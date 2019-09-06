Добрый день!

В больнице в Сингапуре умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Ему было 95 лет. Он правил страной почти 40 лет, пока не был отстранен от власти своим ближайшим соратником Эммерсоном Мнангагвой по прозвищу Крокодил. Последний пишет в твиттере, что очень опечален. Об успехах правления Мугабе и его тесной дружбе с Россией читайте здесь, а новости вот:

В воскресенье в разных регионах России пройдут местные и региональные выборы, причем слово “выборы” впору писать в кавычках – столько вокруг них скандалов.

Российская пресса назвала имена погибших в Сирии военнослужащих – Минобороны продолжает настаивать, что они живы (хотя родственники готовятся к похоронам).

Президент Украины подписал указ о помиловании 12 лиц, подлежащих обмену, говорит адвокат некоторых из них. Обмен может состояться сегодня.

Число жертв урагана “Дориан” на Багамах может оказаться “ошеломляющим”, предупредили местные власти.

Единый день голосования

В воскресенье в разных регионах России пройдут местные и региональные выборы – вот здесь рассказано, за результатами в каких регионах интереснее всего наблюдать. После неожиданностей в весенний день единого голосования работа на над должными результатами интенсифицировалась: местные власти стремятся повысить явку путем принуждения к голосованию бюджетников и обучают членов участковых избирательных комиссий методам незаметных фальсификаций. Отдельный канал для фальсификаций в Москве – интернет-голосование: методов проверки подлинности его результатов просто нет, утверждает “Медуза”. Задействована даже церковь: митрополит Забайкалья пригрозил “ответом перед богом” тем, кто не придет на выборы главы региона.

Вокруг кандидатов продолжают происходить разные чудеса:

В Челябинске суд не стал снимать с выборов кандидата-единоросса, представившего в избирательную комиссию фальшивый диплом о высшем образовании (само наличие такого диплома – уголовное преступление).

Петербургского кандидата в муниципальные депутаты арестовали на пять суток за мелкое хулиганство (он выругался матом).

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией и Алексею Навальному. Боровик указал, что в проекте "Умное голосование" он указан как выдвиженец от мэрии, а это, по его утверждению, не так.

В Петербурге активистов “Весны” задержали за баннер “Откуда квартира, едрос Беглов?” – видимо, теперь им тоже придется опровергать свой плакат, потому что назначенный Путиным врио Беглов идет на губернаторские выборы как самовыдвиженец.

С главой ЦИК Эллой Памфиловой тоже приключилась неприятность: в ночь на пятницу к ней в дом вломился некто в маске и с электрошокером, но она отбилась от него стулом. Дело передано в Следственный комитет.

Вокруг московских выборов

Нежелание московских властей видеть в Мосгордуме нескольких независимых депутатов обернулось большой бедой для простых людей и большими хлопотами для власти.

В пятницу новых приговоров по “московскому делу” не выносили, но выходные – самое время изучить краткий справочник по уголовным делам, возникшим после акций протеста, а также ненадолго поставить себя на место преследуемых: вот интервью с матерью Кирилла Жукова, приговоренного к трем годам колонии за то, что он дотронулся до забрала росгвардейца. Здесь – отдельный комментарий на приговор Константину Котову, второму в истории России осужденному по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга.

В новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что курирующая выборы вице‑мэр Наталья Сергунина передала своей семье компанию мэрии Москвы, работу которой курировала. Компания занималась застройкой Ходынского поля – в итоге ничего не построено, а деньги ушли в офшоры.

Власти, со своей стороны, ведут обширную “профилактическую работу”:

Мэрия Москвы потратит 260 млн рублей на систему видеонаблюдения за протестами, которая позволит потом распознавать лица участников.

В одну из московских школ пришла полицейская и со словами “вам капут” пригрозила детям уголовными делами за участие в митингах.

Помилование, заочный арест и новые обвинения – все в связи с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. Они доставлены в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене заключенными между Киевом и Москвой. Об этом сообщил в фейсбуке украинский адвокат Валентин Рыбин. Обмен, по слухам, может состояться сегодня.

Основатель автодилера “Рольф” и бывший депутат Госдумы Сергей Петров заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он гражданин Австрии и считает свое преследование политически мотивированным – проблемы у него начались, когда он попытался организовать финансирование деятельности Навального с участием российского бизнеса.

Генпрокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему гендиректору "Рустави–2". После того, как телеканале прозвучала матерная филиппика в адрес Путина, глава российского МИД и сам президент РФ, по слухам, потребовали от грузинских властей закрыть телеканал.

Условно погибшие

РБК и Ведомости назвали имена и опубликовали фотографии трех погибших в Сирии российских военных, а издание “Блокнот Волгодонск” со ссылкой на родственников одного из погибших пишет, что его похоронят на местном кладбище на почетной аллее для воинов, погибших при исполнении долга. Минобороны по-прежнему не признает их гибели.

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах будет ошеломляющим, предупреждают местные власти. Сейчас погибшими считаются 30 человек, однако тысячи людей по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Борис Джонсон на краю канавы

Палата лордов британского парламента приняла без поправок закон, запрещающий выход Великобритании из ЕС без договора – ранее его приняла Палата общин, а в понедельник одобрит королева. Параллельно оппозиция в Палате общин (имеющая на самом деле большинство) договорилась (англ.) не соглашаться на проведение досрочных выборов раньше ноября текущего года, чтобы опасную дату 31 октября страна прошла с нынешним парламентом. Джонсон резко поменял риторику с “лучше сдохнуть в канаве, чем просить ЕС об отсрочке” на “я воспользуюсь своим даром убеждения, чтобы получить от ЕС новый договор”. Саммит ЕС, на котором это может произойти, намечен на 17-18 октября.

Евросоюз, впрочем, отверг (англ.) новые предложения Джонсона по решению проблемы ирландской границы.

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Семь Сорок