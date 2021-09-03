Жития святых пока держатся

Доброе утро!

Марсоход "Персеверанс" со второй попытки добыл образец грунта из внутренней части большого куска горной породы на Марсе – ожидается, что в течение года он соберет еще двадцать таких образцов. На Земле же почти ничего нового:

Навальный передал 10 тысяч евро, составляющие денежную часть премии фонда Немцова, семьям политзаключенных.

Путин пообещал на десять лет освободить от части налогов бизнес на Курилах.

Талибан заявил о захвате провинции Панджер, противники это отрицают.

В Техасе вступил в силу закон о запрете абортов после шести недель беременности.

Настоящее, которое хуже, чем могло быть

Алексей Навальный пожертвовал денежную часть присужденной ему в феврале премии имени Бориса Немцова (10 тысяч евро) семьям четырех осужденных ни за что: Павла Зеленского (два года за два твита), Андрея Боровикова (два с половиной года за клип Rammstein), Яна Сидорова и Владислава Мордасова (6,5 лет за пикет с требованием отставки правительства). Навальный охарактеризовал эти приговоры так: “Это не только история о поломанных судьбах хороших невиновных людей, но и истории о вас. О вашем настоящем, которое хуже, чем могло быть. И о будущем, которое станет еще хуже”. И призвал писать письма политзаключенным.

Минюст России внес в реестр “СМИ – иностранных агентов” четыре компании, созданные журналистами, признанными “физическими лицами, выполняющими функции СМИ – иностранных агентов” (создать такие компании их обязывает закон об иностранных агентах). Кремль в лице Пескова пообещал рассмотреть “конструктивное предложение” журналистов по поводу изменения закона об “иностранных агентах”. Сегодня союз журналистов попытается провести акции против этого закона: поскольку митинг с этой повесткой московские власти не согласовали (в связи с чем журналисты подали в суд), акции пройдут (или не пройдут) в формате встреч с депутатами.

Роскомнадзор объявил о блокировке шести VPN-сервисов и разблокировал издание Readovka после удаления с сайта семи статей о депутате Госдумы Дмитрии Саблине, который получил акции подмосковного “Совхоза имени Ленина”, связанного с бывшим кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым.

Суд в Ростове-на-Дону отменил арест журналистки за сторис с символикой "Умного голосования", заменив его штрафом. Накануне суд не принял во внимание наличие у журналистки трехлетнего ребенка, отказавшись дожидаться, пока родственники принесут свидетельство о рождении.

Суд во Владимире арестовал на 20 суток сторонника шамана Габышева. За что конкретно – не сообщается. Ранее он уже отсидел десять.

Из отчета компании “Яндекс” следует, что за последние полгода запросы властей о предоставлении данных пользователей существенно участились.

Выборы, помутнение умов и деньги

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей в честь 80-летия контрнаступления под Москвой. Все эти посыпавшиеся на граждан России единовременные выплаты можно охарактеризовать как подкуп избирателей – этот инструмент электоральной манипуляции используется властями с 90-х годов. По словам члена совета движения в защиту прав избирателей “Голос” Давида Канкии, манипуляции со списками избирателей, которыми, как стало известно из публикации “Новой газеты”, собираются пользоваться в подмосковном Королеве для обеспечения 45% “Единой России”, тоже инструмент известный и опробованный. Канкия говорит, что единственным средством борьбы с фальсификациями остается личное присутствие на участках наблюдателей. На предстоящих выборах обеспечить это присутствие сложнее, чем в былые годы: из-за трехдневности голосования, коронавирусных ограничений и участившихся случаев физического насилия по отношению к наблюдателям.

В Алтайском крае прокуратура проверяет своих сотрудников, посетивших военный мемориал посредством фотошопа. В чем состояла насущная необходимость посещать этот мемориал, нигде не объясняется: тут ведь даже “80-летие контрнаступления” не придумать, потому что на Алтае боевых действий во время Второй мировой войны не велось. Директор школы в Хабаровске решила уволиться после всенародного осуждения восточного танца “Птица счастья”, который исполнила учительница танцев на линейке 1 сентября. В чем проблема с этим танцем, тоже понять невозможно. На этом фоне остается только радоваться, что РПЦ “пока не рассматривает” вопрос пересмотра жития святых после слов Путина. Вот когда начнет рассматривать…

Путин объявил на Восточном экономическом форуме, что бизнес на Курилах будет на десять лет освобожден от части налогов. Процветанию Курил это вряд ли поспособствует, но кому-то можно будет не платить налоги. Скоро увидим кому.

Вокруг света

Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины. По словам аналитика Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова, это значительно упростит доставку российской военной техники в так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

“Талибан” объявил, что взял под свой контроль Панджшерскую долину, находившуюся в руках умеренной оппозиции под предводительством Ахмада Масуда-младшего. Вице-президент Афганистана, присоединившийся к сопротивлению к Панджере, опровергает заявление талибов и говорит, что вооруженная борьба продолжается. Здесь бывший посол Афганистана в Казахстане, политолог Азиз Арианфар объясняет, почему Панджер сдаваться не будет.

По данным газеты The New York Times, каталонские сепаратисты искали российской поддержки в отделении автономии от Испании. В частности, они встречались с действующими представителями спецслужб, а также с бывшими российскими разведчиками супругами Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым и бывшим руководителем контрразведки ФСБ Олегом Сыромолотовым.

В Техасе вступил в силу закон о запрете абортов после шести недель беременности. Кроме того, этот закон позволяет гражданам подавать иски против врачей, делающих аборты в нарушение запрета, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон. Выигравшие такие иски "будут иметь право на получение" не менее 10 тысяч долларов. Президент США Джо Байден назвал этот закон "беспрецедентным посягательством на конституционные права женщин" и заявил, что начинает "межведомственные усилия" по борьбе с ним.

Жертвами наводнений после урагана "Ида" стали 45 человек. Байден встретится с пострадавшими в Луизиане.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 18 856. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 975 тысяч; официальное число жертв достигло к утру пятницы 185 611 человек (+799 за сутки). Вот грустная история о том, как в начале августа 25-летняя фельдшер спасала от ковида экипаж судна в Заполярье (привитых на судне не было).

Коронавирус вернулся в Казахстан: полторы тысячи человек в реанимации, за сутки госпитализируют по пять тысяч человек. В Грузии бьет рекорды смертность от ковида, но граждане прививаться не спешат.

Ссылки для чтения

К 80-летию Сергея Довлатова. Эссе поэта Полины Барсковой о том, кем был и остается Довлатов для поколения, юность которого пришлась на 90-е. Или сразу три отрывка из книги новосибирского филолога Михаила Хлебникова “Союз и Довлатов. Подробно и приблизительно” (изд-во “Городец”): первый, второй, третий.

Эссе поэта Полины Барсковой о том, кем был и остается Довлатов для поколения, юность которого пришлась на 90-е. Или сразу три отрывка из книги новосибирского филолога Михаила Хлебникова “Союз и Довлатов. Подробно и приблизительно” (изд-во “Городец”): первый, второй, третий. Зарубежная литература. Зачем у Рабле столько пьянства – разбор Анны Ефремовой, с массой веселых цитат. Или рассказ Анны Горн о том, как работают звуковые пространства у Кафки.

Зачем у Рабле столько пьянства – разбор Анны Ефремовой, с массой веселых цитат. Или рассказ Анны Горн о том, как работают звуковые пространства у Кафки. Беседы с режиссерами. Борис Юхананов рассказывает о “новопроцессуальности” и объясняет, из чего состоит “Пиноккио” – спектакль, ставший триумфатором “Золотой маски” и уже превращенный в фильм. Или беседа с Дмитрием Крымовым о его отношениях с русской классикой – главным образом, с Чеховым.

Борис Юхананов рассказывает о “новопроцессуальности” и объясняет, из чего состоит “Пиноккио” – спектакль, ставший триумфатором “Золотой маски” и уже превращенный в фильм. Или беседа с Дмитрием Крымовым о его отношениях с русской классикой – главным образом, с Чеховым. К 55-летию Янки Дягилевой. Два фрагмента из биографической книги музыкального критика Сергея Гурьева “Над пропастью весны” (изд-во “Выргород”): первый, второй.

Два фрагмента из биографической книги музыкального критика Сергея Гурьева “Над пропастью весны” (изд-во “Выргород”): первый, второй. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок