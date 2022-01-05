Доброе утро!

В ЮАР пожарные три дня тушили пожар в зданиях парламента (они находятся в Кейптауне и были построены в конце XIX века) – есть подозрение, что это был поджог. В новостях из северного полушария тоже не без огня:

Крупные города Казахстана охвачены протестами. В Алматы сгорели несколько полицейских автомобилей. Президент дважды обращался к народу.

YouTube потребовал от ЛГБТ-блогера, живущего в США, удалить видео по требованию Роскомнадзора.

В Беларуси задержали друзей жителя Речицы, умершего в милиции в новогоднюю ночь.

В США за сутки выявлено больше миллиона новых случаев COVID-19.

Протесты в Казахстане

Во вторник протесты охватили почти все крупные города Казахстана, включая столицу Нур-Султан и крупнейший город Алматы. Несмотря на то, что утром правительственная комиссия удовлетворила требования протестующих, пообещав вернуть прежние цены на сжиженный газ, протесты продолжились и приобрели политическую окраску. В Нур-Султане многотысячная толпа прошла колонной по городу, скандируя "Старик, уходи!". Во всех городах полиция задерживает известных активистов, но далеко не везде такие активисты есть – протест не имеет лидеров.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев дважды обращался к народу: сначала просил не “поддаваться на провокации” (то есть не политизировать протест), а потом сказал, что власть все равно не падет, то есть протестовать бесполезно.

Вечером во вторник начались столкновения между демонстрантами и полицией, в Алматы протестующие поджигали полицейские машины, из которых в них кидали свето-шумовые гранаты и распространяли слезоточивый газ. В травмпунктах Алматы – сотни пострадавших. Интернет-мессенджеры по всей стране перестали работать, некоторые новостные сайты блокируются. В Мангистауской области и городе Алматы до 19 января введено чрезвычайное положение и комендантский час.

Россия на каникулах

YouTube потребовал от блогера Феликса Глюкмана, живущего в США, удалить видео 2019 года "Как я понял, что я гей". Видеохостинг сослался на письмо от Роскомнадзора и пригрозил блокировкой контента в случае неудаления.

В Кемерове освободили из СИЗО местного правозащитника Дмитрия Камынина, сидевшего там по уголовному делу о хранении наркотиков, но на выходе задержали снова – уже по уголовному делу о вымогательстве. Родные Камынина называют оба дела сфальсифицированными. “Его просто хотят посадить”, – сказала журналистам его мать.

Подробный рассказ о пытках в омской ИК-7 читайте здесь.

Вокруг света

В белорусском городе Речице в день похорон 27-летнего Дмитрия Усхопова, умершего в милиции в новогоднюю ночь, задержали четверых его друзей. Белорусский Следственный комитет позже заявил, что у двух задержанных знакомых Усхопова нашли килограмм марихуаны. О самом Усхопове правоохранительные органы говорят, что он был страшно пьян (4,3 промилле) и что при нем был пакетик с марихуаной. Теперь погибшего пытаются обвинить в распространении наркотиков.

В Чехии бывшего военного Мартина Сукупа приговорили к 21 году тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов. Приговор был вынесен заочно – Сукуп так и остался в неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

Суд в Канаде обязал Иран выплатить 107 млн долларов семьям погибших пассажиров украинского “Боинга”, сбитого стражами Исламской революции в январе 2020 года после вылета из Тегерана. Около половины пассажиров самолета были канадцами.

В США суд присяжных признал виновной в обмане инвесторов основательницу компании Theranos Элизабет Холмс. Ей грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов. Компания разрабатывала простой прибор для анализа крови и – не сумев его придумать – продолжала собирать инвестиции, подделывая отчеты об испытаниях.

Хроники пандемии

Российский оперативный штаб зафиксировал минимальный за полгода прирост новых случаев COVID-19 – до 15 903 за сутки (официальная суточная смертность при этом не падает – 834 человек за день).

В США зарегистрирован рекордный суточный прирост – более миллиона новых случаев за сутки; загруженность больниц приближается к худшим показателям прошлого года, массовость заражений приводит к тому, что работать просто некому. Во Франции нашли новый штамм коронавируса с большим числом мутаций, но данных о его заразности и зловредности пока нет.

Китай за месяц до начала зимней Олимпиады полностью запечатал “олимпийский пузырь” и закрыл на карантин еще один город-миллионник. В столице Индии на предстоящих выходных объявлен полный локдаун.

Вот большое интервью с биологом Ириной Якутенко, в котором она подводит итоги двух лет пандемии и объясняет, когда она закончится (спойлер: никогда).

Шесть ссылок

Полузабытое. Рассказ об исторических романах врача Григория Альтшуллера (большую часть жизни он прожил в эмиграции, романы об эпохе Петра I выходили в США). Или эссе Евгения Берковича о попытке Томаса Манна оправдать Первую мировую войну.

Рассказ об исторических романах врача Григория Альтшуллера (большую часть жизни он прожил в эмиграции, романы об эпохе Петра I выходили в США). Или эссе Евгения Берковича о попытке Томаса Манна оправдать Первую мировую войну. Советско-российское. Отрывок из книги антрополога Вадима Михайлина “Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции” (изд-во “НЛО”) – об источниках зооморфных сюжетов советских анекдотов. Или интервью Бориса Дубина 2002 года – из книги “Смысловая вертикаль жизни. Книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х” (изд-во Ивана Лимбаха).

Отрывок из книги антрополога Вадима Михайлина “Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции” (изд-во “НЛО”) – об источниках зооморфных сюжетов советских анекдотов. Или интервью Бориса Дубина 2002 года – из книги “Смысловая вертикаль жизни. Книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х” (изд-во Ивана Лимбаха). Коронавирусное. Подробный ответ на вопрос, действительно ли патогены (в том числе нынешний коронавирус) со временем становятся добрее к людям. Или расследование “Холода” о том, почему в России продолжают лечить COVID-19 плазмой крови, хотя ВОЗ выступает против.

Искренне Ваши,

Семь Сорок