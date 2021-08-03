Ревизор Лермонтов

Доброе утро!

Общественный совет при министерстве культуры под председательством Михаила Лермонтова собрался проверить, соответствует ли репертуар российских театров “стратегии национальной безопасности”, утвержденной Пушкиным Путиным. Какие кары последуют со стороны Толстого из Госдумы, скоро узнаем. Пока кары такие:

В Москве вынесен первый приговор по “санитарному делу”: единственный нарушитель санитарных норм получил 100 тысяч рублей штрафа.

Суд обязал вернуть заболевшую коронавирусом участницу Pussy Riot Риту Флорес в спецприемник после выписки из больницы.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу.

В Литве пограничники задержали рекордное за сутки число нелегальных мигрантов из Беларуси – 289 человек.

Российское предвыборное

По данным ВЦИОМ, число голосующих на выборах россиян достигло минимума за 17 лет – их всего 22%. Число россиян, пытающихся избраться куда-либо, тоже снизилось и – усилиями властей – продолжает снижаться:

В Бердске избирком не зарегистрировал кандидата в гордуму Вячеслава Якименко, сославшись на письмо Минюста о его связях с Навальным. Еще троим кандидатам отказали в регистрации из-за того, что они участвовали в акциях в поддержку Навального, а один из них оказывал задержанным юридическую помощь.

В Мурманске экс-главу местного штаба Навального Виолетту Грудину, выдвинувшую свою кандидатуру в городской парламент, освободили от принудительного содержания в ковидарии, сославшись на отрицательный результат теста (хотя при поступлении он тоже был отрицательным). На выходе из больницы ее задержали и отвезли в суд по делу о нарушении карантина. Следствие просило суд запретить ей выходить из дома, но суд отказал. В процессе выяснилось, что в отношении Грудиной проводится проверка еще и по “дадинской статье”, предполагающей реальный срок за “неоднократные нарушения на митингах”. Грудина восьмой день держит голодовку, чувствует себя плохо, но врачи отказали ей в госпитализации под давлением властей.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил в эфире "Соловьев Live" с сенсационными сообщениями: Навального отравили западные спецслужбы, потому что им нужна была “сакральная жертва”, все запрещенные в России журналисты-расследователи (The Insider, "Проект", "Важные истории") связаны с Bellingcat, где работают профессиональные разведчики, и все они готовят страшные провокации на выборах, поэтому надо бдить.

И все бдят

В Москве вынесен первый приговор по “санитарному делу”: единственный фигурирующий там нарушитель санитарных норм получил штраф в сто тысяч рублей за то, что вышел из дома, не имея официальной бумажки о том, что с него снят диагноз COVID-19 (у него были только не имеющие юридической силы отрицательные тесты, вот репортаж из зала суда). Сегодня начнут оглашать приговоры “подстрекателям” к нарушению этих самых норм – их девять человек, и первой свой приговор услышит бывший юрист ФБК Любовь Соболь.

Отбывающая 15 суток участница Pussy Riot Рита Флорес заболела ковидом в спецприемнике и попала в больницу. Суд в Москве постановил, что после выписки из больницы ее должны будут вернуть в спецприемник на оставшиеся пять дней и 21 час.

Двоих московских нацболов арестовали на 10 суток за то, что они приковали себя наручниками к зданию Минюста, протестуя против отказа министерства зарегистрировать их партию.

Глава МВД Владимир Колокольцев обязал организаторов митингов заполнять трехстраничный отчет с 27 графами о деньгах, потраченных на акцию, и подавать его в орган исполнительной власти в течение 45 дней после проведения мероприятия.

По данным “Левада-центра”, 62% россиян не готовы менять свое отношению к политику, организации или журналисту, объявленному властями “иностранным агентом”. Журналистка Людмила Савицкая, в числе первых объявленная физическим лицом, “выполняющим функции иностранного агента”, говорит в интервью, что в реальности это не так: после того, как она получила “агентский” статус, у простых людей резко пропало желание о чем-либо ей рассказывать.

Представители расследовательского центра "Досье" и правозащитного проекта Gulagu.net, сайты которых недавно заблокировали в России, рассказывают, что ни в каких судебных заседаниях по делу о блокировке они не участвовали, а саму блокировку расценивают как признание успешности своей работы. Кроме как заблокировать, с этими ресурсами ничего сделать нельзя: они находятся за границей.

Белорусский спорт

Легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться в Беларусь после того, как ее отстранили от участия в Олимпиаде из-за поста с критикой спортивного руководства страны, получила польскую визу и на днях вылетит в Варшаву. Ее муж, тренер Арсений Зданевич, уехал вместе с ребенком в Киев. В Беларуси остаются родители Тимановской, и к ним уже приходили – об этом в интервью Настоящему Времени рассказала глава Фонда спортивной солидарности пловчиха Александра Герасименя.

Герасименя прогнозирует новые санкции МОК в отношении белорусского Олимпийского комитета, и МОК не отрицает, что они будут. ЕС резко осудил попытку белорусских властей насильно увезти Тимановскую из Токио. Поскольку все это напоминает побеги советских спортсменов за границу, самое время о них почитать.

Сейчас, как и тогда, важно, какую заграницу выбрать: вот история белорусского кикбоксера Евгения Шабалюка, который после преследований за участие в митингах на родине решил спрятаться в России, но там попал в СИЗО, а теперь получил ограничение свободы по административному делу и, видимо, будет либо экстрадирован, либо депортирован в Беларусь.

MINSK

В Литве пограничники задержали за сутки рекордное число мигрантов из Беларуси – 189 человек. Вот репортаж об одной из приграничных деревень, где этих мигрантов (почти все они иракцы) содержат в лагерях: они сами заплатили за доставку до литовской границы, но никто не думал, что перейти границу ЕС – еще не значит попасть в Германию, куда большинство из них стремится. О Литве они впервые услышали, лишь оказавшись там, в лагере им плохо, деревенским жителям происходящее тоже не нравится, а литовские власти называют непрерывную доставку беженцев частью “гибридной войны”, которую Беларусь развязала против Европы.

В самой Беларуси продолжается преследование журналистов: в Гродно назначены судебные слушания о ликвидации издания Hrodna.life, журналисты которого ранее уже подвергались арестам и штрафам; журналист Сергей Гордиевич получил полтора года колонии за “оскорбительные в отношении Лукашенко” посты в Viber-группе, которую силовики сами же и удалили при задержании одного из ее участников; здесь остающиеся на свободе репортеры рассказывают, как все это ощущается изнутри.

В Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, украинская полиция его ищет. “Белорусский дом” помогает беженцам с поиском жилья, легализацией в стране и трудоустройством.

Вот любопытное интервью с российским кинорежиссером белорусского происхождения Борисом Гуцом: он снял первый художественный фильм о белорусской революции под названием MINSK. Съемки проходили в Эстонии, а в России и в Беларуси фильм уже запрещен, хотя его премьера еще даже не состоялась – выложен только трейлер.

Вокруг света

Украина. Очень странная история бывшего судьи Николая Чауса, за которого сейчас ведут борьбу Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины. Пять лет назад его обвинили во взяточничестве, он бежал в Молдову, четыре месяца назад его похитили в Кишиневе, а недавно он нашелся под Винницей. Теперь НАБУ хочет допросить его как обвиняемого во взяточничестве, а СБУ – как потерпевшего по делу о хищении. Плюс не менее странная история о том, как президент Зеленский начал зачистку государственных дач от арендующих их бывших высокопоставленных чиновников – с комическими подробностями.

Очень странная история бывшего судьи Николая Чауса, за которого сейчас ведут борьбу Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины. Пять лет назад его обвинили во взяточничестве, он бежал в Молдову, четыре месяца назад его похитили в Кишиневе, а недавно он нашелся под Винницей. Теперь НАБУ хочет допросить его как обвиняемого во взяточничестве, а СБУ – как потерпевшего по делу о хищении. Плюс не менее странная история о том, как президент Зеленский начал зачистку государственных дач от арендующих их бывших высокопоставленных чиновников – с комическими подробностями. Армения. И.о. премьера Армении Никол Пашинян снова назначен премьером (его партия выиграла внеочередные выборы, правительство сформировано).

И.о. премьера Армении Никол Пашинян снова назначен премьером (его партия выиграла внеочередные выборы, правительство сформировано). Кыргызстан. Бывший президент Аскар Акаев, бежавший в Москву в 2005 году, вернулся на родину, чтобы участвовать в расследовании уголовных дел, связанных с коррупцией на месторождении Кумтор.

Бывший президент Аскар Акаев, бежавший в Москву в 2005 году, вернулся на родину, чтобы участвовать в расследовании уголовных дел, связанных с коррупцией на месторождении Кумтор. Турция. В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, погибли четыре человека. Ответственность за лесные пожары в этой провинции взяла на себя Курдская группировка “Дети огня”, связанная с Рабочей партией Курдистана.

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, погибли четыре человека. Ответственность за лесные пожары в этой провинции взяла на себя Курдская группировка “Дети огня”, связанная с Рабочей партией Курдистана. США. Американские власти попросили 24 российских дипломатов покинуть страну, сообщил российский посол в Вашингтоне. В ответ представитель Госдепартамента США назвал эти слова неточными и добавил, что российские дипломаты с истекающими визами могут запросить новые. В общем, уедут они или нет, не ясно.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 23 508. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 312 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 160 137 человек (+785 за сутки).

По словам московского мэра, пандемия обошлась российской столице в 600 млрд рублей, учитывая расходы на борьбу с ней и недополученные доходы. Суд в Москве приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который в 2020 году устроил розыгрыш про коронавирус в московском метро (“хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору”). Двум другим участникам этого пранка дали условные сроки.

В Китае за последние десять дней зарегистрированы более 300 новых случаев COVID-19. По европейским и российским меркам это ничтожная цифра, но китайские власти сильно встревожены и уже протестировали почти десять миллионов контактных лиц. Возможно, это вызвано недоказанной эффективностью китайских вакцин против штамма “дельта”.

Шесть ссылок

Русская философия. Рассказ о Владимире Соловьеве, который в поисках всеединого богочеловечества ломал кресты и пил скипидар. Или беседа с Федором Гайдой, одним из редакторов трехтомного репринтного переиздания всех номеров либерального журнала “Освобождение” – об этой книге, информационной политике кадетов и левизне раннего русского либерализма.

Рассказ о Владимире Соловьеве, который в поисках всеединого богочеловечества ломал кресты и пил скипидар. Или беседа с Федором Гайдой, одним из редакторов трехтомного репринтного переиздания всех номеров либерального журнала “Освобождение” – об этой книге, информационной политике кадетов и левизне раннего русского либерализма. Антропология. История понятия расы и его роль в современных антропологических исследованиях. Или фрагмент из книги финского журналиста Юсси Конттинена “Сибирь научит” (изд-во ЭКСМО) – о якутском шаманизме.

История понятия расы и его роль в современных антропологических исследованиях. Или фрагмент из книги финского журналиста Юсси Конттинена “Сибирь научит” (изд-во ЭКСМО) – о якутском шаманизме. Кино. Краткая история ругательств в мировом кинематографе. Или каталог приемов, с помощью которых в кино чаще всего изображают ад и рай.

Краткая история ругательств в мировом кинематографе. Или каталог приемов, с помощью которых в кино чаще всего изображают ад и рай. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок