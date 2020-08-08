Похитители велосипедистов

Доброе утро!

Вечное возвращение того же самого: часть собранного после аварии в Норильске топлива вылилась обратно в реку. Прочие новости примерно о том же:

В Беларуси в пятницу вечером массово задерживали велосипедистов. Из страны высланы корреспонденты Настоящего Времени, самый популярный интернет-портал в стране TUT.by получил предупреждение от властей.

В Перми прокуратура просит реальные сроки по делу о “чучеле Путина”.

Ямал стал лидером в России по заболеваемости Covid-19.

Президент США подписал распоряжение о запрете TikTok и WeChat в США в течение 45 дней,​ если они не будут проданы американским кампаниям.

Белорусские гаечки закручиваются

Креативный протест. В пятницу вечером водители устроили акцию протеста на главной улице Минска – они сигналили и включали в машинах песню Цоя “Перемен!” (здесь хорошие фото и видео). Примерно через полчаса гаишники не выдержали и перекрыли проспект Независимости. Однако довольно скоро до центра доехали велосипедисты – их стали жестко задерживать объединенные силы милиции, ОМОНа и внутренних войск, кидая в автозаки вместе с велосипедами, один человек пострадал. Все эти гуляния были организованы в поддержку двух звукооператоров, включивших в четверг песню Цоя на “дне открытых дверей учреждений дополнительного образования” – в пятницу их посадили на 10 суток. Чтобы избежать стихийный акций футбольных болельщиков, матчи чемпионата Беларуси, который не прерывался даже на пике пандемии, внезапно отменили.

Журналисты. В пятницу же в Беларуси задержали трех корреспондентов телеканала “Настоящее Время” за работу без аккредитации. Их выслали из страны. Белорусский МИД в последние месяцы никому не дает аккредитацию, объясняя это тем, что комиссия, которая должна принять решение, не может собраться из-за эпидемии коронавируса. Ситуацию с препятствованием работе журналистов комментирует зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий; глава штаба арестованного Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказывает, как объединенный штаб Тринити собирается прорывать информационную блокаду в день выборов.

Наблюдение за выборами. В пятницу же власти вынесли предупреждение самому популярному в стране интернет-порталу TUT.by за публикацию сообщений, полученных от независимых наблюдателей (смотрите, как они наблюдают за выборами в бинокли через окно). Тем не менее, даже полученные таким странным способом сведения могут оказаться очень важными: например, можно проконтролировать явку (которая, по официальным данным, превысила 20% за три дня досрочного голосования). Вот очень интересный разговор с представителем движения “Честные люди” об онлайн-платформе “Голос”, которая позволит зафиксировать расхождения реальных цифр с теми, которые представит избирательная комиссия. Разговор проходил анонимно, потому что координатора “Честных людей” Илью Шапотковского уже забрали в следственный изолятор КГБ. Глава ЦИК РБ Лидия Ермошина назвала платформу “Голос” “политической аферой и преступным проектом”.

Репрессии. На 10 суток арестован глава предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня – он работал наблюдателем на участке; задержаны доверенное лицо Светланы Тихановской Андрей Смоленчук и его жена; задержанному ранее политтехнологу Виталию Шклярову предъявили обвинения в организации массовых беспорядков.

Российские наемники. Путин позвонил Лукашенко, чтобы выяснить “истинные причины” задержания “вагнеровцев” в Беларуси, Следственный комитет РФ совместно с белорусским КГБ уже разбираются. “Комсомольская правда” объяснила читателям, что доставку вагнеровцев в Минск обеспечила Служба безопасности Украины, оперируя поддельными контрактами “Роснефти”. Эту версию, по сути, подтвердил посол России в Беларуси.

Призывы. Зарубежные артисты, в том числе российские, приглашенные на сегодняшние провластные предвыборные концерты, отказались ехать в Беларусь. Будет один баянист. Евросоюз призвал власти страны избегать нарушений и освободить всех незаконно задержанных. Объединенный штаб Тринити обратился к белорусам с посланием о любви и правде.

Российская повседневность

В Перми прокуратура запросила от полутора до трех лет колонии для обвиняемых по делу о чучеле Путина. Вот последнее слово инженера Александра Шабарчина, проникновенное. Приговор вынесут 18 августа.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил введенный Сергеем Фургалом запрет для чиновников летать бизнес-классом за счет бюджета. В Хабаровске, отсидев семь суток, на свободу вышел журналист Алексей Романов – вот его впечатления об отсидке.

Разговор с Анной Павликовой, приговоренной к четырем годам условно по делу “Нового величия”, читайте здесь.

ЦИК России подвел итоги регистрации кандидатов на сентябрьские региональные выборы. Итоги как всегда: в Нижнем Новгороде кандидату от “Яблока” отказали в регистрации, специально внеся ошибки в подписные листы уже в избиркоме (а он сканы сделал перед тем, как их сдавать).

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро пятницы, в России за сутки выявлено 5241 новый случай Covid-19 (чуть меньше, чем сутками ранее), общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 877 тысяч. За сутки умерли 119 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро пятницы 14 739, за день в Москве скончались еще 14 человек.

По данным Росстата, в июне в России умерли почти 12 тысяч человек c коронавирусом (если складывать эти поступающие с запозданием месячные данные, то общая цифра жертв эпидемии будет значительно выше данных оперативного штаба). Среди регионов России лидером по заболеваемости Covid-19 стал Ямал – тут объясняется почему.

В Узбекистане из-за коронавируса вступительные экзамены для абитуриентов проведут на стадионах. В Ашхабаде, где коронавируса официально нет, бюджетников обязали сдать тест на коронавирус за свой счет.

Деньги

Изъятые. Генпрокуратура России требует изъять у бывшего министра Абызова более 32 млрд рублей. Минюст США требует конфисковать недвижимость украинского миллиардера Коломойского.

Генпрокуратура России требует изъять у бывшего министра Абызова более 32 млрд рублей. Минюст США требует конфисковать недвижимость украинского миллиардера Коломойского. Заработанные в поте лица. Доход Рамзана Кадырова за год вырос в 20 раз, Аллах дает. По данным "МБХ медиа", компании, связанные с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, получили все контракты на поставку питания в школы Москвы.

Доход Рамзана Кадырова за год вырос в 20 раз, Аллах дает. По данным "МБХ медиа", компании, связанные с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, получили все контракты на поставку питания в школы Москвы. Полученные по указу. Президент США подписал распоряжение о запрете приложений TikTok и WeChat в США в течение 45 дней,​ если они не будут проданы американским кампаниям. Ранее Трамп поставил условием одобрения такой сделки перечисление в казну “значительной суммы” от продажи TikTok, так как именно благодаря вмешательству государства такая сделка станет возможной.

Катастрофы

В Бейруте жертвами взрыва стали, по последним данным, 154 человека. Министр здравоохранения Ливана говорит, что примерно каждый пятый из пяти тысяч пострадавших нуждался в госпитализации, 120 человек находятся в критическом состоянии. Власти Ливана проверят, не был ли взрыв предумышленным.

В Индии самолет совершил жесткую посадку и развалился на части. Погибли по меньшей мере 20 человек.

Ссылки для чтения

История. Рассказ о детских домах в Васюганских болотах в междуречье Иртыша и Оби: их построили в 1930-е годы для осиротевших детей “врагов народа”, во время войны туда отправляли эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Или биография диктора Юрия Левитана – который “от советского информбюро”.

Рассказ о детских домах в Васюганских болотах в междуречье Иртыша и Оби: их построили в 1930-е годы для осиротевших детей “врагов народа”, во время войны туда отправляли эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Или биография диктора Юрия Левитана – который “от советского информбюро”. Два стихотворения. Неизвестное ранее стихотворение Бродского на случай с комментарием Анатолия Наймана (если сложно разобрать автограф, то текст приводится здесь). Или рассказ Игоря Белова об истории создания стихотворения “Красная зараза” и героической жизни его автора, солдата Армии Крайовой Юзефа Щепаньского (“Мы ждем тебя, о красная зараза, чтоб ты от черной смерти нас спасла”).

Неизвестное ранее стихотворение Бродского на случай с комментарием Анатолия Наймана (если сложно разобрать автограф, то текст приводится здесь). Или рассказ Игоря Белова об истории создания стихотворения “Красная зараза” и героической жизни его автора, солдата Армии Крайовой Юзефа Щепаньского (“Мы ждем тебя, о красная зараза, чтоб ты от черной смерти нас спасла”). Разговоры с писателями. Интервью с писателем Михаилом Елизаровым, получившим в этом году “Нацбест” за роман “Земля” (много неожиданного). Или беседа с Дмитрием Бавильским об Италии, ее образах в русской литературе и о современном русском взгляде на эту страну мечты.

Интервью с писателем Михаилом Елизаровым, получившим в этом году “Нацбест” за роман “Земля” (много неожиданного). Или беседа с Дмитрием Бавильским об Италии, ее образах в русской литературе и о современном русском взгляде на эту страну мечты. Советские коктейли. Историк Сергей Зотов рассказывает как диковинная смесь разных напитков долго добиралась до СССР и как потом ее поглощали. Или продолжение дискуссии об авторе самого знаменитого советского коктейля “Слеза комсомолки”: биограф Венедикта Ерофеева Илья Симановский отвечает на публикацию Марины Соколовой (очень интересно: таинственная возлюбленная Ерофеева из “Записок психопата”, на трагической кончине которой Соколова строит свое истолкование жизни и творчества Ерофеева, на самом деле жива и здорова).

Историк Сергей Зотов рассказывает как диковинная смесь разных напитков долго добиралась до СССР и как потом ее поглощали. Или продолжение дискуссии об авторе самого знаменитого советского коктейля “Слеза комсомолки”: биограф Венедикта Ерофеева Илья Симановский отвечает на публикацию Марины Соколовой (очень интересно: таинственная возлюбленная Ерофеева из “Записок психопата”, на трагической кончине которой Соколова строит свое истолкование жизни и творчества Ерофеева, на самом деле жива и здорова). Театр и кино. Интервью с худруком Александринского театра Валерием Фокиным о российских театральных реорганизациях последнего времени. Или разговор с кинорежиссером Аланом Паркером – он ушел из жизни 31 июля.

Интервью с худруком Александринского театра Валерием Фокиным о российских театральных реорганизациях последнего времени. Или разговор с кинорежиссером Аланом Паркером – он ушел из жизни 31 июля. Архитектура. Александр Артамонов рассказывает, как строили города древнейшие цивилизации Анатолии, Анд и Индостана и что у них из этого (не) получалось. Или история шедевра московского конструктивизма, дома Наркомфина.

Александр Артамонов рассказывает, как строили города древнейшие цивилизации Анатолии, Анд и Индостана и что у них из этого (не) получалось. Или история шедевра московского конструктивизма, дома Наркомфина. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок