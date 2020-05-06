Доброе утро!
Президент Беларуси предложил показать россиянам по телевизору минский Парад Победы, раз уж в России свой парад отменили, но россиянам покажут старый хоккейный матч между Россией и Германией, а потом обращение Путина. Не пытайтесь понять, при чем здесь хоккей, почитайте лучше новости:
- В России три дня подряд выявляется больше 10 тысяч новых случаев Covid-19. Общее число умерших превысило полторы тысячи.
- Московские власти требуют от сидящих в карантине по предписанию присылать селфи по нескольку раз в день.
- Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".
- В Нью-Йорке в связи с эпидемией метро перестанет работать по ночам.
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Россия: селфи и перчаточный режим
По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 102 – этот показатель превышает 10 тысяч три дня подряд. Всего в стране свыше 155 тысяч заболевших, общее число умерших составляло на утро 1451, но за день в Москве скончались еще 50 человек. Среди жертв эпидемии – генеральный конструктор РКК “Энергия” академик Евгений Микрин, ему было 65 лет.
Особенности карантинов
- Глава Чечни хочет наказывать общественными работами тех, кто снимает на видео задержания нарушителей карантина.
- Власти Москвы требуют от граждан, находящихся в карантине по предписанию, устанавливать на смартфоны приложение “Социальный мониторинг”, которое транслирует куда надо геолокацию. В качестве доказательства, что телефон и его хозяин находятся в одном месте, человек должен несколько раз в день отправлять селфи. За неотправку приходит штраф в четыре тысячи рублей (но нередко штраф приходит и просто так).
- В Псковской области к обязательному ношению масок на улице хотят добавить перчаточный режим при пользовании общественным транспортом. В ближайшее время людям объяснят, как правильно носить перчатки. В Подмосковье тоже об этом думают.
- Число жалоб на домашнее насилие во время самоизоляции в России выросло в 2,5 раза.
Особенности похорон. В разных регионах жертв эпидемии требуют хоронить по-разному, и часто требования к упаковке тел избыточны – гораздо опаснее живым собираться на похоронах. Впрочем, теперь можно приходить на похороны в WhatsApp.
Медицина
- Петербургский роддом, в котором недавно побывал губернатор Беглов со щитком поверх респиратора, закрыли для приема новых пациентов – там обнаружен коронавирус. Роддома нередко перепрофилируют для приема пациентов с Covid-19 – вот впечатления пациента, который лежит в одном таком учреждении.
- В Омске уволился главврач больницы, не сумевший организовать тестирование сотрудников без создания громадной очереди.
- Российские журналисты предлагают врачам анонимно жаловаться на нехватку средств индивидуальной защиты – чтобы получить их от волонтеров, но избежать при этом конфликта с начальством. (Впрочем, проблему с защитой врачей нельзя назвать чисто российской – в Украине каждый пятый заболевший Covid-19 является медработником).
Экономика. Сегодня Путин будет обсуждать с правительством порядок выхода из самоизоляции, а то бизнесу уже невмоготу. Вот здесь бывший министр экономики России Андрей Нечаев объясняет, почему думать о бизнесе надо было раньше и прогнозирует очень долгое восстановление после кризиса. Минприроды РФ предлагает упростить добычу россыпного золота на фоне эпидемии – тут объясняется, какие последствия это будет иметь для природы. Нефть, впрочем, начала дорожать.
Мировые коронавирусные хроники
Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 3 млн 700 тысяч, за последние сутки умерли почти шесть тысяч человек. Великобритания обогнала Италию по числу умерших (29 427 человек), заняв первое место в Европе.
Больше смертей только в США, свыше 72 тысяч. В Нью-Йорке метро будет закрываться на ночь для дезинфекции – раньше оно работало круглосуточно. Президент Трамп обещает опубликовать доклад о происхождении коронавируса (вот здесь собраны все высказанные в этой связи претензии к Китаю и показана их политическая составляющая).
В Таджикистане после визита представителей ВОЗ сняли главу Минздрава (теперь эпидемия там официально ширится, но 14 офицеров местного КГБ все равно госпитализированы с диагнозом пневмония). Туркменистан отозвал свое приглашение экспертам ВОЗ.
Карантины надоели всем: в Гааге полиция задержала 50 участников антикарантинной акции за нарушение дистанцирования, сегодня акция оппозиции “Карантин убивает” пройдет в Киеве (хотя там уже разработаны четкие правила о том, что можно будет делать после 11 мая). Многим кажется, что лучше всех живется шведам, потому что у них нет карантина – на самом деле это не так, вот тут подробно рассказано, как там все устроено: люди сидят по домам, в транспорте пусто, экономика все равно рухнет.
Слегка разбавленная “русофобия”
- Российское посольство в Вашингтоне назвало серию материалов газеты The New York Times, удостоенных накануне Пулитцеровской премии, "прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений", которые можно изучать "в качестве пособия по созданию ложных фактов".
- Facebook удалил еще сотню учетных записей, связанных с Россией.
- Германия выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина (по данным источников, офицера ГРУ) – его подозревают в попытке взломать сеть Бундестага в 2015 году.
- Глава шестого района Праги, где в начале апреля демонтировали памятник маршалу Коневу, обратился с открытым письмом в Еврокомиссию с призывом осудить действия России, вмешательства в дела района, переписывание истории и пр. МИД Чехии направил России ноту с призывом к налаживанию отношений.
- Зато Ким Чен Ын удостоился юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" – за “заботу о сохранности мемориалов советских воинов”.
Шесть ссылок
- Новый культурный канон. Разговор с историком литературы Маргаритой Вайсман о русском реализме, истории идей, профессиональном соавторстве мужчин и женщин в XIX веке, литературных репутациях и славе. Или беседа с пионером русского индастриала и оформителем первых номеров “Лимонки” Александром Лебедевым-Фронтовым о том, каково было записывать нойз 35 лет назад и откуда вообще берутся нечеловеческие звуки.
- Советские ученые. Социолог Георгий Дерлугьян рассказывает о Юрии (Мусе) Шанибове (1936–2020), который за свою жизнь успел побывать шестидесятником-идеалистом, прокурором, преподавателем научного коммунизма, вождем народных масс, президентом Конфедерации горских народов Кавказа и последователем Бурдье. Или рассуждения о вкладе Андрея Зализняка (1935–2017) в науку и природе его гениальности – к 85-летию лингвиста.
- История жертв. Рассказ о нацистском концлагере Маутхаузен – к 75-летию его освобождения. Или рассказ о Варваре Брусиловой (1899–1937), невестке генерала Брусилова, и ее мытарствах в ГУЛАГе.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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