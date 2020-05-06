Доброе утро!

Президент Беларуси предложил показать россиянам по телевизору минский Парад Победы, раз уж в России свой парад отменили, но россиянам покажут старый хоккейный матч между Россией и Германией, а потом обращение Путина. Не пытайтесь понять, при чем здесь хоккей, почитайте лучше новости:

В России три дня подряд выявляется больше 10 тысяч новых случаев Covid-19. Общее число умерших превысило полторы тысячи.

Московские власти требуют от сидящих в карантине по предписанию присылать селфи по нескольку раз в день.

Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

В Нью-Йорке в связи с эпидемией метро перестанет работать по ночам.

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Россия: селфи и перчаточный режим

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 102 – этот показатель превышает 10 тысяч три дня подряд. Всего в стране свыше 155 тысяч заболевших, общее число умерших составляло на утро 1451, но за день в Москве скончались еще 50 человек. Среди жертв эпидемии – генеральный конструктор РКК “Энергия” академик Евгений Микрин, ему было 65 лет.

Особенности карантинов

Глава Чечни хочет наказывать общественными работами тех, кто снимает на видео задержания нарушителей карантина.

Власти Москвы требуют от граждан, находящихся в карантине по предписанию, устанавливать на смартфоны приложение “Социальный мониторинг”, которое транслирует куда надо геолокацию. В качестве доказательства, что телефон и его хозяин находятся в одном месте, человек должен несколько раз в день отправлять селфи. За неотправку приходит штраф в четыре тысячи рублей (но нередко штраф приходит и просто так).

В Псковской области к обязательному ношению масок на улице хотят добавить перчаточный режим при пользовании общественным транспортом. В ближайшее время людям объяснят, как правильно носить перчатки. В Подмосковье тоже об этом думают.

Число жалоб на домашнее насилие во время самоизоляции в России выросло в 2,5 раза.

Особенности похорон. В разных регионах жертв эпидемии требуют хоронить по-разному, и часто требования к упаковке тел избыточны – гораздо опаснее живым собираться на похоронах. Впрочем, теперь можно приходить на похороны в WhatsApp.

Медицина

Петербургский роддом, в котором недавно побывал губернатор Беглов со щитком поверх респиратора, закрыли для приема новых пациентов – там обнаружен коронавирус. Роддома нередко перепрофилируют для приема пациентов с Covid-19 – вот впечатления пациента, который лежит в одном таком учреждении.

В Омске уволился главврач больницы, не сумевший организовать тестирование сотрудников без создания громадной очереди.

Российские журналисты предлагают врачам анонимно жаловаться на нехватку средств индивидуальной защиты – чтобы получить их от волонтеров, но избежать при этом конфликта с начальством. (Впрочем, проблему с защитой врачей нельзя назвать чисто российской – в Украине каждый пятый заболевший Covid-19 является медработником).

Экономика. Сегодня Путин будет обсуждать с правительством порядок выхода из самоизоляции, а то бизнесу уже невмоготу. Вот здесь бывший министр экономики России Андрей Нечаев объясняет, почему думать о бизнесе надо было раньше и прогнозирует очень долгое восстановление после кризиса. Минприроды РФ предлагает упростить добычу россыпного золота на фоне эпидемии – тут объясняется, какие последствия это будет иметь для природы. Нефть, впрочем, начала дорожать.

Мировые коронавирусные хроники

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 3 млн 700 тысяч, за последние сутки умерли почти шесть тысяч человек. Великобритания обогнала Италию по числу умерших (29 427 человек), заняв первое место в Европе.

Больше смертей только в США, свыше 72 тысяч. В Нью-Йорке метро будет закрываться на ночь для дезинфекции – раньше оно работало круглосуточно. Президент Трамп обещает опубликовать доклад о происхождении коронавируса (вот здесь собраны все высказанные в этой связи претензии к Китаю и показана их политическая составляющая).

В Таджикистане после визита представителей ВОЗ сняли главу Минздрава (теперь эпидемия там официально ширится, но 14 офицеров местного КГБ все равно госпитализированы с диагнозом пневмония). Туркменистан отозвал свое приглашение экспертам ВОЗ.

Карантины надоели всем: в Гааге полиция задержала 50 участников антикарантинной акции за нарушение дистанцирования, сегодня акция оппозиции “Карантин убивает” пройдет в Киеве (хотя там уже разработаны четкие правила о том, что можно будет делать после 11 мая). Многим кажется, что лучше всех живется шведам, потому что у них нет карантина – на самом деле это не так, вот тут подробно рассказано, как там все устроено: люди сидят по домам, в транспорте пусто, экономика все равно рухнет.

Слегка разбавленная “русофобия”

Российское посольство в Вашингтоне назвало серию материалов газеты The New York Times, удостоенных накануне Пулитцеровской премии, "прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений", которые можно изучать "в качестве пособия по созданию ложных фактов".

Facebook удалил еще сотню учетных записей, связанных с Россией.

Германия выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина (по данным источников, офицера ГРУ) – его подозревают в попытке взломать сеть Бундестага в 2015 году.

Глава шестого района Праги, где в начале апреля демонтировали памятник маршалу Коневу, обратился с открытым письмом в Еврокомиссию с призывом осудить действия России, вмешательства в дела района, переписывание истории и пр. МИД Чехии направил России ноту с призывом к налаживанию отношений.

Зато Ким Чен Ын удостоился юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" – за “заботу о сохранности мемориалов советских воинов”.

Шесть ссылок

Новый культурный канон. Разговор с историком литературы Маргаритой Вайсман о русском реализме, истории идей, профессиональном соавторстве мужчин и женщин в XIX веке, литературных репутациях и славе. Или беседа с пионером русского индастриала и оформителем первых номеров “Лимонки” Александром Лебедевым-Фронтовым о том, каково было записывать нойз 35 лет назад и откуда вообще берутся нечеловеческие звуки.

Разговор с историком литературы Маргаритой Вайсман о русском реализме, истории идей, профессиональном соавторстве мужчин и женщин в XIX веке, литературных репутациях и славе. Или беседа с пионером русского индастриала и оформителем первых номеров “Лимонки” Александром Лебедевым-Фронтовым о том, каково было записывать нойз 35 лет назад и откуда вообще берутся нечеловеческие звуки. Советские ученые. Социолог Георгий Дерлугьян рассказывает о Юрии (Мусе) Шанибове (1936–2020), который за свою жизнь успел побывать шестидесятником-идеалистом, прокурором, преподавателем научного коммунизма, вождем народных масс, президентом Конфедерации горских народов Кавказа и последователем Бурдье. Или рассуждения о вкладе Андрея Зализняка (1935–2017) в науку и природе его гениальности – к 85-летию лингвиста.

Социолог Георгий Дерлугьян рассказывает о Юрии (Мусе) Шанибове (1936–2020), который за свою жизнь успел побывать шестидесятником-идеалистом, прокурором, преподавателем научного коммунизма, вождем народных масс, президентом Конфедерации горских народов Кавказа и последователем Бурдье. Или рассуждения о вкладе Андрея Зализняка (1935–2017) в науку и природе его гениальности – к 85-летию лингвиста. История жертв. Рассказ о нацистском концлагере Маутхаузен – к 75-летию его освобождения. Или рассказ о Варваре Брусиловой (1899–1937), невестке генерала Брусилова, и ее мытарствах в ГУЛАГе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок