны бывший замглавы Следственного комитета по Карачаево-Черкесии и начальник местного центра “Э”. Проведены обыски по 30 адресам. Имущество и деньги Арашуковых арестованы по решению суда.

В Сибири в Приморье прошли новые обыски у Свидетелей Иеговы. Пять человек задержаны. Как в Новороссийске давят на баптистов, рассказано тут.

Фотографии забайкальских сел после степных пожаров смотрите здесь. Там же объясняется, почему они возникают со столь удручающей регулярностью.

Зато компания Lobaye Invest из "империи Пригожина" получила контракт на добычу алмазов в Центральноафриканской республике.

Украина после выборов

ЦИК Украины закончила подсчет голосов на выборах президента. Владимир Зеленский победил с рекордным результатом 73,22%. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей. Явка составила 62,8%.

После избрания Владимира Зеленского в отставку подал глава уже третьего украинского региона – со своего поста ушел глава Закарпатья Геннадий Москаль.

Петр Порошенко объявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду в конце октября. Команда будет формироваться в ходе праймериз.

Судьи, признавшие неправомерной национализацию ПриватБанка, принадлежавшего олигарху Коломойскому, завили о давлении со стороны Порошенко и других украинских чиновников. Они требуют начать разбирательство.

Вокруг России

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в соседние страны из-за низкого качества поступающего из России сырья. Здесь объясняется, что это значит для России и Украины.

Партия Назарбаева “Нур-Отан” выдвинула в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который и так президент. Выборы назначены на 9 июня, все идет по плану Назарбаева.

Конституционный суд Латвии признал законным перевод государственных школ на латышский язык. Это окончательное решение, оспаривать его больше негде.

Кровавое

На Шри-Ланке прошли первые похороны жертв пасхальных терактов. Жертвами серии взрывов, направленных против местных христиан и туристов, стал, по последним данным, 321 человек, еще около 500 ранены. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ, однако никаких доказательств не привела. Местные власти обвиняют в случившемся малоизвестную радикальную исламистскую группировку "Таухид Джамаат". Президент Шри-Ланки обещал уволить глав всех спецслужб и полиции, не отреагировавших на сообщения иностранных спецслужб о готовящихся нападениях. Власти Индии предупреждают об угрозе новых терактов.

“Новая ИРА” извинилась за убийство журналистки в Лондондерри на прошлой неделе. Соответствующее заявление поступило в редакцию The Irish News.

Шесть ссылок

Из жизни медиевистов. “Отец прятался в чулане у приятеля по профсоюзу, а мы с мамой по поддельным документам стали беженцами из Трансильвании” – венгерский историк Янош Бак, которому на днях исполняется 90 лет, рассказывает о своей жизни в науке и в XX веке. И вот монолог историка древнерусского искусства (по западным меркам это тоже Средние века) Энгелины Смирновой: “От окулиста я узнала, что количество минусовых диоптрий, при котором разрешен выезд за границу, ограниченно, а у меня их слишком много”.

История с географией. “Я боялся лая собак и не знал почему” – танцовщик и хореограф Азарий Плисецкий, брат Майи Плисецкой, рассказывает, как восьмимесячным ребенком попал с матерью в лагерь жен изменников родины, как много лет спустя впервые увидел сестру и брата, как узнал, что отец был расстрелян. Или вот замечательная подборка материалов о Калининградской области – тексты, фото, видео (обязательно посмотрите монолог знатока региона Ивана Чечота).

Элементы и яйца. Отрывок из монографии историка Петра Дружинина, посвященный истории издания Периодического закона Менделеева (изд-во НЛО) и фрагмент книги орнитолога Тима Беркхеда “Самая совершенная вещь на свете: Внутри и снаружи птичьего яйца” (изд-во “КоЛибри”), в котором объясняется, почему яйца бывают разных цветов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок