Схватка бессмертных полков

Добрый день!

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила, что космическая капсула Crew Dragon, которая в июле должна была доставить людей на Международную космическую станцию, полностью разрушена в ходе испытаний. В компании это назвали "аномалией". На Земле так:

Судебное заседание Международного морского трибунала в Гааге по делу захваченных Россией украинских моряков состоится 10 мая. Россия не будет в нем участвовать.

На местных выборах в Великобритании две крупнейшие партии потеряли значительное число мандатов.

Госсекретарь США допустил применение силы в Венесуэле.

В Индии в связи с ураганом Фани эвакуированы больше миллиона человек.

В странах, у которых общего – только граница

На рэп-фестивале в Лужниках 30 человек пострадали в стычках с Росгвардией. “Было ощущение, что это не праздничный концерт, а оппозиционный митинг”, – рассказывала одна из посетительниц.

В Севастополе из офиса “Бессмертного полка” пропали 500 портретов. В их краже обвинили конкурирующую организацию – другой “Бессмертный полк”. Идет подготовка к Дню Победы.

Слушания в Международном трибунале по морскому праву по делу о захвате 24 украинских моряков в Черном море пройдут 10 мая. Россия не будет принимать в них участия, но это не делегитимизирует процесс.

Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву, ссылаясь на то, что он находится в санкционных списках США. В США Лепс попал под санкции в 2013 году по подозрению в связях с преступной группировкой “Братский круг”. Лепсу также закрыт въезд в Израиль и Украину.

Береги природу, мать твою

Мэр столицы Ингушетии Магаса запретил размещать в городе передвижные цирки, потому что “цирк – это самая жестокая форма эксплуатации животных”.

Парламент Кыргызстана запретил добычу урана и разработку урановых месторождений на территории республики, "чтобы избежать экологической катастрофы".

Власти Амстердама к 2030 году запретят все машины на бензине и дизеле.

В Индии с побережья Бенгальского залива, на который обрушился сильнейший циклон “Фани”, эвакуированы больше миллиона человек. Аэропорт Колкаты закрыт. Считается, что разрушительные ураганы учащаются из-за изменения климата.

И снова брекзит

На местных выборах в Великобритании две крупнейшие партии потеряли значительное число мандатов, но достигли равных результатов – по 28%. На третьем месте – Либерально-демократическая партия, набравшая 19%, “зеленые” показали свой лучший в истории результат.

Провал консерваторов и лейбористов связывают с недовольством ситуацией, сложившейся вокруг брекзита. Премьер Тереза Мэй, естественно, истолковала результаты в том смысле, что народ хочет, чтобы она поскорее обеспечила брекзит. Тем не менее, рост поддержки либдемов, последовательно выступающих против брекзита, свидетельствует об обратном.

Возможно, поражение тори лучше всего объясняет поведение видного консерватора Бориса Джонсона: он написал в твиттере, что проголосовал на местных выборах и призывает всех сделать то же самое. Проблема в том, что в Лондоне, где он живет, местных выборов 2 мая не было.

Венесуэла в тупике

Госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность применения военной силы в Венесуэле в случае, если развитие событий в этой стране не оставит иного выхода. По данным CNN, Белый дом ищет возможности для финансовой поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Подробнее о происходящем в Венесуэле читайте тут.

Ситуацию в Венесуэле обсудили в часовом телефонном разговоре Трамп и Путин.

Сексуальные домогательства

Парламент Грузии принял пакет поправок в Кодекс административных правонарушений и Трудовой кодекс, которые вводят штрафы свыше 100 долларов за сексуальные домогательства.

В США специальных законов и даже доказательств вины не требуется: крупнейшие американские издательства отказались не просто публиковать, но даже читать новую книгу мемуаров Вуди Аллена. Ранее Amazon Studios отказались показывать его фильм “Дождливый день в Нью-Йорке” и расторгли договор с Алленом на производство и показ еще четырех фильмов. Все из-за обвинений в сексуальном насилии, которые выдвинула против режиссера его приемная дочь Мэлоун Фэрроу.

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Искренне Ваши,

Семь Сорок