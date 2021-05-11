Каждому школьнику – по майору

Доброе утро!

Потерявшийся было бывший главврач омской больницы, где в августе лежал Навальный, вышел из леса. Говорит, что просто заблудился и блуждал трое суток. В нынешних реалиях трудно не заблудиться:

Обладатели российских паспортов из Донбасса будут голосовать на выборах в Госдуму, а “Единая Россия” – сотрудничать с Союзом добровольцев Донбасса.

Хакеров из России обвинили в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Лидера грузинской оппозиции освободили под залог.

Празднование Дня Иерусалима в Израиле закончилось ракетными обстрелами.

Память о победе

Парады благополучно прошли, салюты отгремели, но задержанный в Туле участник Pussy Riot Александр Софеев все равно получил четверо суток ареста, хотя свидетельница, на показаниях которой строилось обвинение, в суде отказалась от своих слов. По слухам, охота на членов Pussy Riot была связана с тем, что российские силовики ожидали от них какой-то акции на параде или его репетиции.

Аналитики продолжают комментировать слова Путина об одиночестве советского народа на Второй мировой войне. Вот интересное столкновение российской и украинской точек зрения на войну и память о ней, а вот разговор со Светланой Алексиевич о том, как не отрефлексированная должным образом история XX века определяет нынешнюю ситуацию в Беларуси.

У ветеранов в России и Беларуси много общего – например, продуктовые “подарки” к Дню победы. “Меня смущает эта насмешка человеческая. Я коту лучше продукты покупаю”, – говорит 94-летний ветеран из Гродно Анатолий Пресняк.

Российские будни

Сегодня суд в Москве вынесет приговор трем активистам “Бессрочного протеста” по делу о якобы “вандализированной” проходной Генпрокуратуры (на нее был наклеен плакат). Вот разговор с одной из обвиняемых, 19-летней Ольгой Мисик, прославившейся во время летних протестов 2019 года в Москве. Тогда Ольга читала омоновцам российскую конституцию (еще не поправленную).

Две истории активных школьников. Сотрудники ФСБ вызвали на беседу родителей 17-летней школьницы и блогера Дарьи Хейкинен из Ленобласти после того, как она организовала встречу политических активистов на Марсовом поле в Петербурге. Родителей спрашивали, не руководят ли их дочерью западные спецслужбы. 18-летний школьник из Челябинска Александр Кашеваров стал подозреваемым по "дадинской статье" – в интервью он рассказывает, что за ним уже давно следит один и тот же майор из Центра “Э”.

Сотрудница "Мосгортранса" Яна Холодова обжаловала свое увольнение, последовавшее после того, как на работу сообщили, что она регистрировалась на сайте "Свободу Навальному!". Вот интересное расследование о том, кто может стоять за рассылками по украденной с сайта базе имейлов: цифровые следы этих людей привели сначала в Самару, а затем в Москву – к человеку, который может быть связан с администрацией президента.

Депутата Законодательного собрания Приморского края, бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко положили в психушку. Не так давно он обвинил действующего губернатора в попытке подкупа.

Глава полка им. Ахмата Кадырова Замид Чалаев получил звание Героя России. Он может быть причастен к внесудебным казням в Чечне – об этом рассказывал “Новой газете” бывший старший сержант этого полка Сулейман Гезмахмаев (бежавший из Чечни).

Близкая заграница

Рамзан Кадыров снова высказался по вопросам международной политики, потребовав от властей Израиля извинений за “беспредел” в районе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В понедельник столкновения на Храмовой горе продолжились (ранения получили более 300 палестинцев), вечером Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, в ответ последовали воздушные удары израильской армии по целям ХАМАС в секторе Газа. Там утверждают, что погибли 20 человек.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подтвердил журналистам, что более полумиллиона жителей так называемых “ДНР” и “ЛНР”, успевших получить российские паспорта, примут участие в выборах в Госдуму России. Кроме того, “Единая Россия” выразила готовность сотрудничать с представителями Союза добровольцев Донбасса (СДД) на выборах в органы власти всех уровней.

В Беларуси вышла на свободу гомельская активистка, отсидевшая в ИВС 105 суток по административным протоколам. Евросоюз обещает в ближайшие недели ввести четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей. Здесь политолог Артем Шрайбман объясняет, зачем Лукашенко понадобился специальный декрет о передаче власти Совбезу в случае собственной гибели.

Суд в Тбилиси освободил под залог лидера "Единого национального движения" Никанора Мелию. В апреле представители правящей и оппозиционных партий подписали документ "Путь к прогрессу Грузии", одним из условий которого было освобождение Мелии.

Власти Таджикистана обязали все телеканалы и радиостанции согласовывать тексты репортажей и других материалов с руководством Комитета по телевидению и радиовещанию. Это требование прямо прописано в договорах на продление лицензии.

Дальняя заграница

За кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией: как правило, она атакует объекты в станах, где говорят по-русски. Официальных обвинений пока не последовало, но Песков уже всё опроверг.

Суд в Дании приговорил живущего там россиянина к трем годам лишения свободы. Его обвинили в передаче информации российской разведке. Когда он отсидит свой срок, его депортируют.

По данным The Wall Street Journal, США планируют разместить выведенные из Афганистана войска на базах в Узбекистане и Таджикистане, однако эти планы затрудняют значительное военное присутствие России и растущее влияние Китая в регионе.

Французские военные опубликовали второе за месяц открытое письмо властям, в котором говорится, что в стране зреет гражданская война с исламскими радикалами. Проблема в том, что письмо вышло на ультраконсервативном сайте, а его авторы и подписанты не раскрыли своих имен (потому что военным во Франции запрещено высказываться по вопросам политики).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России держится на прежнем уровне – 8465. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 889 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 113 647 человек (+321 за сутки).

В большом интервью демограф Алексей Ракша прямо называет эти цифры оперативного штаба “вредной дезинформацией”: “Это абсолютно творческие данные, скажем так. Причем таланты этих художников не очень велики”. Касательно будущего специалист по статистической физике Михаил Тамм говорит, что если новая волна пандемии не захватит Россию прямо сейчас (например, благодаря лету), то она точно будет осенью, если темп вакцинации не радикально ускорится.

Шесть ссылок

Истории жертв. Рассказ о начале карьеры Александра Щербакова: в годы войны он возглавлял Совинформбюро, а в конце 1930-х – организовывал Большой террор в Иркутске, уничтожив там практически всю творческую интеллигенцию. Или история семьи Яблонских-Яровских, которую почти полностью уничтожила война: одним досталась блокада, другим фронт, третьим – Бабий Яр.

Рассказ о начале карьеры Александра Щербакова: в годы войны он возглавлял Совинформбюро, а в конце 1930-х – организовывал Большой террор в Иркутске, уничтожив там практически всю творческую интеллигенцию. Или история семьи Яблонских-Яровских, которую почти полностью уничтожила война: одним досталась блокада, другим фронт, третьим – Бабий Яр. Как устроено общество. Фрагмент из первого тома “Кембриджской истории капитализма” (изд-во Института Гайдара), посвященный экономике дара у североамериканских индейцев. Или отрывок из книги американского философа Мюррея Букчина (1921–2006) “Урбанизация без городов”, в которой он показывает, как могла бы реализоваться античная идея самоуправляемого полиса в наши дни.

Фрагмент из первого тома “Кембриджской истории капитализма” (изд-во Института Гайдара), посвященный экономике дара у североамериканских индейцев. Или отрывок из книги американского философа Мюррея Букчина (1921–2006) “Урбанизация без городов”, в которой он показывает, как могла бы реализоваться античная идея самоуправляемого полиса в наши дни. История науки. Статья аргентинского психоаналитика Хорхе Алемана о значении Фрейда для современности, вышедшая в сборнике “Об освобождении. Психоанализ и политика” (изд-во “Горизонталь”). Или рассказ об истории генетики, травматическом опыте евгеники и российских особенностях внедрения медицинской генетики в жизнь.

Статья аргентинского психоаналитика Хорхе Алемана о значении Фрейда для современности, вышедшая в сборнике “Об освобождении. Психоанализ и политика” (изд-во “Горизонталь”). Или рассказ об истории генетики, травматическом опыте евгеники и российских особенностях внедрения медицинской генетики в жизнь. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок