Глобус в алмазах

Доброе утро!
Российский сенатор Елена Мизулина осталась недовольна реакцией прессы на свои упражнения в диалектике свободы и запрета и поручила юристам изучить цитаты из своих высказываний на предмет их законности (цитат, не высказываний). Поэтому цитировать главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который тоже пустился философствовать, мы не будем – читайте полностью, узнаете, каков он, мир по Бастрыкину. В реальном мире события такие:
- В России вынесли первый штраф по закону об оскорблении властей – за фразу “Путин – сказочный *******” в ВК.
- Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в соседние страны из-за низкого качества российской нефти.
- Петр Порошенко намерен участвовать в выборах в Верховную Раду Украины.
- Партия Назарбаева “Нур-Отан” выдвинула в президенты Казахстана Токаева.
Высокие гости
Сегодня во Владивосток прибудет бронепоезд с северокорейским вождем Ким Чен Ыном. В связи с этим отменили электрички. Похоже, что лимузин он привезет с собой на поезде, на вокзале уже уложили асфальт под лимузин. Как Владивосток встречает Кима, рассказано тут. Историю отношений между СССР (и потом Россией) и КНДР в фотографиях смотрите тут.
Путин, для которого встреча с Ким Чен Ыном на острове Русский в четверг станет первой, сегодняшний день проведет на другом конце необъятной родины, в Петербурге. Накануне он эффективно разрешил градостроительный спор, который сам же и начал семь лет назад (здесь гениальное видео о том, какие метаморфозы пережил за эти годы самый масштабный пустырь в центре СПб), позанимался судостроением и подписал глобус в Русском географическом обществе (о загадочном прекращении одного из проектов РГО, ежегодного арктического лагеря "Барнео", читайте тут).
В отличие от Путина, американский президент уже встречался с Ким Чен Ыном, причем дважды – теперь он готовится ко второй встрече с британской королевой. Елизавета II примет Трампа с женой в начале июня в рамках его официального визита в Соединенное Королевство.
Россия: обыски, суды, пожары и алмазы
- Суд в Новгородской области назначил, видимо, первый штраф в 30 тысяч рублей за “оскорбление властей в неприличной форме” за фразу “Путин – сказочный *******”, размещенную в ВК.
- Суд в Петербурге отклонил иск сторонников Навального к ВК (соцсеть выдала их личные данные центру “Э”).
- По делу отца и сына Арашуковых задержаны бывший замглавы Следственного комитета по Карачаево-Черкесии и начальник местного центра “Э”. Проведены обыски по 30 адресам. Имущество и деньги Арашуковых арестованы по решению суда.
- В Сибири в Приморье прошли новые обыски у Свидетелей Иеговы. Пять человек задержаны. Как в Новороссийске давят на баптистов, рассказано тут.
- Фотографии забайкальских сел после степных пожаров смотрите здесь. Там же объясняется, почему они возникают со столь удручающей регулярностью.
- Зато компания Lobaye Invest из "империи Пригожина" получила контракт на добычу алмазов в Центральноафриканской республике.
Украина после выборов
ЦИК Украины закончила подсчет голосов на выборах президента. Владимир Зеленский победил с рекордным результатом 73,22%. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей. Явка составила 62,8%.
После избрания Владимира Зеленского в отставку подал глава уже третьего украинского региона – со своего поста ушел глава Закарпатья Геннадий Москаль.
Петр Порошенко объявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду в конце октября. Команда будет формироваться в ходе праймериз.
Судьи, признавшие неправомерной национализацию ПриватБанка, принадлежавшего олигарху Коломойскому, завили о давлении со стороны Порошенко и других украинских чиновников. Они требуют начать разбирательство.
Вокруг России
- Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в соседние страны из-за низкого качества поступающего из России сырья. Здесь объясняется, что это значит для России и Украины.
- Партия Назарбаева “Нур-Отан” выдвинула в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который и так президент. Выборы назначены на 9 июня, все идет по плану Назарбаева.
- Конституционный суд Латвии признал законным перевод государственных школ на латышский язык. Это окончательное решение, оспаривать его больше негде.
Кровавое
На Шри-Ланке прошли первые похороны жертв пасхальных терактов. Жертвами серии взрывов, направленных против местных христиан и туристов, стал, по последним данным, 321 человек, еще около 500 ранены. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ, однако никаких доказательств не привела. Местные власти обвиняют в случившемся малоизвестную радикальную исламистскую группировку "Таухид Джамаат". Президент Шри-Ланки обещал уволить глав всех спецслужб и полиции, не отреагировавших на сообщения иностранных спецслужб о готовящихся нападениях. Власти Индии предупреждают об угрозе новых терактов.
“Новая ИРА” извинилась за убийство журналистки в Лондондерри на прошлой неделе. Соответствующее заявление поступило в редакцию The Irish News.
Шесть ссылок
- Из жизни медиевистов. “Отец прятался в чулане у приятеля по профсоюзу, а мы с мамой по поддельным документам стали беженцами из Трансильвании” – венгерский историк Янош Бак, которому на днях исполняется 90 лет, рассказывает о своей жизни в науке и в XX веке. И вот монолог историка древнерусского искусства (по западным меркам это тоже Средние века) Энгелины Смирновой: “От окулиста я узнала, что количество минусовых диоптрий, при котором разрешен выезд за границу, ограниченно, а у меня их слишком много”.
- История с географией. “Я боялся лая собак и не знал почему” – танцовщик и хореограф Азарий Плисецкий, брат Майи Плисецкой, рассказывает, как восьмимесячным ребенком попал с матерью в лагерь жен изменников родины, как много лет спустя впервые увидел сестру и брата, как узнал, что отец был расстрелян. Или вот замечательная подборка материалов о Калининградской области – тексты, фото, видео (обязательно посмотрите монолог знатока региона Ивана Чечота).
- Элементы и яйца. Отрывок из монографии историка Петра Дружинина, посвященный истории издания Периодического закона Менделеева (изд-во НЛО) и фрагмент книги орнитолога Тима Беркхеда “Самая совершенная вещь на свете: Внутри и снаружи птичьего яйца” (изд-во “КоЛибри”), в котором объясняется, почему яйца бывают разных цветов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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