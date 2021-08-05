По бумажке от Минюста

Доброе утро!

Московская адвокатская палата не стала лишать адвокатского статуса депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Минюст обосновал свое требование тем, что Ступин “опорочил честь и достоинство адвоката”, приняв участие в акции в поддержку Навального. Но это единственная светлая новость:

В России заблокированы сайты связанных с Ходорковским “Открытых медиа” и “МБХ медиа”.

Бывшую главу штаба Навального в Мурманске сняли с выборов в горсовет; яблочника Льва Шлосберга восстановили на выборах в псковское облсобрание.

В Минске в суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком не пустили даже близких родственников.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 200 миллионов человек.

[Роскомнадзор]

В России заблокированы сайты “Открытых медиа”, “МБХ медиа” и “Правозащиты Открытки”. Все они связаны с Михаилом Ходорковским. Блокировка обоснована решением Генпрокуратуры, которая, в свою очередь, ссылается на статью закона о “призывах к массовым беспорядкам и экстремизме”. Ранее четверо журналистов “Открытых медиа” получили статус “СМИ – иностранных агентов”, был заблокирован сайт проекта “Досье”, тоже связанного с Ходорковским, а несколько организаций Ходорковского признаны “нежелательными”.

А чтобы никто не подумал, что блокировки – это просто борьба с независимой прессой, Роскомнадзор заблокировал до кучи и сайт Deviant Art с забавными картинками (“опасный в первую очередь для детей контент”).

Навстречу выборам

Экс-главу штаба Навального в Мурманске Виолетту Грудину сняли с выборов в горсовет Мурманска – “по бумажке Минюста об экстремизме”, как она выразилась. Теперь ее будут давить уголовными делами: по подсчетам РБК, больше половины бывших руководителей штабов Навального уехали из России или находятся под следствием.

При этом лидера псковского “Яблока” Льва Шлосберга по неведомым причинам восстановили на выборах в псковское областное собрание (здесь вся история со снятием и восстановлением), а самого известного в Петербурге яблочника Бориса Вишневского не зарегистрировали кандидатом на выборах в ЗакС, сославшись на неправильно оформленные партийные документы (вменять ему связь с Навальным, видимо, не решились, потому что старый интеллигент Вишневский сильно недолюбливает Навального за открытое стремление к власти).

В Бердске Новосибирской области отказались регистрировать еще двоих кандидатов в горсовет – тоже по письму Минюста о их связи с Навальным, которая выразилась в “информационном сопровождении несанкционированных протестных акций”. Ранее с выборов сняли пятерых кандидатов, тоже в связи с Навальным.

ОБСЕ решила не направлять своих наблюдателей на думские выборы, поскольку Россия ограничила состав делегации 50 участниками, сославшись на коронавирус, а посылать столь малую группу наблюдателей, как считают в ОБСЕ, смысла нет, потому что они не соберут достаточно материала для объективной оценки.

Прочее российское

Первый апелляционный суд в Москве, как и ожидалось, счел законным признание структур Навального “экстремистскими организациями”.

В суде по московскому “санитарному делу” прокурор запросил год условно для брата Алексея Навального Олега (он якобы “подстрекал” граждан нарушать санитарные ограничения).

ФСИН требует перевести в СИЗО главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву из-за опозданий домой "на 3-10 минут". Сейчас она находится под запретом определенных действий по “санитарному делу” (тоже “подстрекала”). У нее двое несовершеннолетних детей.

Замгенпрокурора России Игорь Ткачев просит кассационный суд запретить прогулки 79-летнему гидрофизику из Петербурга Валерию Митько, который находится под домашним арестом по обвинению в госизмене. Мотивация такая, что во время двухчасовых прогулок в километре от дома Митько может помешать следствию.

По данным опроса “Левада-Центра”, половина россиян одобряют установку памятника Сталину. Это вдвое больше, чем десять лет назад.

В Беларуси и вокруг нее

В Минске начался закрытый процесс над Марией Колесниковой и адвокатом Максимом Знаком. По совокупности предъявленных им обвинений их могут посадить на 12 лет. Родственников обвиняемых в зал суда не допустили, зато там присутствовали съемочные группы государственных телеканалов. Колесникова держится бодро, вот разговор с ее сестрой (которая, естественно, ничего не знает).

Жительница города Ивацевичи Брестской области приговорена к двум годам “домашней химии” за эмодзи-какашку, использованную ею в одном из чатов в качестве характеристики милиционера. Кроме того, ее обязали выплатить этому милиционеру 800 долларов компенсации. Суд проходил в закрытом режиме.

В Минске после обыска с изъятием техники задержан методолог Владимир Мацкевич (методологами или “щедровитянами” называют последователей советского философа Георгия Щедровицкого, который хотел научить советского человека действовать рационально и эффективно; в России методологи чаще всего реализуют государственные проекты в сфере образования и управления и не вступают в конфронтацию с властями).

В связи с гибелью в Киеве главы “Белорусского дома в Украине” Виталия Шишова продолжают обсуждаться две версии: длинная рука КГБ Беларуси (здесь ее пытается обосновать политолог Дмитрий Болкунец) и связь основателя этой организации Сергея Коротких с ультраправыми движениями и ФСБ России (здесь об этом рассказывает исследовательница праворадикальных движений Анна Гриценко).

Белорусская бегунья Кристина Тимановская прилетела в Польшу через Вену (в Вене она успела встретиться с госсекретарем Австрии Магнусом Бруннером). Кроме того, стало известно, что Беларусь покинул тренер гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев – вот разговор с ним о мотивах отъезда и условиях возвращения.

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco – Partnership for Human Rights проанализировала вещание белорусских государственных телеканалов и пришла к выводу, что две трети рекламы, которую они крутят, приходится на западные компании: Procter & Gamble, Nestlé, Henkel, Carlsberg, L'Oréal, GlaxoSmithKline и другие. Правозащитники призывают правительства западных стран запретить рекламу международных компаний в белорусских госСМИ.

Вокруг света

В Чехии столкнулись пассажирские поезда, два человека погибли, не менее 50 ранены.

По данным The Guardian, секретные документы британского правительства о миссии “Дефендера” в Черном море, на остановке в графстве Кент потерял высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Ангус Лэпсли. Несмотря на это, он остается претендентом на должность посла Великобритании в НАТО.

О том, какие еще шпионские программы, кроме Pegasus, используются для слежки за смартфонами, рассказано здесь. Одна из компаний-производителей такого софта – российская.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 22 589. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 357 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 161 715 человек (+790 за сутки). В истинность этих данных не верит никто. “Медуза”, “Медиазона” и “Холод” еще раз проверили данные своего расследования о федеральном регистре больных коронавирусом и пришли к выводу, что истинные данные не доступны даже высшим российским чиновникам. Авторы настаивают, что действительное число инфицированных за все время пандемии в России следует оценивать в 60 миллионов человек, около 40 из которых болели в легкой, средней или тяжелой форме. Общее число инфицированных в мире превысило 200 миллионов человек, 4,3 миллиона человек скончались.

ВОЗ призывает мировое сообщество ввести мораторий на ревакцинацию и отправлять лишние вакцины в бедные страны, чтобы защитить человечество в целом. Многие национальные правительства с этим не согласны.

В России на фоне пандемии стала особенно заметной проблема дефицита кадров в службе скорой помощи – вот печальный материал об этом. Перед многими переболевшими довольно остро встает проблема “постковида” – вот хороший репортаж из Центра реабилитации Госпиталя ветеранов войн в Петербурге, где помогают таким пациентам (но и там работать сейчас некому).

Шесть ссылок

Литературные столпы. Всеобъемлющий комментарий большого знатока битников Андрея Щетникова к роману Джека Керуака “В дороге”. Или пародия Александра Кондратова (1937 –1993, ленинградского поэта, прозаика, востоковеда, матлингвиста, дешифровщика древних письмен, йога, казака и т.д.) на роман одиозного советского литфункционера Всеволода Кочетова “Чего же ты хочешь?” (1969) – очень смешно.

Всеобъемлющий комментарий большого знатока битников Андрея Щетникова к роману Джека Керуака “В дороге”. Или пародия Александра Кондратова (1937 –1993, ленинградского поэта, прозаика, востоковеда, матлингвиста, дешифровщика древних письмен, йога, казака и т.д.) на роман одиозного советского литфункционера Всеволода Кочетова “Чего же ты хочешь?” (1969) – очень смешно. Ленинградские художники. Большое интервью классика советской книжной графики Александра Траугота – к 90-летию со дня рождения. Или воспоминания Валерия Вальрана и Юлия Рыбакова о столпе ленинградского андеграунда Бобе Кошелохове.

Большое интервью классика советской книжной графики Александра Траугота – к 90-летию со дня рождения. Или воспоминания Валерия Вальрана и Юлия Рыбакова о столпе ленинградского андеграунда Бобе Кошелохове. Поп-классика. Отрывок из книги Марка Эглинтона “So Let It Be Written. Подлинная биография Джеймса Хэтфилда – фронтмена Metallica” (изд-во ЭКСМО) – о том, как Metallica записала свой самый знаменитый альбом. Или рассказ о классике итальянской эстрады Лучо Далле.

Отрывок из книги Марка Эглинтона “So Let It Be Written. Подлинная биография Джеймса Хэтфилда – фронтмена Metallica” (изд-во ЭКСМО) – о том, как Metallica записала свой самый знаменитый альбом. Или рассказ о классике итальянской эстрады Лучо Далле. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок